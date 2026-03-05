8 phút 'tàu lượn cảm xúc' của MU tại St James’ Park

Chỉ trong tám phút bù giờ hiệp một trận gặp Newcastle ở vòng 29 Premier League, Manchester United lần lượt hưởng lợi từ thẻ đỏ, biếu phạt đền rồi tự sửa sai để kéo trận đấu về vạch xuất phát.

Casemiro tự sửa sai bằng bàn thắng ở phút bù giờ cuối cùng của hiệp 1.

Rạng sáng 5/3, hiệp một trận Newcastle gặp Manchester United khép lại bằng chuỗi diễn biến khiến người hâm mộ trải qua đủ mọi trạng thái cảm xúc.

Bước ngoặt đầu tiên đến ở phút 45+1, khi trọng tài Peter Bankes rút thẻ vàng thứ hai với Jacob Ramsey vì lỗi ăn vạ trong vòng cấm. Newcastle mất người, tỷ số vẫn là 0-0 và lợi thế tưởng như nghiêng về phía đội khách.

Nhưng kịch tính chỉ thực sự bắt đầu từ đó. Phút 45+6, Bruno Fernandes cướp được bóng và chuyền cho Casemiro. Tuy nhiên, tiền vệ người Brazil xử lý thiếu tập trung, để Newcastle đoạt lại bóng và tổ chức phản công nhanh.

Anthony Gordon dẫn bóng xộc thẳng vào vòng cấm từ cánh trái. Trong nỗ lực lùi về hỗ trợ phòng ngự, Fernandes phạm lỗi với Gordon. Trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền.

Trên chấm 11 m, chính Gordon bình tĩnh đánh bại thủ môn MU, mở tỷ số cho Newcastle ở phút 45+6. Từ thế hơn người, đội khách bỗng rơi vào cảnh bị dẫn bàn chỉ trong vài giây mất tập trung.

Tưởng như hiệp một sẽ khép lại trong bất lợi, Manchester United lại tự cứu mình. Phút 45+9, Fernandes chuộc lỗi bằng đường chuyền thuận lợi cho Casemiro băng vào dứt điểm tung lưới Newcastle, gỡ hòa 1-1. Cặp đôi vừa mắc sai lầm trước đó đã cùng nhau sửa chữa chỉ sau ba phút.

Tổng cộng chỉ trong tám phút bù giờ, CĐV MU đi qua đủ cung bậc: hưởng lợi từ thẻ đỏ, tự đẩy mình vào thế khó với quả phạt đền, rồi kịp thời cân bằng tỷ số trước khi bước vào giờ nghỉ. Một hiệp đấu khép lại với tỷ số hòa, nhưng dư âm cảm xúc thì vượt xa con số 1-1 trên bảng điện tử.

Sau 90 phút, Newcastle cũng giành chiến thắng 2-1 trước MU, kết quả bất ngờ khi chủ nhà phải chơi thiếu người trong hiệp 2.

