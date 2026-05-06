Mainoo thật sự là tương lai của Manchester United

09:57 4/5/2026 09:57 4/5/2026 Thể thao 7.1K

Bàn thắng ấn định tỷ số 3-2 trong trận thắng Liverpool tại vòng 35 Premier League hôm 3/5 cùng phong độ đỉnh cao sau khi Carrick về dẫn dắt đội bóng là minh chứng cho tài năng, năng lực của sao trẻ tuyển Anh.

Màn ăn mừng thú vị của Thuram và các đồng đội

09:24 4/5/2026 09:24 4/5/2026 Thể thao 1.1K

Inter Milan chính thức đăng quang tại Serie A 2025/26 sớm 3 vòng đấu sau chiến thắng 2-0 trước Parma tại vòng 35. Sau trận đấu, khoảnh khắc ăn mừng của các cầu thủ được cổ động viên đội bóng ghi lại thu hút sự chú ý của giới mộ điệu.

Manchester United ăn mừng cho tấm vé dự Champions League

06:17 4/5/2026 06:17 4/5/2026 Thể thao 2.5K

Chiến thắng 3-2 trước Liverpool tại vòng 35 Premier League đêm 3/5 chính thức giúp đội trở lại Champions League vào mùa giải 2026/27. Sau trận đấu, hình ảnh thầy trò Carrick ăn mừng được nhiều cổ động viên đăng tải trên các nền tảng.

Messi ghi bàn, Inter Miami vẫn thua đau

09:14 3/5/2026 09:14 3/5/2026 Thể thao 1.5K

Sáng 3/5, Messi có bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 trong thất bại 3-4 trước Orlando City tại giải MLS. Đây cũng là bàn thắng thứ 906 trong sự nghiệp của ngôi sao người Argentina.

Podolski vô địch ở tuổi 40

09:14 3/5/2026 09:14 3/5/2026 Thể thao 5.9K

Rạng sáng 3/5, CLB Gornik Zabrze, nơi Podolski đầu quân, có lần đầu tiên sau 54 năm vô địch một giải đấu khi vượt qua Rakow Czestochowa 2-0 trong trận chung kết Cúp quốc gia Ba Lan 2025/26.

Highlights Arsenal 3-0 Fulham

05:57 3/5/2026 05:57 3/5/2026 Thể thao 32.1K

Rạng sáng 3/5, Arsenal đánh bại Fulham trên sân nhà ở vòng 35 Premier League, qua đó nới rộng khoảng cách với Man City lên 6 điểm.

Ronaldo nhảy múa

06:16 2/5/2026 06:16 2/5/2026 Thể thao 14.5K

Cristiano Ronaldo có màn ăn mừng cuồng nhiệt khi Al Nassr thắng Al Ahli 2-0 thuộc vòng 30 Saudi Pro League hôm 30/4.

Khoảnh khắc ít ai để ý của Olise

10:28 1/5/2026 10:28 1/5/2026 Thể thao 6.0K

Trong bàn thắng đầu tiên của Bayern Munich trong thất bại 4-5 trước PSG tại lượt đi bán kết Champions League 2025/26. Olise đã có cơ hội ghi bàn trên chấm luân lưu. Tuy nhiên, ngôi sao người Pháp hiểu rõ ai mới thật sự là người ''uy tín'' trong tình huống đó.

Messi gửi thông điệp đến đội bóng mới

10:28 1/5/2026 10:28 1/5/2026 Thể thao 18.9K

Đoạn clip được chính UE Cornella - đội bóng được sở hữu bởi chính ngôi sao người Argentina đăng tải vào sáng 1/5. Trong clip, cựu sao Barcelona và PSG có những lời động viên, nhắn nhủ đến cầu thủ cùng ban huấn luyện đội bóng.

Sự cố hy hữu tại giải hạng 2 Romania

09:37 1/5/2026 09:37 1/5/2026 Thể thao 2.0K

Sự vụ diễn ra vào rạng tối 30/4 trong trận đấu giữa Voluntari và FC Bihor tại giải hạng 2 Romania, một cầu thủ gặp chấn thương khá nghiêm trọng và cần đưa đi cấp cứu gấp. Thế nhưng cơn mưa nặng hạt cùng điều kiện sân bãi ''không cho phép'' đã tạo nên tình huống dở khóc dở cười này.

Nếu Mourinho dẫn dắt Real Madrid, ai mừng ai lo?

20:00 29/4/2026 20:00 29/4/2026 Thể thao 12.1K

Không còn là cái tên xa lạ bởi cá tính đặc biệt. Xuyên suốt sự nghiệp, không ít cầu thủ thành công khi đồng hành cùng ông nhưng cũng không ít trở nên mất hút dưới trướng ''Người đặc biệt''.

Dù thất bại, Bayern Munich vẫn có lý do để tự tin

08:17 29/4/2026 08:17 29/4/2026 Thể thao 6.8K

Trận thua 4-5 tại bán kết lượt đi Champions League 2025/26 trước PSG mang đến nhiều tiếc nuối cho ''Hùm xám'', nhất là khi luật bàn thắng trên sân khách đã bị bãi bỏ. Song, đội bóng Đức có lý do để tin vào một cuộc lội ngược dòng.

