Bí quyết giúp Sesko bứt phá

Tiền đạo Benjamin Sesko đang từng bước khẳng định vị thế tại MU sau quãng thời gian đầu chịu không ít hoài nghi.

Từ một bản hợp đồng chịu nhiều áp lực về giá trị chuyển nhượng, chân sút người Slovenia đang cho thấy anh sở hữu nền tảng để trở thành trung phong chủ lực lâu dài của đội bóng thành Manchester.

Sesko vượt qua áp lực tại MU. Ảnh: Reuters.

Sự cầu toàn

Trước khi rời ghế HLV trưởng MU, Ruben Amorim từng gọi Sesko là một “control freak”, ám chỉ tiền đạo người Slovenia là người kỹ càng đến từng chi tiết nhỏ nhất. Thời điểm đó, HLV Amorim tin rằng tiền đạo 22 tuổi sẽ thành công tại Old Trafford, và những tín hiệu gần đây cho thấy nhận định đó không sai.

Tại Carrington, Sesko được mô tả là một trong những cầu thủ chăm chỉ nhất. Anh không chỉ tập luyện với cường độ cao mà còn đặc biệt chú trọng khâu phân tích chiến thuật. Tiền đạo này thường xuyên sử dụng kính thực tế ảo để mô phỏng các tình huống thi đấu, cải thiện khả năng “quét” không gian và nhận diện áp lực từ đối thủ.

Bên cạnh đó, chế độ sinh hoạt của Sesko cũng được xây dựng khoa học. Anh thường xuyên sử dụng phòng xông hơi, liệu pháp ánh sáng đỏ để phục hồi thể lực, tập thiền, làm việc với chuyên gia tâm lý thể thao và thuê đầu bếp riêng phối hợp với bộ phận dinh dưỡng của CLB.

Michael Carrick, HLV tạm quyền của MU, xác nhận: “Benjamin đang tập luyện rất chăm chỉ. Cậu ấy ở trạng thái tốt và sẵn sàng bứt phá".

The Sun tin rằng sự nghiêm túc của Sesko giúp con đường phát triển của anh tại Old Trafford thêm rộng mở. Khi còn khoác áo Salzburg và RB Leipzig, anh cũng cần thời gian để hòa nhập trước khi bùng nổ. MU hiểu rõ đây là một dự án dài hạn thay vì thành công tức thì.

Sesko liên tục tỏa sáng tại MU. Ảnh: Reuters.

Số 9 tương lai của MU

Mức phí hơn 73 triệu bảng khiến Sesko phải gánh kỳ vọng không nhỏ. Tuy nhiên, Sesko dần đáp lại niềm tin bằng màn trình diễn tích cực. Sau 6 tháng đầu tiên, anh có chuỗi 5 bàn thắng trong 6 trận.

Dù nhiều lần chỉ được vào sân từ ghế dự bị, Sesko vẫn biết cách tạo khác biệt. Những pha dứt điểm nhanh và kỹ thuật khiến người ta liên tưởng đến thần tượng Zlatan Ibrahimovic, dù phong cách chơi bóng của Sesko điềm tĩnh và khiêm nhường hơn đàn anh người Thụy Điển.

Một thành viên tại MU nhận xét Sesko là “cầu thủ của tập thể”, người giành được sự tôn trọng từ đồng đội bằng nỗ lực và màn trình diễn trên sân thay vì lời nói.

Ban lãnh đạo MU xem Sesko là khoản đầu tư chiến lược. Giám đốc Bóng đá Jason Wilcox từng gọi anh là một trong những tài năng trẻ hay nhất thế giới, với tiềm năng đạt đẳng cấp hàng đầu.

Sau lần thất bại với Rasmus Hojlund, cùng việc không thể thuyết phục Erling Haaland đến thi đấu trong quá khứ, “Quỷ đỏ” muốn đặt trọn niềm tin vào một trung phong có tiềm năng lớn như Sesko.

Hai bàn thắng quyết định vào lưới Fulham và West Ham mới đây cho thấy Sesko không chỉ cải thiện kỹ năng dứt điểm mà còn trưởng thành về tâm lý thi đấu. Quan trọng hơn, anh vẫn duy trì thái độ chuyên nghiệp sau mỗi trận khi hoàn tất bài thả lỏng, phục hồi và chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo.

Ở tuổi 22, Sesko vẫn còn nhiều thời gian để phát triển. Nếu tiếp tục duy trì sự cầu toàn và tinh thần học hỏi, tiền đạo người Slovenia hoàn toàn có thể trở thành “số 9” mà MU tìm kiếm suốt nhiều năm qua.

