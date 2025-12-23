Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
U23 Thái Lan nhận cú sốc lớn

  Thứ ba, 23/12/2025 17:43 (GMT+7)
Các CLB ở Thai League từ chối nhả cầu thủ cho U23 Thái Lan tại VCK U23 châu Á 2026.

Tại Giải U23 châu Á 2026, U23 Thái Lan nằm tại bảng D cùng Iraq, Úc và Trung Quốc.

Vòng chung kết U23 châu Á 2026 sắp diễn ra từ tháng 1 năm sau tại Saudi Arabia đang trở thành nỗi lo lớn cho bóng đá Thái Lan. Sau thất bại cay đắng tại chung kết SEA Games 33 trước U22 Việt Nam, "Voi chiến trẻ" lại đối mặt với nguy cơ thiếu lực lượng nghiêm trọng.

Siam Sport cho hay nhiều câu lạc bộ ở Thai League quyết định không nhả trụ cột cho đội U23, khiến ban huấn luyện đau đầu trong khâu chuẩn bị. Lý do chính là giải đấu không nằm trong lịch FIFA Days.

Theo quy định của FIFA, các CLB chỉ bắt buộc phải nhả cầu thủ cho đội tuyển quốc gia trong những khoảng thời gian cố định. Những giải ngoài lịch này, như VCK U23 châu Á 2026, đều là tự nguyện.

Thai League đang ở giai đoạn cao điểm, các đội bóng ưu tiên cuộc đua vô địch và tranh suất dự cúp châu lục, nên họ giữ chân các cầu thủ trẻ quan trọng để tránh ảnh hưởng phong độ và nguy cơ chấn thương.

Trước đó, tại SEA Games 33, FAT thành công thuyết phục các CLB để dàn sao như Yotsakorn Buraphan, Seksan Ratree tham gia tuyển U22 Thái Lan. Thậm chí một số người bỏ giai đoạn vòng bảng vì phải làm xong nhiệm vụ tại CLB.

Đến giải U23 châu Á, các CLB ở Thái Lan không chấp nhận yêu cầu từ FAT. Tình trạng này không mới. Trước đây, tại vòng loại hay các giải trẻ, Thái Lan cũng từng gặp vấn đề tương tự.

Hiện tại, với lịch thi đấu dày đặc vào đầu năm 2026, nhiều CLB lớn như Buriram United, Bangkok United hay BG Pathum United công khai việc từ chối để một số ngôi sao lên tuyển U23.

