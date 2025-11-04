Xhaka viết lại số phận ở tuổi 33

Ba năm trước, Granit Xhaka rời Arsenal trong im lặng sau khi bị chính khán giả nhà quay lưng. Giờ đây, anh lại được ca ngợi là “bản hợp đồng của mùa giải”.

Xhaka được ca ngợi là “bản hợp đồng của mùa giải”.

Sunderland không phải là đội bóng mà ai cũng nghĩ có thể tạo nên bất ngờ ở Premier League. Nhưng với Granit Xhaka, mọi giới hạn bỗng trở nên mong manh. Ở tuổi 33, tiền vệ người Thụy Sĩ đang chơi thứ bóng đá chín nhất sự nghiệp, vừa điềm tĩnh, vừa rực lửa.

Mười năm trước, Xhaka là một tài năng nổi bật tại Gladbach. Bảy năm trước, anh bị khán giả Arsenal la ó và tước băng đội trưởng vì vỗ tay giễu cợt họ. Giờ đây, Xhaka lại được ca ngợi như người truyền lửa và biểu tượng chuyên nghiệp ở một đội bóng vừa mới lên hạng. Cuộc đời bóng đá hiếm khi cho ai cơ hội thứ hai. Nhưng Xhaka biến cơ hội ấy thành một khúc ca tái sinh ngoạn mục.

Chuyển đến Sunderland từ Bayer Leverkusen với giá 13 triệu bảng, Xhaka không đến để an hưởng tuổi xế chiều. Anh đến để làm thủ lĩnh. HLV Regis Le Bris có một đội hình trẻ trung, non kinh nghiệm và cần một “bộ não” biết kiểm soát nhịp. Xhaka mang đến chính điều đó: một điểm tựa, một người cầm nhịp, một thủ lĩnh tinh thần.

Chỉ sau 10 vòng đấu, tầm ảnh hưởng của anh đã hiện rõ. Ba kiến tạo, một bàn thắng, hàng loạt thống kê ấn tượng: top 20 về số đường chuyền, số bóng đưa vào vòng cấm và số lần đoạt lại bóng. Xhaka tạo ra nhiều cơ hội từ các tình huống cố định hơn hầu hết tiền vệ ở Premier League. Và quan trọng nhất, anh giúp Sunderland thi đấu như một tập thể có trật tự, có sự kiểm soát.

Xhaka là thủ lĩnh của Sunderland.

Pha lập công vào lưới Everton rạng sáng 4/11, cú sút xa tinh tế giúp Sunderland giữ lại 1 điểm, không chỉ là bàn thắng đầu tiên của anh tại Premier League kể từ 2023. Đó là khoảnh khắc biểu tượng: Sunderland, đội bóng từng vật lộn ở Championship, nay đứng trong top 4; và Xhaka, người từng bị Arsenal ruồng bỏ, lại được cả nước Anh tôn vinh.

Cựu trung vệ Liverpool, Jamie Carragher gọi anh là “bản hợp đồng của mùa giải”. Jonny Evans, cựu sao MU, thì nói đơn giản hơn: “Anh ấy là người duy nhất trong đội mà ai cũng tin cậy”. Trong phòng thay đồ, Xhaka không cần nói nhiều. Anh thể hiện bằng hành động, luôn là người đầu tiên đến sân, luôn là người cuối cùng rời đi.

Tại Arsenal, Xhaka từng là biểu tượng của sự nóng nảy. Nhưng ở Sunderland, anh lại là biểu tượng của sự điềm tĩnh. Không còn những pha tranh cãi, không còn những chiếc thẻ đỏ ngu ngốc. Chỉ còn một người đàn ông từng va đập đủ nhiều để hiểu thế nào là cân bằng.

“Tôi muốn các cầu thủ trẻ hiểu rằng bóng đá là cuộc sống thực, không phải mạng xã hội” ,anh nói. “Đừng để những lời trên mạng khiến bạn quên đi bản thân”.

Nếu Sunderland có thể kết thúc mùa giải trong top 10, thậm chí chỉ cần trụ hạng, tên Granit Xhaka vẫn sẽ được khắc sâu trong ký ức của họ.

Có lẽ chính sự từng trải ấy khiến Xhaka được tôn trọng. Sunderland có nhiều cầu thủ mới, nhiều gương mặt còn chưa quen với áp lực Premier League. Họ nhìn vào Xhaka, người từng bị chửi rủa, từng bị mất tất cả, và thấy ở anh một minh chứng: nếu giữ được niềm tin, bóng đá luôn có cách trả ơn.

Từ Arsenal đến Leverkusen, từ thất bại đến vinh quang, từ kẻ bị ghét đến người được yêu, hành trình của Xhaka là minh chứng cho sức mạnh của sự kiên định. Anh từng bị dán mác “kẻ phản diện”, nhưng giờ, người ta chỉ thấy một thủ lĩnh điềm đạm, biết truyền cảm hứng.

Trong một Premier League ngập ngụa những ngôi sao trẻ, Xhaka không còn là kẻ chạy đua với tốc độ. Anh chạy bằng kinh nghiệm, bằng trí tuệ, bằng nhịp điều tiết của một người từng đứng trên mép vực và biết cách quay lại.

Nếu Sunderland có thể kết thúc mùa giải trong top 10, thậm chí chỉ cần trụ hạng, tên Granit Xhaka vẫn sẽ được khắc sâu trong ký ức của họ. Không phải như một “bản hợp đồng của mùa giải”, mà như một người đàn ông đã tìm lại chính mình, ở nơi chẳng ai ngờ đến.