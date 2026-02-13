Neville gây phẫn nộ khi nói về Mbeumo

Dù Bryan Mbeumo đang tỏa sáng trong màu áo MU, cựu hậu vệ Gary Neville lại cho rằng chân sút này phù hợp để khoác áo các đối thủ cạnh tranh hơn.

Mbeumo ngày càng quan trọng với MU. Ảnh: Reuters.

Ở mùa giải năm nay, Mbeumo thể hiện phong độ ổn định tại Premier League. Sau 21 lần ra sân, tiền đạo 26 tuổi ghi được 9 bàn thắng và có thêm 2 pha kiến tạo, góp phần quan trọng vào thành tích có mặt trong top 4 ở giai đoạn then chốt.

Dù vậy, màn trình diễn của Mbeumo lại làm dấy lên những cuộc thảo luận khi cả hai cựu danh thủ Gary Neville và Ian Wright đều cho rằng tuyển thủ Cameroon xứng đáng góp mặt trong những tập thể đua vô địch như Arsenal hay Chelsea.

Cụ thể, Neville phân tích: “Nhìn vào thực tế hiện tại, dễ thấy Mbeumo sẽ tỏa sáng rực rỡ hơn trong màu áo Arsenal hoặc Chelsea. Cậu ấy là thương vụ thành công của MU, cũng là mẫu cầu thủ mà tôi rất thích".

Neville gây tranh cãi khi nói về Mbeumo. Ảnh: Reuters.

Ian Wright, cựu danh thủ Arsenal, đồng tình với Neville: “Mbeumo trông rất nguy hiểm mỗi khi có mặt trên sân. Dĩ nhiên là cậu ấy sẽ giúp Arsenal mạnh hơn. Tương tự là trường hợp của Antoine Semenyo. Gia nhập Arsenal sẽ tốt cho cả hai hơn".

Những nhận định của Neville và Wright vấp phải phản ứng gay gắt từ hội CĐV MU. Không ít người hâm mộ “Quỷ đỏ” cho rằng việc đặt vấn đề Mbeumo sẽ phù hợp hơn với Arsenal hay Chelsea là thiếu tôn trọng MU.

Một số ý kiến nhấn mạnh rằng việc tiền đạo người Cameroon đang thi đấu nổi bật tại MU chính là minh chứng cho sự phù hợp với hệ thống và con người tại sân Old Trafford, thay vì chỉ là “mảnh ghép còn thiếu” của các CLB London.

Một bộ phận CĐV thậm chí cho rằng một cựu cầu thủ MU như Neville lẽ ra nên bảo vệ cầu thủ của đội nhà, thay vì đưa ra nhận định có thể tạo thêm áp lực không cần thiết.

Dù vướng những tranh luận, MU vẫn đang tập trung vào mục tiêu cạnh tranh tấm vé dự Champions League. Trong đó, Mbeumo là ngòi nổ quan trọng bậc nhất.

