MU vượt Real Madrid vào top 10 đội mạnh nhất thế giới hiện tại

MU trở lại top 10 bảng xếp hạng sức mạnh toàn cầu của Opta, thậm chí vượt qua cả Real Madrid.

MU đang trải qua chuỗi trận thăng hoa.

Opta Power Rankings là hệ thống chấm điểm các đội bóng theo thang 100 dựa trên kết quả thi đấu, được cập nhật hàng tuần. Với 92,4 điểm, MU hiện xếp thứ 10 thế giới, nhỉnh hơn Real Madrid đứng 1 bậc (92,3 điểm).

Đây là lần đầu kể từ tháng 9/2023 dưới thời Erik ten Hag, "Quỷ đỏ" mới trở lại top 10. Thời điểm đó, ít ai ngờ MU lại sa sút nhanh đến vậy. Với việc cán đích thứ 15 mùa 2024/25 và thất bại ở chung kết Europa League, MU từng rơi xuống hạng 45 trên bảng xếp hạng Opta, xếp sau cả Al-Hilal, Crystal Palace hay Bologna.

Dù bảng xếp hạng sức mạnh không mang lại danh hiệu cụ thể, nó phản ánh quỹ đạo phát triển của một đội bóng. Arsenal hiện dẫn đầu, Man City đứng thứ 2. Đáng chú ý, MU đánh bại cả 2 đội bóng này trong tháng 1 vừa qua.

Cuối mùa trước, Ruben Amorim nhận định MU chạm đáy phong độ. Hiện tại, tình thế đảo ngược với "Quỷ đỏ". 878 ngày sau lần gần nhất lọt vào top 10, Old Trafford đang chứng kiến chu kỳ mới đầy tích cực. Lần này, có vẻ như sự trở lại được xây dựng trên nền tảng vững chắc hơn.

MU đang là một trong những đội bóng có phong độ ổn định nhất thế giới. Thầy trò HLV Michael Carrick trải qua chuỗi 5 trận bất bại. MU hiện đứng thứ 4 ở Premier League, phản ánh bước tiến rõ rệt so với giai đoạn trước đó.

Những lý do khiến MU đứt mạch toàn thắng MU không thua vì thiếu nỗ lực, mà vì hàng công kém sắc bén và nhịp độ tấn công bị bẻ gãy ở những thời điểm quyết định.