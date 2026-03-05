Lý do Manchester United sụp đổ

Rạng sáng 5/3, MU khép lại "tuần trăng mật" cùng Michael Carrick bằng thất bại 1-2 trước Newcastle tại St James' Park thuộc vòng 29 Premier Leagye.

Bước ngoặt đến ngay trước giờ nghỉ khi Jacob Ramsey của Newcastle nhận thẻ đỏ. Trong thế hơn người suốt hiệp hai, tỷ số lại đang là 1-1, mọi điều kiện đều mở ra cho một màn lội ngược dòng của "Quỷ đỏ". Nhưng kịch bản diễn ra theo hướng ngược lại.

Vấn đề đầu tiên nằm ở khả năng tận dụng lợi thế. MU kiểm soát bóng vượt trội, tạo xG 1,28 trong hiệp hai, song sự áp đặt ấy chỉ dừng ở những con số. Họ thiếu ý tưởng trong không gian hẹp, thiếu tốc độ ở nhịp xử lý cuối cùng và đặc biệt thiếu sự bén lạnh trước khung thành. Cầm bóng nhiều nhưng không đủ đột biến để xuyên thủng khối phòng ngự co cụm của đối thủ.

Đi cùng với đó là sự vô duyên của hàng công. Bryan Mbeumo bỏ lỡ cơ hội mười mươi ở cuối hiệp một. Sau giờ nghỉ, Leny Yoro đánh đầu cận thành không thắng được Aaron Ramsdale.

Manuel Ugarte, Bruno Fernandes rồi Benjamin Sesko lần lượt thử vận may nhưng bất thành. Khi cơ hội không được chuyển hóa thành bàn, MU phải trả giá đắt.

Carrick bất lực tại sân St James' Park.

Hàng thủ cũng tiếp tục mắc lỗi. Fernandes phạm lỗi dẫn tới quả phạt đền mở tỷ số. Đến phút 90, hệ thống phòng ngự với Harry Maguire và Tyrell Malacia để William Osula vượt qua và dứt điểm ghi bàn quyết định. Đáng chú ý, MU là đội thủng lưới nhiều nhất từ các cầu thủ vào sân từ ghế dự bị ở Premier League mùa này (9 bàn).

Cuối cùng, phải thừa nhận bản lĩnh của Newcastle. Dù chơi thiếu người, họ phòng ngự kỷ luật, Ramsdale xuất sắc trong khung gỗ và chờ đợi khoảnh khắc. Osula nắm lấy cơ hội ấy, còn MU thì không. Và cái giá là cú sụp đổ đúng vào thời điểm họ cần bản lĩnh nhất.

MU vẫn tạm giữ vị trí thứ 3, nhưng đánh mất cơ hội bứt phá và giờ buộc phải ngoái nhìn phía sau nhiều hơn là mơ đến việc thu hẹp khoảng cách với nhóm dẫn đầu. Dù vậy, đây là thất bại cần thiết để MU tỉnh mộng và tập trung hơn cho phần còn lại của mùa giải.

