J.League xóa sổ kết quả hòa, V.League có nên tiếp bước?

Bóng đá thế giới đang đứng trước những ngưỡng cửa thay đổi mang tính lịch sử để giữ chân người hâm mộ, và lần này, ngọn cờ tiên phong lại đến từ J.League.

Luyện đá 11 mét thường xuyên sẽ giúp các cầu thủ có bản lĩnh khi đá penalty.

Giải vô địch quốc gia Nhật Bản (J.League) đang gây xôn xao dư luận với đề xuất xóa bỏ hoàn toàn các trận hòa trong khuôn khổ giải đấu. Theo đó, nếu hai đội bất phân thắng bại sau 90 phút thi đấu chính thức, họ sẽ bước ngay vào loạt sút luân lưu cân não để tìm ra người chiến thắng cuối cùng.

Bước đi táo bạo này không chỉ hứa hẹn biến J.League trở thành một sân chơi rực lửa, kịch tính đến những giây cuối cùng mà còn là lời giải cho bài toán "nhàm chán" mà khán giả toàn cầu đang phải chịu đựng. Nhìn từ sự chuyển mình của người Nhật, bóng đá Việt Nam (V.League) hoàn toàn có thể đúc rút những bài học quý giá, thậm chí áp dụng những ý tưởng đột phá hơn để nâng tầm chất lượng giải đấu và rèn giũa bản lĩnh cho cầu thủ.

Nỗi ám ảnh về những trận cầu "ru ngủ"

Lịch sử bóng đá chứng minh rằng mọi sự thay đổi về luật chơi hay cách tính điểm đều xuất phát từ nhu cầu bức thiết là phục vụ khán giả và khuyến khích lối chơi tấn công cống hiến. Quay ngược thời gian, chính người Anh là những người đầu tiên nhận thấy sự bất cập của việc trao 2 điểm cho một trận thắng.

Khi khoảng cách giữa thắng và hòa quá mong manh, các đội bóng có xu hướng chơi an toàn thái quá. Cuộc cách mạng tính 3 điểm cho một trận thắng và 1 điểm cho một trận hòa ra đời hơn 3 thập niên trước, tạo ra động lực to lớn để các đội bóng lao lên phía trước tìm kiếm chiến thắng thay vì hài lòng với một điểm trong tay.

Thế giới đã học theo người Anh và bóng đá trở nên hấp dẫn hơn nhờ sự thay đổi mang tính bước ngoặt ấy. Tuy nhiên, bóng đá hiện đại đang dần bị thực dụng hóa.

Dù quy chế 3 điểm đã được áp dụng rộng rãi, tư tưởng "một điểm còn hơn trắng tay" vẫn ăn sâu vào tiềm thức của nhiều HLV và đội bóng. Khán giả không khó để bắt gặp những trận đấu mà cả hai đội chủ động chơi tử thủ, chuyền bóng qua lại ở phần sân nhà cốt để bảo toàn tỷ số hòa.

Sự toan tính này trở nên tồi tệ nhất ở các lượt trận cuối vòng bảng các giải đấu, kể cả World Cup hay Euro. Khi hai đội chỉ cần một điểm để cùng nhau đi tiếp, họ sẵn sàng biến 90 phút trên sân thành một màn "đi dạo" nhạt nhòa, triệt tiêu mọi cảm xúc và đẩy khán giả vào thế phải xem những vở kịch tẻ nhạt được dàn xếp ngầm.

Quyết định của J.League về việc loại bỏ kết quả hòa chính là đòn giáng mạnh vào tư duy thực dụng đó. Bằng việc buộc phải có kẻ thắng người thua thông qua loạt luân lưu, giải đấu gửi đi thông điệp đanh thép rằng bóng đá là cuộc chơi của sự chinh phục.

Khán giả bỏ tiền mua vé hay ngồi trước màn hình TV xứng đáng được thưởng thức những màn so tài kịch tính đến phút chót, chứ không phải những cái bắt tay thỏa hiệp. Chẳng có gì chán hơn cho khán giả khi tốn tiền bạc và thời gian để xem trận đấu có tỷ số “quay lại vạch xuất phát” khác hẳn xem điền kinh, quần vợt hay quyền Anh. Cũng vì lẽ đó mà vì sao các trận đấu ở vòng knock-out bóng đá luôn hấp dẫn hơn là xem vòng bảng.

Nếu J.League thành công với mô hình này, nó sẽ tạo ra một hiệu ứng domino, buộc các nền bóng đá khác phải nghiêm túc xem xét lại cách thức tổ chức để cứu vãn sức hấp dẫn của môn thể thao vua.

Các thủ môn tại V.League chắc chắn sẽ tiến bộ nếu trận nào cũng phải bắt luân lưu.

Hiến kế cho V.League tạo lò luyện thép cho bản lĩnh Việt

Việc quan sát và học hỏi từ những bước đi của J.League là vô cùng cần thiết đối với V.League lúc này. Giải vô địch quốc gia của chúng ta vẫn còn tồn tại nhiều trận đấu có chất lượng chuyên môn chưa cao, nhịp độ chậm và thiếu tính đột biến.

Nếu mô hình của người Nhật chứng minh được hiệu quả trong việc kéo khán giả đến sân, V.League hoàn toàn có thể áp dụng để tăng tính sôi động và thúc đẩy các đội bóng từ bỏ lối chơi phòng ngự tiêu cực.

Thậm chí, V.League có thể đi một bước xa hơn và sáng tạo hơn bằng việc áp dụng thể thức: Đá luân lưu trước khi trận đấu bắt đầu.

Đây là một ý tưởng nghe có vẻ điên rồ nhưng lại cực kỳ hợp lý về mặt tâm lý chiến. Theo đó, hai đội sẽ thực hiện loạt sút 11 m ngay trước giờ bóng lăn. Đội thắng trong loạt đấu súng này sẽ nắm giữ lợi thế cực lớn: nếu 90 phút thi đấu chính thức kết thúc với tỷ số hòa, họ sẽ được tính là người chiến thắng chung cuộc và giành trọn điểm số (hoặc điểm thưởng).

Quy định này sẽ tạo ra một kịch bản vô cùng thú vị. Đội thua loạt luân lưu sẽ buộc phải bước vào trận đấu với tâm thế "không còn gì để mất". Họ hiểu rằng một kết quả hòa đồng nghĩa với thất bại, do đó bắt buộc phải dồn toàn lực tấn công, chơi tất tay để ghi bàn và giành chiến thắng trong thời gian thi đấu chính thức.

Ngược lại, đội thắng luân lưu cũng không thể chủ quan phòng ngự, bởi 90 phút là quá dài để chỉ co cụm bảo vệ lợi thế mong manh. Hệ quả của việc áp dụng luật chơi này là V.League sẽ triệt tiêu được những toan tính cầu hòa nhàm chán, buộc các trận đấu phải diễn ra cởi mở và hấp dẫn hơn.

Nhưng lợi ích không chỉ dừng lại ở tính giải trí. Việc thực hiện đá luân lưu thường xuyên hàng tuần sẽ biến V.League trở thành một "lò luyện thép" cho các cầu thủ Việt Nam. Người hâm mộ nhiều lần chứng kiến các cấp độ đội tuyển quốc gia gục ngã hoặc vinh quang nhờ loạt penalty định mệnh tại các giải đấu khu vực và châu lục.

Tâm lý yếu và kỹ năng sút phạt đền chưa tốt thường là điểm yếu của cầu thủ Việt. Nếu được tôi rèn liên tục trong môi trường áp lực của giải VĐQG, bản lĩnh của cầu thủ sẽ được nâng lên đáng kể.

Khi bước ra biển lớn, đối diện với chấm 11 m, đôi chân của họ sẽ không còn run rẩy, bởi đó đã là công việc quen thuộc mỗi cuối tuần. Thay đổi để phát triển là xu thế tất yếu và V.League cần những cú hích mạnh mẽ về thể thức như vậy để thực sự lột xác.