Danh tính dàn sao bất mãn với HLV Xabi Alonso

Phòng thay đồ Real Madrid chia rẽ sâu sắc quanh vị trí của HLV Xabi Alonso, khi nhiều trụ cột bất mãn với phương pháp huấn luyện và cách bố trí chiến thuật của ông.

Real Madrid rối loạn nội bộ vì Xabi Alonso.

Cuộc khủng hoảng nội bộ tại Real Madrid đang bùng lên trở lại khi một loạt cầu thủ được cho là không còn muốn làm việc với HLV Xabi Alonso. Theo truyền thông Tây Ban Nha, phòng thay đồ Real chia thành hai phe rõ rệt: nhóm phản đối Alonso và nhóm vẫn đứng về phía ông.

Dù Real Madrid vẫn dẫn đầu La Liga, chuỗi ba trận không thắng gần đây phơi bày nhiều vấn đề âm ỉ trong nội bộ đội bóng. Không ít cầu thủ tỏ ra không hài lòng với cách làm việc “cầm tay chỉ việc” của Alonso, người áp dụng nhiều quy tắc khắt khe và yêu cầu các cầu thủ phải liên tục chiến đấu để giữ suất đá chính.

Danh sách bất mãn gồm Vinicius Jr, Fede Valverde, Rodrygo, Brahim Diaz, Endrick và Ferland Mendy. Trong đó, Vinicius là người thể hiện sự phản đối rõ nhất. Ngôi sao Brazil từng hét “Tôi sẽ rời đội bóng này” khi bị thay ra ở trận El Clasico, rồi sau đó đăng lời xin lỗi trên mạng xã hội mà không nhắc đến tên Alonso. Anh cũng chưa muốn gia hạn hợp đồng, dù Real Madrid đã đề nghị tăng lương.

Valverde bị kéo sang đá hậu vệ phải trong giai đoạn thiếu vắng Carvajal và Alexander-Arnold, còn Rodrygo và Brahim liên tục phải ngồi dự bị. Endrick, "bom tấn" tuổi teen từ Brazil, mới đá đúng một trận từ đầu mùa và không nằm trong kế hoạch.

Ở chiều ngược lại, Alonso vẫn có nhóm cầu thủ tin tưởng mình, gồm Thibaut Courtois, Arda Guler, Kylian Mbappe cùng hai tân binh Dean Huijsen và Alvaro Carreras. Đây là những nhân tố quan trọng giúp chiến lược gia 43 tuổi giữ lại uy tín trong phòng thay đồ.

Real Madrid sẽ bước vào trận đấu với Olympiacos thuộc League Phase, Champions League vào ngày 27/11 với mục tiêu xua tan áp lực. Nhưng khi nội bộ còn chia rẽ, tương lai của Xabi Alonso tại Bernabeu chắc chắn vẫn là chủ đề gây tranh cãi.