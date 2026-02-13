Hỗn loạn tại Forest giúp MU tiến gần 'bom tấn' 100 triệu bảng

Những biến động trên băng ghế huấn luyện của Nottingham Forest đang tạo ra hiệu ứng dây chuyền trên thị trường chuyển nhượng, khiến nhiều trụ cột tại CLB phải cân nhắc tương lai.

MU quan tâm đến Elliot Anderson.

Hôm 12/2, Sean Dyche trở thành HLV thứ ba bị Nottingham Forest sa thải ở mùa giải này, sau Nuno Santo và Ange Postecoglou. Đội bóng vùng Nottinghamshire đang rơi vào tình cảnh đáng lo ngại khi chỉ còn hơn nhóm xuống hạng 3 điểm.

Theo truyền thông Anh, trước khi quyết định sa thải Sean Dyche được đưa ra, chủ sở hữu CLB là ông Evangelos Marinakis được cho là đã vào phòng thay đồ để nói chuyện trực tiếp với các cầu thủ sau trận hòa 0-0 với Wolves.

Sự hỗn loạn trong cách quản lý và những xung đột ở thượng tầng làm dấy lên nghi ngại về môi trường nội bộ tại sân City Ground, đồng thời khiến nhiều cầu thủ ngôi sao của Forest bắt đầu cân nhắc tương lai khi mùa giải khép lại.

Elliot Anderson nằm trong tầm ngắm của MU. Ảnh: Reuters.

Trong bối cảnh đó, tiền vệ Elliot Anderson nổi lên như một trong những cái tên được săn đón nhất nếu Nottingham Forest không thể trụ lại Premier League mùa tới.

MU theo dõi Anderson trong thời gian dài và xem anh là phương án tăng cường chất lượng tuyến giữa vào mùa hè tới. Trong trường hợp Forest rớt hạng vào cuối mùa, “Quỷ đỏ” có thể tăng cơ hội chiêu mộ tuyển thủ Anh, đặc biệt khi Anderson luôn khao khát góp mặt trong một tập thể có thể cạnh tranh chức vô địch.

Forest từng hét giá Anderson lên đến 100 triệu bảng. Đội chủ sân City Ground nổi tiếng là cứng rắn trên bàn đàm phán. Tuy nhiên, tình thế hiện tại có thể khiến họ không còn nhiều lựa chọn. Một mùa hè biến động tại City Ground có thể mở ra cơ hội để MU hoàn tất thương vụ mà họ đã theo đuổi từ lâu với mức phí thấp hơn.

Ngoài Anderson, MU cũng đưa vào tầm ngắm Carlos Baleba (Brighton) và Adam Wharton (Crystal Palace). Đây đều là những mục tiêu được định giá không dưới 100 triệu bảng.

