Fan cuồng tóc xù của MU đổi đời

Frank Ilett - hay còn được biết đến với biệt danh The United Strand, đang từng bước biến lời hứa chờ 5 trận thắng liên tiếp của MU thành cú hích đổi đời ngoài sức tưởng tượng.

Frank ngày càng trở nên nổi tiếng khi MU không thắng 5 trận liên tiếp.

Đôi khi chuỗi ngày sa sút của MU lại mở ra chiến thắng theo cách không ngờ cho Frank Ilett. Trong lúc người hâm mộ MU mòn mỏi chờ đợi chuỗi 5 trận thắng liên tiếp, Frank đang "ăn nên làm ra" nhờ chính phong độ thất thường của đội bóng con cưng.

Frank từng tuyên bố không cắt tóc cho đến khi MU đạt mốc 5 chiến thắng liên tiếp. Lời hứa tưởng chừng bông đùa ấy bất ngờ mở ra bước ngoặt cho cuộc đời anh. Chỉ trong thời gian ngắn, Frank từ một gã vô danh trở thành hiện tượng trên mạng xã hội.

Tài khoản Instagram của Frank hiện cán mốc 1,5 triệu người theo dõi. Đáng chú ý, lượt theo dõi Frank tăng hơn 700.000 người chỉ trong tháng qua. Đây là thời điểm MU thắng 4 trận liên tiếp và chuẩn bị chạm cột mốc con số 5. Do đó, dễ hiều khi sự quan tâm dành cho Frank càng lớn.

Frank còn ký hợp đồng tài trợ với nhiều thương hiệu lớn tại Anh và trên toàn cầu. Các tờ báo và kênh truyền hình hàng đầu như Daily Mail, Sky Sports, Goal hay CNN cũng tìm đến phỏng vấn. Sức hút của Frank còn thể hiện qua buổi livestream gần nhất với khoảng 250.000 người xem trực tiếp.

Frank trải qua gần 500 ngày chưa cắt tóc.

Không dừng ở đó, anh quyên góp được hơn 6.000 bảng cho một quỹ từ thiện, đồng thời mở rộng mạng lưới quan hệ với nhiều cầu thủ, người nổi tiếng, thậm chí có cơ hội giao lưu với các thành viên trong đội hình MU.

Hiện "Quỷ đỏ" vẫn loay hoay tìm lại sự ổn định và trải qua thời gian tròn 2 năm chưa biết thắng 5 trận liên tiếp (tháng 2/2024 dưới thời Erik ten Hag). Trong khi đó, Frank lại tận dụng chính chuỗi ngày chờ đợi ấy để xây dựng thương hiệu cá nhân.

Phong độ phập phù của MU vô tình trở thành mỏ vàng cho một CĐV sáng tạo. Với Frank, hành trình chờ đợi 5 chiến thắng liên tiếp có thể được xem là câu chuyện đổi đời. Và khi MU hòa West Ham 1-1 hôm 11/2, người ta nói nhiều về Frank hơn là chuỗi 5 trận bất bại liên tiếp dưới thời Michael Carrick.

Nhiều CĐV cho rằng khi MU không thắng West Ham, Frank là người vui nhất.

Highlights West Ham 1-1 Manchester United Rạng sáng 11/2, MU hòa West Ham với tỷ số 1-1 thuộc vòng 26 Premier League.

