Pha bứt tốc gây bão của Mbeumo

Hôm 11/2, Bryan Mbeumo có tình huống tăng tốc đáng nể khi MU hòa West Ham 1-1 thuộc vòng 26 Premier League.

Mbeumo vượt mặt Traore dù đá cả trận.

Tình huống diễn ra ở phút 90+1 khi West Ham tổ chức phản công nhanh. Adama Traore có lợi thế về thể lực và khoảng trống phía trước sau khi vào sân từ ghế dự bị. Thế nhưng từ phần sân West Ham, Mbeumo âm thầm bám đuổi trước khi tăng tốc dữ dội. Chỉ trong vài nhịp, tiền đạo của MU vượt lên, bỏ lại Traore phía sau trong sự ngỡ ngàng của khán giả trên sân.

Khoảnh khắc ấy nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem và bình luận. Nhiều CĐV không giấu được sự kinh ngạc trước nền tảng thể chất và khả năng bứt tốc của Mbeumo, đặc biệt khi anh thi đấu từ đầu trận, trong khi Traore mới vào sân ngay trước pha bóng đó.

Một người hâm mộ viết: "Tôi xem mà thật sự ấn tượng. Mbeumo đá chính từ đầu, còn Traore vừa vào sân. Vậy mà cậu ấy tăng tốc vượt qua dễ dàng". Người khác thì nhấn mạnh: "Mbeumo chiến đấu vì màu cờ sắc áo. Nhìn cách cậu ấy chạy là đủ hiểu".

Ngoài giá trị hình ảnh, cú bứt tốc của Mbeumo còn mang ý nghĩa quan trọng. Nó góp phần chặn đứng pha phản công nguy hiểm của West Ham, đồng thời tiếp thêm động lực cho MU có bàn gỡ hòa ở cuối trận. Dưới thời Michael Carrick, đội bóng áo đỏ cho thấy tinh thần chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ.

Trận đấu khép lại với tỷ số 1-1, nhưng pha bóng của Mbeumo có lẽ là một trong những điểm nhấn đáng nhớ. Trước một Traore luôn được đánh giá cao về tốc độ và sức mạnh, Mbeumo tạo ra khoảnh khắc khiến cả sân vận động phải trầm trồ.

