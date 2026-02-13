Tuyên bố làm dậy sóng Manchester United

MU đối mặt cuộc khủng hoảng truyền thông nghiêm trọng sau phát biểu gây tranh cãi của đồng chủ sở hữu Sir Jim Ratcliffe.

Ông Ratcliffe đưa ra phát biểu gây tranh cãi.

Theo truyền thông Anh, nhiều quan chức cấp cao tại "Nhà hát của những giấc mơ" cảm thấy xấu hổ và lo ngại phát ngôn của tỷ phú Sir Jim Ratcliffe có thể gây tổn hại lâu dài đến hình ảnh CLB cũng như các kế hoạch chiến lược.

Trước đó, Sir Jim Ratcliffe gây bão khi tuyên bố Vương quốc Anh đang bị "thuộc địa hóa bởi người nhập cư", những người mà theo ông là tiêu tốn quá nhiều nguồn lực quốc gia. Phát biểu vấp phải làn sóng chỉ trích mạnh mẽ từ nhiều phía, gồm cả Thủ tướng Keir Starmer và Thị trưởng vùng Manchester, Andy Burnham.

Mối lo lớn nhất lúc này nằm ở phòng thay đồ. Đội một của MU có tới 19 cầu thủ sinh ở ngoài nước Anh. Ban huấn luyện, đứng đầu là HLV Michael Carrick, được cho là sẽ tổ chức họp nội bộ để trấn an các cầu thủ, nhấn mạnh rằng quan điểm cá nhân của Sir Jim Ratcliffe không đại diện cho giá trị cốt lõi của CLB.

Không dừng lại ở đó, tham vọng xây dựng sân vận động mới 100.000 chỗ ngồi thay thế Old Trafford cũng có nguy cơ bị ảnh hưởng. Dự án này cần sự ủng hộ từ chính quyền địa phương. Ông Burnham công khai chỉ trích Sir Jim Ratcliffe dù từng ủng hộ mạnh mẽ.

Ông Ratcliffe đẩy MU vào rắc rối.

Sau làn sóng phản ứng dữ dội, tỷ phú người Anh lên tiếng: "Tôi xin lỗi nếu cách dùng từ của mình làm một số người tại Anh và châu Âu cảm thấy bị xúc phạm hay lo lắng. Tuy nhiên, tôi cho rằng cần thảo luận nghiêm túc về việc kiểm soát và quản lý nhập cư một cách hiệu quả để bảo đảm tăng trưởng kinh tế bền vững".

Trang chủ MU phát đi thông cáo mạnh mẽ hơn: "Manchester United tự hào là một CLB cởi mở và chào đón tất cả. Sự đa dạng của các cầu thủ, nhân viên và cộng đồng người hâm mộ toàn cầu phản ánh lịch sử và bản sắc của thành phố Manchester, nơi bất kỳ ai cũng có thể gọi là nhà. Chúng tôi cam kết sâu sắc với các nguyên tắc bình đẳng, đa dạng và hòa nhập".

Trong khi đó, theo The Athletic, Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) đang xem xét liệu phát ngôn của Ratcliffe có vi phạm quy định về hành vi và lợi ích của bóng đá hay không. Trên sân, MU đang có dấu hiệu khởi sắc với 5 trận bất bại liên tiếp. Tuy nhiên, động thái của Ratcliffe lập tức đẩy "Quỷ đỏ" vào rắc rối.

