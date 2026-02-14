Điều kiện Valverde rời Real gia nhập MU

Thương vụ MU theo đuổi Federico Valverde xuất hiện bước ngoặt, khi tiền vệ người Uruguay được cho là sẵn sàng rời Real Madrid nếu HLV Alvaro Arbeloa còn tại vị sau mùa này.

Valverde đứng trước khả năng chia tay Real Madrid.

Tờ Fichajes và Sport đồng loạt khẳng định Valverde sẽ cân nhắc gia nhập MU trong trường hợp Arbeloa tiếp tục cầm quân mùa tới. Ngôi sao 27 tuổi không hài lòng với phương pháp huấn luyện hiện tại và bày tỏ quan ngại với ban lãnh đạo Real Madrid. Thậm chí, anh sẵn sàng đệ đơn yêu cầu chuyển nhượng nếu tình hình không thay đổi.

Diễn biến ở sân Santiago Bernabeu mở ra cơ hội cho đội chủ sân Old Trafford. Ban lãnh đạo MU sớm liên hệ người đại diện của Valverde và xem anh là mục tiêu hàng đầu trong kế hoạch tái thiết tuyến giữa. Sau 2 kỳ chuyển nhượng tập trung cho hàng thủ và hàng công, "Quỷ đỏ" sẽ dồn toàn lực nâng cấp khu trung tuyến ở hè 2026.

Việc Casemiro ra đi khi hợp đồng hết hạn để lại khoảng trống lớn. Trong khi đó, Manuel Ugarte chưa đáp ứng được kỳ vọng. MU cần một nhân tố đẳng cấp, giàu kinh nghiệm và có khả năng tạo khác biệt ở các trận cầu lớn. Đó là những phẩm chất mà Valverde sở hữu.

Gia nhập Real Madrid từ Penarol năm 2016, Valverde nhanh chóng vươn lên trở thành trụ cột. Anh giành trọn bộ danh hiệu lớn nhỏ cùng "Los Blancos", gồm 3 chức vô địch La Liga và 2 Champions League. Không chỉ toàn diện trong vai trò tiền vệ trung tâm, Valverde còn có thể chơi lệch phải hoặc lùi xuống đá hậu vệ biên khi cần.

Tuy nhiên, Real Madrid không dễ nhả người. Valverde còn hợp đồng đến năm 2029 và mức phí chuyển nhượng có thể lên tới 100 triệu euro. Dù vậy, nếu cơ hội thật sự mở ra, đây là thời điểm để MU chứng minh tham vọng. Valverde hoàn toàn có thể là mảnh ghép định hình kỷ nguyên mới tại Old Trafford.

