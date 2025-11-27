Kịch bản điên rồ khiến Barcelona bị loại ở Champions League

Lượt trận thứ 5 Champions League khép lại cũng là thời điểm các đại diện La Liga bước vào giai đoạn tính toán cho mục tiêu giành vé vào vòng knock-out.

Barcelona cần tránh mắc sai lầm để ít nhất giành được tấm vé play-off.

Dựa trên mốc điểm mùa trước và theo tính toán của Opta, ngưỡng để vào top 2 thường rơi vào 19-21 điểm, top 8 khoảng 16 điểm, còn suất cuối trong nhóm 24 đội dự play-off có thể chỉ cần 10 điểm.

Theo AS, Barcelona hoàn toàn có thể sụp đổ ngay từ vòng phân hạng. Thất bại tại Stamford Bridge khiến Barcelona hụt đà trong cuộc đua top 8 và mở ra kịch bản tồi tệ cho bóng xứ Catalonia. Barca có 7 điểm sau 5 lượt trận, xếp ngoài top 16 và chưa chắc suất dự play-off.

Thầy trò Hansi Flick không còn cơ hội tái lập vị trí nhì bảng như mùa trước và buộc phải toàn thắng 3 trận cuối gặp Eintracht Frankfurt, Slavia Prague và Copenhagen để hy vọng lọt vào nhóm 8 đội mạnh nhất. Trường hợp phải đá play-off, rủi ro là rất cao.

Barcelona cần tối thiểu một trận thắng để nắm chắc quyền tự quyết. Nhưng kịch bản xấu nhất sẽ xuất hiện nếu họ tiếp tục mất điểm trước các đối thủ bị đánh giá thấp hơn. Trường hợp chỉ giành tối đa 2 điểm trong 3 trận, Barcelona có thể rơi xuống dưới mốc 9 điểm – vùng nguy hiểm, bởi các đội tranh suất play-off đang chen chúc với khoảng cách rất sít sao.

Real Madrid là đại diện La Liga sáng cửa giành vé trực tiếp.

Real Madrid là đội sáng cửa nhất. Chiến thắng 4-3 trước Olympiakos đưa họ lên thứ 5 với 12 điểm. Chỉ cần thêm 4 điểm trong 3 trận cuối, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha khả năng góp mặt trong top 8, tránh vòng play-off. Muốn tranh hai vị trí dẫn đầu, họ phải giành tối thiểu 7 điểm khi đối đầu Man City, Monaco và Benfica.

Atletico Madrid cũng không được phép mắc sai lầm. Đội bóng của HLV Diego Simeone cần thắng cả 3 trận trước PSV, Galatasaray và Bodo/Glimt để vươn tới nhóm dẫn đầu. Chỉ cần một thất bại, cơ hội vào top 8 sẽ gần như khép lại, dù vé play-off vẫn rộng mở.

Athletic Bilbao tự làm khó mình khi để Slavia Praha cầm hòa 0-0. Với 4 điểm, họ phải thắng ít nhất hai trận để còn hy vọng tranh suất top 24. Lịch thi đấu nặng với PSG, Atalanta và Sporting khiến nhiệm vụ trở nên chông gai.

Villarreal là đội gặp bất lợi nhất. Một điểm sau 5 trận đẩy họ ra ngoài nhóm có vé play-off. Dẫu vậy, "Tàu ngầm vàng" vẫn còn cơ hội nếu thắng cả 3 trận gặp Copenhagen, Ajax và Leverkusen để đạt mốc 10 điểm.