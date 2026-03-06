Tottenham thành trò cười

Rạng sáng 6/3, thất bại 1-3 trước Crystal Palace đẩy Tottenham vào khủng hoảng và trở thành mục tiêu châm biếm.

Tottenham chìm sâu vào khủng hoảng.

Trên sóng talkSPORT, cựu cầu thủ Tottenham Jamie O’Hara trở thành tâm điểm của một tình huống khó xử. Trong chương trình radio trực tiếp, người dẫn cùng anh là Jason Cundy, một cổ động viên Chelsea, liên tục trêu chọc Spurs khi đội bóng này rơi vào khủng hoảng.

Cundy thậm chí còn xuất hiện với chiếc mặt nạ của HLV Ange Postecoglou, khiến bầu không khí trong phòng thu thêm căng thẳng. Khi cuộc tranh luận chuyển sang vấn đề liệu HLV Igor Tudor có đủ năng lực để xoay chuyển tình hình hay không, O’Hara tỏ rõ sự khó chịu.

Sau vài phút tranh cãi, cựu tiền vệ Spurs cho rằng việc tiếp tục chương trình là "vô nghĩa", gọi đồng nghiệp là "kẻ ngốc" rồi đứng dậy rời khỏi phòng thu.

Cựu tiền đạo Aston Villa Gabby Agbonlahor đăng lại đoạn video cũ của O’Hara trong chương trình hẹn hò tại Mỹ, khi anh tự giới thiệu mình là "một cầu thủ bóng đá rất nổi tiếng đến từ Anh". Agbonlahor chú thích rằng các cầu thủ Tottenham có thể sẽ phải giải thích tương tự khi mùa hè tới và đội bóng phải thi đấu tại Championship.

Spurs có nguy cơ rớt hạng.



Trên mạng xã hội, nhiều CĐV đối thủ mỉa mai rằng đội bóng Bắc London "luôn biết cách gây thất vọng đúng lúc”, trong khi không ít fan trung lập chế giễu phong độ bất ổn của thầy trò Igor Tudor. Hàng loạt bình luận lan truyền với giọng điệu châm biếm, từ việc gọi Spurs là "ứng viên đua trụ hạng bất đắc dĩ" cho tới những hình ảnh chế nhạo màn trình diễn bạc nhược của đội.

Ngay cả một bộ phận người hâm mộ Tottenham cũng tỏ ra thất vọng, cho rằng đội bóng đang trượt dài và cần thay đổi mạnh mẽ nếu không muốn rơi sâu hơn trên bảng xếp hạng.

Trên khán đài, bầu không khí không khá hơn. Máy quay truyền hình nhiều lần hướng về những cổ động viên Tottenham ngồi thất thần. Một người bị ghi hình khi ngồi một mình sau khi phần lớn khán giả rời sân. Khi nhận ra mình xuất hiện trên màn hình, anh ta lập tức giơ ngón tay giữa.

Thất bại trước Crystal Palace vì thế không chỉ khiến Tottenham tiếp tục chìm trong khủng hoảng chuyên môn. Nó còn biến đội bóng Bắc London thành chủ đề châm biếm trên nhiều mặt trận, từ phòng thu radio, mạng xã hội cho đến chính khán đài của họ.

Highlights Tottenham 1-3 Crystal Palace Rạng sáng 6/3, Tottenham thua Crystal Palace 1-3 ở vòng 29, qua đó lần đầu tiên trong lịch sử không thắng 11 trận liên tiếp.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD