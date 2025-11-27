Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Phản ứng của HLV Slot trước nguy cơ bị sa thải

  • Thứ năm, 27/11/2025 06:27 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Liverpool của HLV Arne Slot rơi vào khủng hoảng sau thất bại 1-4 trước PSV ở vòng phân hạng Champions League rạng sáng 27/11.

HLV Slot có nguy cơ bị sa thải. Ảnh: Reuters.

Đây đã là thất bại thứ 9 trong 12 trận gần nhất trên mọi đấu trường của Liverpool. Đáng chú ý, "The Kop" thua đến 4/6 trận gần nhất tại Anfield, phá vỡ hình ảnh “pháo đài bất khả xâm phạm” từng có dưới thời Jurgen Klopp.

Sau trận đấu, HLV Arne Slot liên tục nhận những câu hỏi xoay quanh tương lai tại Liverpool. Ông đáp: "Tôi không lo lắng về công việc của mình. Tôi cần tập trung vào những vấn đề khác hơn là nghĩ về vị trí của bản thân. Tôi phải làm tốt hơn".

Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 12/1953, "The Kop" đón nhận ba trận thua liên tiếp với cách biệt 3 bàn trở lên trên mọi đấu trường.

Theo thống kê từ Opta, kể từ tuần cuối cùng của tháng 9, Liverpool nhận tới 9 thất bại trên mọi đấu trường, vượt qua St. Pauli và Wolfsburg (7 trận thua), Mainz, Athletic Club, Auxerre, Nice và Wolves (6 trận). Nói cách khác, Liverpool là đội có thành tích tệ nhất trong top 5 giải đấu hàng đầu châu Âu suốt hai tháng qua.

Theo các nguồn tin tại Anh, nếu không thể sớm xoay chuyển tình thế, HLV Slot có thể bị đẩy đến bờ vực bị sa thải. Áp lực lên chiến lược gia người Hà Lan là rất lớn, ngay cả khi ông giúp Liverpool vô địch Premier League mùa 2024/25.

Tất cả bàn thắng trận Liverpool 1-2 MU Đêm 19/10, MU xuất sắc đả bại Liverpool 2-1 ngay tại Anfield thuộc vòng 8 Premier League 2025/26.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Duy Luân

Slot Slot liverpool champions league

    Đọc tiếp

    Quyet dinh thay nguoi tai tinh cua Arteta hinh anh

    Quyết định thay người tài tình của Arteta

    1 giờ trước 06:12 27/11/2025

    0

    Rạng sáng 27/11 (giờ Hà Nội), Arsenal giành chiến thắng 3-1 trước Bayern Munich tại vòng phân hạng Champions League. Đáng chú ý, những pha thay người của HLV Arteta là nhân tố trực tiếp góp công vào 2 bàn thắng cuối.

    Sai lam tai hai cua Van Dijk hinh anh

    Sai lầm tai hại của Van Dijk

    1 giờ trước 06:13 27/11/2025

    0

    Trung vệ đội trưởng Virgil van Dijk của Liverpool mắc sai lầm nghiêm trọng trong trận thua 1-4 trước PSV tại Anfield ở vòng phân hạng Champions League rạng sáng 27/11.

    Liverpool te chua tung thay sau 72 nam hinh anh

    Liverpool tệ chưa từng thấy sau 72 năm

    1 giờ trước 06:14 27/11/2025

    0

    Nhà vô địch Premier League mùa trước đang trải qua chuỗi thất bại thảm hại hiếm thấy, đánh dấu một chương đen tối trong lịch sử 132 năm của CLB.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý