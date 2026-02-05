Bóng đá Malaysia vỡ mộng với chiến lược nhập tịch

Vụ bê bối cầu thủ nhập tịch phản tác dụng đẩy bóng đá Malaysia vào khủng hoảng niềm tin, buộc giới chuyên môn kêu gọi cải tổ từ nền tảng.

FAM đang bị chỉ trích thời gian qua.

Cơn phẫn nộ tiếp tục dâng cao tại Malaysia sau khi chiến lược sử dụng cầu thủ nhập tịch không mang lại kết quả như kỳ vọng, thậm chí kéo theo một bê bối lớn. Tuần qua, Hiệp hội Bóng đá Malaysia (FAM) rơi vào hỗn loạn khi toàn bộ ban điều hành đồng loạt từ chức, đánh dấu bước ngoặt mới trong cuộc khủng hoảng quản trị.

Tâm điểm là vụ việc liên quan đến bảy cầu thủ nhập tịch bị cáo buộc sử dụng giấy tờ giả để đủ điều kiện khoác áo đội tuyển quốc gia. FIFA cho rằng FAM dùng giấy khai sinh bị chỉnh sửa nhằm chứng minh mối liên hệ tổ tiên với Malaysia, điều kiện bắt buộc để được chọn lên tuyển, trong khi thực tế không tồn tại. FIFA đã treo giò các cầu thủ và phạt FAM hơn 450.000 USD .

FAM và các cầu thủ sau đó kháng cáo lên Toà án Trọng tài Thể thao (CAS). Tòa án cho phép tạm hoãn án cấm 12 tháng cho đến khi vụ việc được xem xét vào cuối tháng 2, song động thái này chưa đủ xoa dịu dư luận.

Nhiều HLV và nhà quan sát cho rằng cốt lõi vấn đề nằm ở thiếu đầu tư cho đào tạo trẻ. HLV Shazwan Wong, người huấn luyện thanh thiếu niên tại Kuala Lumpur, nhận định Malaysia không thiếu cầu thủ, nhưng chất lượng chưa đáp ứng chuẩn cạnh tranh châu Á.

Theo ông, câu hỏi then chốt là liệu cầu thủ nội có đủ tầm so với Nhật Bản, Hàn Quốc, chứ chưa nói đến các cường quốc thế giới.

Dàn cầu thủ nhập tịch Malaysia đang vướng rắc rối.

Ở góc nhìn khác, HLV Ivan Yusoff cho rằng cầu thủ nhập tịch khó cảm nhận trọn vẹn ý nghĩa khoác áo đội tuyển. Ông nhắc tới những khu dân cư từng sản sinh nhiều tuyển thủ, trong đó có huyền thoại Safee Sali, như minh chứng cho tiềm năng bản địa.

Malaysia là quốc gia cuồng bóng đá nhưng chưa từng dự World Cup, hiện xếp hạng 121 thế giới. Chiến dịch nhập tịch khởi động từ 2018 từng thắp hy vọng, với những cái tên như Mohamadou Sumareh, song kết quả là thất bại ở các vòng loại.

Giới bình luận đồng thuận rằng lối thoát duy nhất là chấm dứt phụ thuộc vào nhập tịch, xây dựng hệ thống đào tạo có cấu trúc, đầu tư HLV, hạ tầng và lịch thi đấu cho cầu thủ trẻ. Khủng hoảng hiện tại mở ra cơ hội cải tổ, nhưng chỉ nếu Malaysia chọn bắt đầu từ gốc rễ.