Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Lý do Manchester United sụp đổ

  • Thứ năm, 5/3/2026 07:06 (GMT+7)
  • 19 giờ trước

Rạng sáng 5/3, MU khép lại "tuần trăng mật" cùng Michael Carrick bằng thất bại 1-2 trước Newcastle tại St James' Park thuộc vòng 29 Premier Leagye.

Highlights Newcastle 2-1 MU Rạng sáng 5/3, Newcastle dù chơi thiếu người vẫn bản lĩnh đánh bại Manchester United ở vòng 29 Premier League.

Bước ngoặt đến ngay trước giờ nghỉ khi Jacob Ramsey của Newcastle nhận thẻ đỏ. Trong thế hơn người suốt hiệp hai, tỷ số lại đang là 1-1, mọi điều kiện đều mở ra cho một màn lội ngược dòng của "Quỷ đỏ". Nhưng kịch bản diễn ra theo hướng ngược lại.

Vấn đề đầu tiên nằm ở khả năng tận dụng lợi thế. MU kiểm soát bóng vượt trội, tạo xG 1,28 trong hiệp hai, song sự áp đặt ấy chỉ dừng ở những con số. Họ thiếu ý tưởng trong không gian hẹp, thiếu tốc độ ở nhịp xử lý cuối cùng và đặc biệt thiếu sự bén lạnh trước khung thành. Cầm bóng nhiều nhưng không đủ đột biến để xuyên thủng khối phòng ngự co cụm của đối thủ.

Đi cùng với đó là sự vô duyên của hàng công. Bryan Mbeumo bỏ lỡ cơ hội mười mươi ở cuối hiệp một. Sau giờ nghỉ, Leny Yoro đánh đầu cận thành không thắng được Aaron Ramsdale.

Manuel Ugarte, Bruno Fernandes rồi Benjamin Sesko lần lượt thử vận may nhưng bất thành. Khi cơ hội không được chuyển hóa thành bàn, MU phải trả giá đắt.

Manchester United anh 1

Carrick bất lực tại sân St James' Park.

Hàng thủ cũng tiếp tục mắc lỗi. Fernandes phạm lỗi dẫn tới quả phạt đền mở tỷ số. Đến phút 90, hệ thống phòng ngự với Harry Maguire và Tyrell Malacia để William Osula vượt qua và dứt điểm ghi bàn quyết định. Đáng chú ý, MU là đội thủng lưới nhiều nhất từ các cầu thủ vào sân từ ghế dự bị ở Premier League mùa này (9 bàn).

Cuối cùng, phải thừa nhận bản lĩnh của Newcastle. Dù chơi thiếu người, họ phòng ngự kỷ luật, Ramsdale xuất sắc trong khung gỗ và chờ đợi khoảnh khắc. Osula nắm lấy cơ hội ấy, còn MU thì không. Và cái giá là cú sụp đổ đúng vào thời điểm họ cần bản lĩnh nhất.

MU vẫn tạm giữ vị trí thứ 3, nhưng đánh mất cơ hội bứt phá và giờ buộc phải ngoái nhìn phía sau nhiều hơn là mơ đến việc thu hẹp khoảng cách với nhóm dẫn đầu. Dù vậy, đây là thất bại cần thiết để MU tỉnh mộng và tập trung hơn cho phần còn lại của mùa giải.

Đội hình MU vô địch Ngoại hạng Anh lần gần nhất giờ ra sao Đã hơn 10 năm kể từ lần cuối ''Quỷ đỏ'' bước lên ngôi cao nhất tại Ngoại hạng Anh.

Thẻ đỏ gây tranh cãi của Ramsey ở trận Newcastle gặp MU

Rạng sáng 5/3, Newcastle mất người cuối hiệp một sau quyết định gây tranh cãi của trọng tài Peter Bankes.

21 giờ trước

8 phút 'tàu lượn cảm xúc' của MU tại St James’ Park

Chỉ trong tám phút bù giờ hiệp một trận gặp Newcastle ở vòng 29 Premier League, Manchester United lần lượt hưởng lợi từ thẻ đỏ, biếu phạt đền rồi tự sửa sai để kéo trận đấu về vạch xuất phát.

21 giờ trước

MU lại thua dù chơi hơn người

Rạng sáng 5/3, MU chơi hơn người trong cả hiệp hai nhưng vẫn để thua Newcastle 1-2 trên sân khách ở vòng 29 giải Ngoại hạng Anh.

24 giờ trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Manchester United Manchester United

    Đọc tiếp

    Toan canh be boi bong da Malaysia hinh anh

    Toàn cảnh bê bối bóng đá Malaysia

    3 giờ trước 00:00 6/3/2026

    0

    Vụ việc nhập tịch của bóng đá Malaysia bùng nổ từ năm 2025 khi 7 cầu thủ bị phát hiện sử dụng hồ sơ sai lệch, kéo theo cuộc điều tra của FIFA và phán quyết từ CAS.

    Sau CAS, bong da Malaysia con hy vong nao? hinh anh

    Sau CAS, bóng đá Malaysia còn hy vọng nào?

    6 giờ trước 20:56 5/3/2026

    0

    Phán quyết của Tòa Trọng tài Thể thao (CAS) gần như khép lại vụ bê bối nhập tịch của bóng đá Malaysia, nhưng về lý thuyết vẫn còn một con đường pháp lý rất hẹp tại tòa án Thụy Sĩ.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý