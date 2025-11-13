Con trai Buffon gây sốt

Louis Thomas, con trai huyền thoại Gianluigi Buffon, tỏa sáng rực rỡ trong màu áo U19 CH Czech.

Con trai Buffon trong màu áo U19 CH Czech.

Hôm 12/11, Louis có màn ra mắt ấn tượng ở đội U19 CH Czech với cú hat-trick vào lưới U19 Azerbaijan, góp công lớn giúp đội nhà giành chiến thắng 6-1 tại vòng loại U19 châu Âu.

Trận đấu với U19 Azerbaijan đánh dấu bước khởi đầu hoàn hảo cho tiền đạo trẻ. Không chỉ hoàn tất cú hat-trick, Louis còn góp 1 kiến tạo giúp U19 Czech thắng áp đảo và giữ vững vị trí dẫn đầu bảng đấu.

Trước khi tỏa sáng ở cấp độ đội tuyển trẻ, Louis đã gây chú ý tại học viện của Pisa với 8 bàn thắng ở mùa giải trước cho đội U19. Mùa này, anh thậm chí đã có màn ra mắt Serie A, cho thấy tiềm năng lớn để trở thành một ngôi sao tương lai của bóng đá Italy.

Đáng chú ý, người trao cơ hội cho Louis tại Pisa chính là HLV Pippo Inzaghi – nhà vô địch World Cup 2006 và cũng là đồng đội cũ của Buffon.

Dù mang quốc tịch Italy, Louis quyết định chọn khoác áo tuyển CH Czech – quê hương của mẹ – từ tháng 2 năm nay. Quyết định này nhận được sự ủng hộ từ Buffon.

“Cha khuyên tôi nên chọn CH Czech, bởi cả hai đều nghĩ đó là lựa chọn tốt nhất cho sự nghiệp của tôi", Louis chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn gần đây.

Theo luật FIFA, Louis vẫn có thể thay đổi lựa chọn đội tuyển trong tương lai nếu chưa đá trận chính thức cho tuyển CH Czech.

