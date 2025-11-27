Phản ứng của HLV Slot trước nguy cơ bị sa thải

Liverpool của HLV Arne Slot rơi vào khủng hoảng sau thất bại 1-4 trước PSV ở vòng phân hạng Champions League rạng sáng 27/11.

HLV Slot có nguy cơ bị sa thải. Ảnh: Reuters.

Đây đã là thất bại thứ 9 trong 12 trận gần nhất trên mọi đấu trường của Liverpool. Đáng chú ý, "The Kop" thua đến 4/6 trận gần nhất tại Anfield, phá vỡ hình ảnh “pháo đài bất khả xâm phạm” từng có dưới thời Jurgen Klopp.

Sau trận đấu, HLV Arne Slot liên tục nhận những câu hỏi xoay quanh tương lai tại Liverpool. Ông đáp: "Tôi không lo lắng về công việc của mình. Tôi cần tập trung vào những vấn đề khác hơn là nghĩ về vị trí của bản thân. Tôi phải làm tốt hơn".

Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 12/1953, "The Kop" đón nhận ba trận thua liên tiếp với cách biệt 3 bàn trở lên trên mọi đấu trường.

Theo thống kê từ Opta, kể từ tuần cuối cùng của tháng 9, Liverpool nhận tới 9 thất bại trên mọi đấu trường, vượt qua St. Pauli và Wolfsburg (7 trận thua), Mainz, Athletic Club, Auxerre, Nice và Wolves (6 trận). Nói cách khác, Liverpool là đội có thành tích tệ nhất trong top 5 giải đấu hàng đầu châu Âu suốt hai tháng qua.

Theo các nguồn tin tại Anh, nếu không thể sớm xoay chuyển tình thế, HLV Slot có thể bị đẩy đến bờ vực bị sa thải. Áp lực lên chiến lược gia người Hà Lan là rất lớn, ngay cả khi ông giúp Liverpool vô địch Premier League mùa 2024/25.

