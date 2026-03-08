Một câu nói ngắn của Alvaro Arbeloa sau chiến thắng tại Vigo đang làm dấy lên nghi vấn về thái độ và cam kết của một số cầu thủ Real Madrid.

Arbeloa gây sóng gió phòng thay đồ Real Madrid.

Chiến thắng của Real Madrid trước Celta Vigo thuộc vòng 27 La Liga lẽ ra chỉ nên được nhắc đến như một trận đấu giàu nỗ lực của đội hình chắp vá. Nhưng chỉ một câu nói của HLV Alvaro Arbeloa sau trận lại khiến câu chuyện rẽ sang hướng khác.

“Tôi rất hạnh phúc vì những người thực sự muốn đến đây”, HLV của Real Madrid lên tiếng.

Phát biểu ngắn gọn ấy ngay lập tức tạo ra làn sóng bàn luận. Arbeloa không nhắc tên ai. Nhưng trong bối cảnh Real Madrid thiếu vắng tới 10 cầu thủ vì chấn thương và án treo giò, nhiều người tin rằng thông điệp này không phải lời khen đơn thuần. Đó là một lời nhắc nhở gửi đến những người vắng mặt.

Real Madrid hành quân đến Vigo trong tình thế khó khăn. Bảy cầu thủ chấn thương, ba người bị treo giò. Đội hình vì thế phải dựa nhiều vào các cầu thủ trẻ như Thiago Pitarch, Palacios hay Manuel Angel.

Dù vậy, đội bóng vẫn giành chiến thắng. Điều khiến Arbeloa hài lòng không chỉ là kết quả, mà còn là tinh thần của những người ra sân. Chính vì thế, câu nói của ông càng dễ được hiểu như một lời so sánh ngầm.

Trong số những cái tên bị nhắc đến nhiều nhất có Eduardo Camavinga. Tiền vệ người Pháp vắng mặt hai trận gần đây vì vấn đề răng miệng do sâu răng. Điều đáng chú ý là anh vẫn tập luyện trước trận gặp Celta Vigo nhưng cuối cùng không có tên trong danh sách thi đấu.

Chi tiết này khiến không ít người tại Tây Ban Nha đặt dấu hỏi. Một vấn đề răng miệng kéo dài nhiều ngày nhưng vẫn chưa được giải quyết hoàn toàn là điều khá bất thường trong môi trường bóng đá đỉnh cao.

Real Madrid của Arbeloa đang loạng choạng.

Bên cạnh Camavinga, nhóm cầu thủ bị treo giò cũng nằm trong tầm ngắm của dư luận. Mastantuono nhận thẻ đỏ ở phút bù giờ trận gặp Getafe, tình huống khiến ban huấn luyện không hài lòng. Huijsen và Carreras cũng phải ngồi ngoài vì đủ năm thẻ vàng, những chiếc thẻ mà nội bộ CLB cho rằng “có thể tránh được”.

Arbeloa vốn là người rất cẩn trọng trong các phát biểu trước truyền thông. Ông không chỉ trích trực tiếp bất kỳ cầu thủ nào. Nhưng cách ông lựa chọn từ ngữ đủ để tạo ra sức nặng.

Song song với sự nghi ngờ dành cho một số người, Arbeloa cũng dành lời khen cho những cầu thủ chấp nhận khó khăn để đồng hành cùng đội.

Raul Asencio là một ví dụ. Cầu thủ trưởng thành từ học viện vẫn thi đấu dù gặp vấn đề đau ống chân và chấn thương cổ. Anh thậm chí không thể sử dụng thuốc tiêm giảm đau.

Dani Carvajal cũng nhận được lời khen tương tự. Hậu vệ người Tây Ban Nha di chuyển cùng đội dù gặp vấn đề về dạ dày. Anh hiểu rằng mình khó đá chính, nhưng vẫn chấp nhận vai trò dự bị.

Những chi tiết đó cho thấy Arbeloa muốn nhấn mạnh một điều: cam kết với đội bóng quan trọng hơn mọi lời giải thích.

Chiến thắng tại Vigo vì thế không chỉ mang ý nghĩa ba điểm. Nó còn mở ra cơ hội cho các cầu thủ trẻ. Thiago Pitarch là người nổi bật nhất. Tiền vệ này tiếp tục được trao cơ hội đá chính và đang cho thấy sự tiến bộ rõ rệt.

Trước mắt Real Madrid là thử thách lớn khi đối đầu Manchester City ở Champions League vào giữa tuần. Arbeloa sẽ phải đưa ra những quyết định quan trọng.

Ferland Mendy nhiều khả năng tiếp tục đá hậu vệ trái sau màn trình diễn phòng ngự chắc chắn trước Celta Vigo. Trong khi đó, tình trạng của Camavinga vẫn là dấu hỏi.

Một chiến thắng đôi khi chỉ mang lại niềm vui. Nhưng tại Real Madrid, nó còn có thể làm lộ ra những vấn đề sâu hơn trong phòng thay đồ.

Và chỉ một câu nói của Arbeloa cũng đủ khiến cả Bernabeu phải suy nghĩ.