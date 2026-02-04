Kế hoạch của Messi cho World Cup 2026

Siêu sao Argentina chủ động giảm tải cường độ tập luyện và thi đấu, đặt ưu tiên tuyệt đối cho việc giữ thể trạng hoàn hảo trước ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Lionel Messi đang bước vào giai đoạn chuẩn bị đặc biệt tại Inter Miami, khi anh quyết định thay đổi cách tập luyện nhằm hướng tới mục tiêu đến World Cup với trạng thái thể lực tốt nhất có thể.

Đây không phải điều chỉnh mang tính ngắn hạn, mà là một chiến lược được tính toán kỹ lưỡng.

Theo kế hoạch mới, Messi sẽ giảm đáng kể các bài tập cường độ cao vốn tiêu tốn nhiều năng lượng và tiềm ẩn rủi ro chấn thương.

Thay vào đó, anh tập trung nhiều hơn vào các buổi phục hồi, chăm sóc cơ bắp và cân bằng thể trạng. Đây là hướng đi quen thuộc với những cầu thủ lớn tuổi, nhưng với Messi, nó mang ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh anh vẫn là trung tâm của cả CLB lẫn đội tuyển quốc gia.

Không chỉ thay đổi giáo án tập luyện, cách sử dụng Messi trên sân cũng được điều chỉnh. Ngôi sao người Argentina sẽ không còn thi đấu trọn vẹn mọi trận, mà được phân bổ thời lượng ra sân có chọn lọc.

Việc này giúp anh duy trì cảm giác bóng và nhịp thi đấu, đồng thời hạn chế tối đa nguy cơ quá tải trong lịch trình dày đặc của MLS.

Điểm then chốt trong kế hoạch của Messi là nguyên tắc "không rủi ro không cần thiết". Bất kỳ dấu hiệu nào có thể dẫn đến chấn thương đều được cân nhắc kỹ, từ cường độ vận động đến thời điểm thi đấu.

Ở Inter Miami, ban huấn luyện và bộ phận y tế được cho là hoàn toàn ủng hộ cách tiếp cận này. CLB hiểu rằng giá trị lớn nhất của Messi không chỉ nằm ở những phút anh xuất hiện trên sân MLS, mà còn ở việc giữ anh sung sức cho những mục tiêu lớn hơn phía trước.

Messi từng nhiều lần nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lắng nghe cơ thể. Lần điều chỉnh này cho thấy anh đang kiểm soát chặt chẽ từng chi tiết trong quá trình chuẩn bị.

Đó không chỉ là sự thận trọng của một cầu thủ 38 tuổi, mà còn là tư duy của một nhà vô địch, người muốn bước vào World Cup với trạng thái hoàn hảo, không vướng bận bất kỳ vấn đề thể lực nào.