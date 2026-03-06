Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Tottenham thành trò cười

  • Thứ sáu, 6/3/2026 17:23 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Rạng sáng 6/3, thất bại 1-3 trước Crystal Palace đẩy Tottenham vào khủng hoảng và trở thành mục tiêu châm biếm.

Tottenham chìm sâu vào khủng hoảng.

Trên sóng talkSPORT, cựu cầu thủ Tottenham Jamie O’Hara trở thành tâm điểm của một tình huống khó xử. Trong chương trình radio trực tiếp, người dẫn cùng anh là Jason Cundy, một cổ động viên Chelsea, liên tục trêu chọc Spurs khi đội bóng này rơi vào khủng hoảng.

Cundy thậm chí còn xuất hiện với chiếc mặt nạ của HLV Ange Postecoglou, khiến bầu không khí trong phòng thu thêm căng thẳng. Khi cuộc tranh luận chuyển sang vấn đề liệu HLV Igor Tudor có đủ năng lực để xoay chuyển tình hình hay không, O’Hara tỏ rõ sự khó chịu.

Sau vài phút tranh cãi, cựu tiền vệ Spurs cho rằng việc tiếp tục chương trình là "vô nghĩa", gọi đồng nghiệp là "kẻ ngốc" rồi đứng dậy rời khỏi phòng thu.

Cựu tiền đạo Aston Villa Gabby Agbonlahor đăng lại đoạn video cũ của O’Hara trong chương trình hẹn hò tại Mỹ, khi anh tự giới thiệu mình là "một cầu thủ bóng đá rất nổi tiếng đến từ Anh". Agbonlahor chú thích rằng các cầu thủ Tottenham có thể sẽ phải giải thích tương tự khi mùa hè tới và đội bóng phải thi đấu tại Championship.

Tottenham anh 1

Spurs có nguy cơ rớt hạng.

Trên mạng xã hội, nhiều CĐV đối thủ mỉa mai rằng đội bóng Bắc London "luôn biết cách gây thất vọng đúng lúc”, trong khi không ít fan trung lập chế giễu phong độ bất ổn của thầy trò Igor Tudor. Hàng loạt bình luận lan truyền với giọng điệu châm biếm, từ việc gọi Spurs là "ứng viên đua trụ hạng bất đắc dĩ" cho tới những hình ảnh chế nhạo màn trình diễn bạc nhược của đội.

Ngay cả một bộ phận người hâm mộ Tottenham cũng tỏ ra thất vọng, cho rằng đội bóng đang trượt dài và cần thay đổi mạnh mẽ nếu không muốn rơi sâu hơn trên bảng xếp hạng.

Trên khán đài, bầu không khí không khá hơn. Máy quay truyền hình nhiều lần hướng về những cổ động viên Tottenham ngồi thất thần. Một người bị ghi hình khi ngồi một mình sau khi phần lớn khán giả rời sân. Khi nhận ra mình xuất hiện trên màn hình, anh ta lập tức giơ ngón tay giữa.

Thất bại trước Crystal Palace vì thế không chỉ khiến Tottenham tiếp tục chìm trong khủng hoảng chuyên môn. Nó còn biến đội bóng Bắc London thành chủ đề châm biếm trên nhiều mặt trận, từ phòng thu radio, mạng xã hội cho đến chính khán đài của họ.

Cầu thủ Tottenham hành động gây phẫn nộ

Hậu vệ Pedro Porro trở thành tâm điểm chỉ trích khi có phản ứng dữ dội lúc bị thay ra trong trận Tottenham thua Crystal Palace 1-3 thuộc vòng 29 Premier League rạng sáng 6/3.

8 giờ trước

Tottenham có xứng đáng thua trận thứ 5 liên tiếp?

Trận thua ngược 1-3 trước Crystal Palace đánh dấu thất bại thứ năm liên tiếp của Tottenham Hotspur trên kể từ đầu tháng 2. Nhưng họ có thật sự đáng bị như vậy?

9 giờ trước

Điều gì xảy ra nếu Tottenham rớt hạng nhưng vô địch Champions League

Dù đang trải qua một mùa giải đầy khó khăn tại Premier League, Tottenham vẫn cho thấy bộ mặt tích cực ở đấu trường châu Âu.

10 giờ trước

Highlights Tottenham 1-3 Crystal Palace Rạng sáng 6/3, Tottenham thua Crystal Palace 1-3 ở vòng 29, qua đó lần đầu tiên trong lịch sử không thắng 11 trận liên tiếp.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

Những cuốn sách đáng đọc về Ngoại hạng Anh

Mục Thể thao xin giới thiệu tủ sách về Ngoại hạng Anh, cung cấp cho độc giả thông tin về những biểu tượng của giải đấu, các chức vô địch, và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.

Đào Trần

Tottenham Spurs Tottenham Hotspur Jason Cundy Gabby Agbonlahor Premier League

    Đọc tiếp

    UEFA phat Real Madrid hinh anh

    UEFA phạt Real Madrid

    10 phút trước 18:22 6/3/2026

    0

    UEFA ra án phạt đối với Real Madrid sau sự cố xảy ra trên khán đài trong trận thắng Benfica 2-1 thuộc lượt về vòng play-off Champions League hôm 26/2.

    Kich ban co the khien World Cup 2026 bi hoan hinh anh

    Kịch bản có thể khiến World Cup 2026 bị hoãn

    53 phút trước 17:38 6/3/2026

    0

    World Cup 2026 thể bị hoãn trong trường hợp xung đột Trung Đông lan rộng sang châu Âu hoặc Bắc Mỹ, tạo ra rủi ro an ninh nghiêm trọng đối với giải đấu.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý