MU thắng Everton nhờ điều không ai nhắc tới

Một pha tắc bóng và một đường chuyền dài của Matheus Cunha đủ để định đoạt chiến thắng 1-0 cho Manchester United trước Everton tại Hill Dickinson rạng sáng 24/2.

Không ghi bàn, Cunha vẫn là chìa khóa giúp MU hạ Everton.

Manchester United có một buổi tối không hề dễ chịu trên sân Hill Dickinson thuộc vòng 27 Premier League. Đội bóng của Michael Carrick nhập cuộc chậm, chuyền hỏng nhiều và để Everton kéo vào thế trận tranh chấp quyết liệt.

Trong bối cảnh đó, Matheus Cunha không phải cái tên nổi bật ở những phút đầu. Anh cũng như nhiều đồng đội khác, loay hoay tìm nhịp chơi. Song, bóng đá đôi khi được quyết định bởi một khoảnh khắc. Và Cunha tạo ra khoảnh khắc ấy.

Trước khi bàn thắng đến, chính cựu cầu thủ Wolves là người thực hiện pha tắc bóng quan trọng với James Garner. Everton khi đó đang chuẩn bị tung ra quả tạt trong tình huống hàng thủ Manchester United bị kéo giãn.

Nếu Garner thoải mái đưa bóng vào trong, mọi chuyện có thể đã rất khác. Cunha không chần chừ. Anh áp sát, xoạc bóng gọn gàng và chặn đứng mối nguy.

Chỉ ít phút sau, từ phần sân nhà, Cunha tung ra đường chuyền dài chuẩn xác cho Bryan Mbeumo. Pha xử lý ấy mở ra tình huống dẫn đến bàn thắng của Benjamin Sesko. Một đầu trận cứu thua, một đầu trận mở ra bàn thắng. Đó là sự khác biệt.

Cunha không chỉ đóng góp ở hai tình huống then chốt. Anh có tổng cộng 11 pha tham gia phòng ngự trong trận. Những con số đó không hào nhoáng. Chúng không xuất hiện ở bảng điện tử. Nhưng chúng giữ Manchester United ở lại trận đấu khi thế trận chưa thuận lợi.

Với Manchester United, hình ảnh đáng nhớ nhất không phải là đường chuyền hay pha tắc bóng. Đó là cái ôm của Senne Lammens dành cho Cunha. Thủ thành người Bỉ chạy đến, siết chặt người đồng đội như một lời cảm ơn. Trong bóng đá đỉnh cao, cầu thủ chỉ nhận được cái ôm như vậy khi họ làm điều gì thực sự có giá trị cho tập thể.

Cunha chứng minh vì sao MU cần những chiến binh hơn là ngôi sao.

Cunha còn ăn mừng một tình huống ngăn cản phạt góc như thể vừa ghi bàn quyết định. Anh hét lên, siết chặt tay. Đồng đội vỗ tay tán thưởng. Đó không phải sự cường điệu. Đó là tinh thần thi đấu.

Trận này, Cunha không ghi bàn. Anh cũng không trực tiếp kiến tạo. Nhưng ảnh hưởng của ngôi sao người Brazil nằm ở cách bản thân chơi bóng khi đội nhà gặp khó. Khi Manchester United thiếu sự sắc bén, anh bù đắp bằng năng lượng và sự quyết liệt.

Chiến thắng trước Everton đưa Manchester United trở lại vị trí thứ tư. Ba điểm ấy không đến từ một màn trình diễn thăng hoa. Nó đến từ sự lì lợm. Và Cunha là biểu tượng của điều đó trong trận đấu này.

Michael Carrick chắc chắn sẽ hài lòng. Ông không cần một ngôi sao phô diễn kỹ thuật. Ông cần những cầu thủ sẵn sàng lùi về tắc bóng, sẵn sàng chạy 40 mét để gây áp lực, sẵn sàng ăn mừng một quả phạt góc như thể đó là bàn thắng.

Cunha đã làm tất cả.

Bóng đá không chỉ được đo bằng số bàn thắng. Nó còn được đo bằng những chi tiết nhỏ. Một pha tắc bóng đúng lúc. Một đường chuyền mở ra cơ hội. Một thái độ không đầu hàng.

Trước Everton, Cunha thể hiện đầy đủ những điều đó. Và chính những khoảnh khắc bị xem nhẹ ấy đã giúp Manchester United rời Hill Dickinson với trọn vẹn ba điểm.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD