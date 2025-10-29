Arsenal đang chống lại định kiến

Dù đang dẫn đầu Premier League và thể hiện phong độ ấn tượng trên mọi đấu trường, Arsenal vẫn bị chê thể hiện lối chơi nhàm chán và chỉ biết thắng nhờ cố định.

Arsenal học được cách thắng cả trong những ngày chơi không hay.

Trong quá khứ, dưới triều đại Arsene Wenger, đội bóng từng trình diễn thứ bóng đá đỉnh cao: lưu loát, nhanh, hấp dẫn, đẹp mắt. Nhưng cùng với đó là những kết quả bất ổn: vị trí thứ tư thường trực, xen kẽ đôi lần thứ hai hoặc thứ ba.

Đau đớn nhất là sự ngây thơ trong các trận cầu lớn, khi Arsenal từng nhận thất bại nặng nề trước các đối thủ lớn: 1-5 tại Anfield, 0-6 tại Stamford Bridge, 2-8 tại Old Trafford.

Giờ đây, khi Arsenal đang dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League 2025/26 với hàng thủ chắc chắn nhất giải, lại xuất hiện một làn sóng chỉ trích từ truyền thông: “Không đủ hấp dẫn”, “Phòng ngự tiêu cực”, “Thắng nhờ tình huống cố định”.

Câu hỏi đặt ra: Tại sao việc Arsenal chiến thắng một cách "xấu xí" lại trở thành vấn đề?

Lịch sử không nói dối

Gần bốn thập niên trước, Arsenal của HLV Graham cũng từng vô địch Premier League nhờ hàng thủ. “1-0 cho Arsenal” không phải câu chế giễu, đó là truyền thống. Khi Arsenal của Graham thống trị nước Anh trong những đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, “Boring boring Arsenal” (Arsenal nhàm chán) từng là câu chế giễu phổ biến.

Mọi chuyện chỉ thay đổi khi Wenger đến và giúp Arsenal vô địch với thứ bóng đá cuốn hút. Tuy nhiên, 21 năm trôi qua kể từ lần gần nhất Arsenal vô địch Premier League, và vòng quay định mệnh lại đưa Arteta gần với Graham hơn Wenger.

Với chỉ 3 bàn thua sau 9 vòng mùa này (1 bàn từ bóng sống), Arsenal đang thiết lập hàng loạt kỷ lục phòng ngự. Chelsea mùa 2004/05 chỉ thủng lưới 15 bàn, được ca ngợi là kỳ tích phòng ngự, nhưng giờ Arsenal có thể xô đổ kỷ lục đó.

Ở khâu tấn công, Liverpool 2019/20 ghi 30% bàn thắng từ tình huống cố định, được tôn vinh là “vua phạt góc”. Arsenal cũng đang trên đường xô đổ kỷ lục đó, khi số bàn thắng từ phạt góc của họ mùa này đang chiếm tới 36%.

Chelsea của năm 2005 hay Liverpool của 2020 không bị chỉ trích như Arsenal vì chinh phục Premier League bằng khả năng phòng ngự hay ghi bàn từ phạt góc. Bởi đơn giản, Premier League không quen với một Arsenal lọc lõi và đáng sợ như hiện tại.

Không còn ngây thơ

Arsenal để thủng lưới ít nhất Premier League hai mùa liên tiếp, đây là điều chưa từng xảy ra kể từ khi giải đấu ra đời. Đội hình hiện tại của "Pháo thủ" là sự kết hợp hoàn hảo giữa sức trẻ và kinh nghiệm. Đây là đội hình vô địch.

Dù thể hiện lối đá không quá rực rỡ, Arsenal vẫn biết cách giữ vững thói quen chiến thắng.

So với thời kỳ từng sở hữu các ngôi sao tấn công như Fabregas, Hleb, Nasri, Rosicky, Wilshere, Arshavin, Ozil, Sanchez, nhưng phải chịu đựng hàng thủ bất ổn Senderos, Johan Djourou hay sau này là Sokratis, David Luiz, Chambers, Cédric, Lichtsteiner, Mustafi, đội bóng hiện tại cân bằng, trưởng thành, và nguy hiểm hơn bao giờ hết.

Khi Arsenal thua, Arteta bị chỉ trích là “non kinh nghiệm”. Khi Arsenal thắng, chiến thuật của họ bị gọi là “thiếu sáng tạo”. Khi Arsenal chơi phòng ngự phản công trước các đội lớn, họ bị nói là “sợ hãi”. Đó là định kiến. Bóng đá Anh từ lâu chưa chứng kiến phiên bản nào đáng sợ và khó chịu như của Arsenal hiện tại.