Bến đỗ mới dành cho Nunez

  • Thứ tư, 8/4/2026 16:12 (GMT+7)
Darwin Nunez đứng trước khả năng sớm rời Saudi Arabia chỉ sau một mùa giải, khi nhận được sự quan tâm bất ngờ từ "ông lớn" Juventus.

Nunez có thể trở lại châu Âu chơi bóng.

Tiền đạo 26 tuổi gia nhập Al Hilal từ Liverpool vào hè năm ngoái với mức phí khoảng 46,2 triệu bảng. Tuy nhiên, hành trình tại Saudi Pro League của chân sút người Uruguay không diễn ra suôn sẻ như kỳ vọng. Anh mới ghi 9 bàn trên mọi đấu trường và thậm chí không ra sân kể từ tháng 2.

Đáng chú ý, Nunez bị Al Hilal gạch tên khỏi danh sách ngoại binh tại giải quốc nội, đồng nghĩa anh chỉ còn đủ điều kiện thi đấu AFC Champions League trong phần còn lại của mùa giải. Dù vậy, Nunez vẫn được triệu tập lên tuyển Uruguay và vào sân từ ghế dự bị trong trận hòa 1-1 với tuyển Anh hồi tháng trước.

Theo truyền thông Italy, Juventus chủ động liên hệ để thăm dò khả năng đưa Nunez trở lại châu Âu trong kỳ chuyển nhượng hè 2026. Đội bóng thành Turin đang lên kế hoạch cải tổ hàng công khi một loạt cái tên có thể ra đi. Dusan Vlahovic hiện sắp hết hợp đồng, trong khi Jonathan David và Lois Openda cũng nằm trong diện có thể bị bán.

Dù không còn duy trì vị thế thống trị như trước, Juventus vẫn là khách quen của Champions League và được dẫn dắt bởi HLV kỳ cựu Luciano Spalletti. Hiện tại, "Bà đầm già" xếp thứ 5 ở Serie A và chỉ kém vị trí dự Champions League đúng 1 điểm.

Hợp đồng của Nunez với Al Hilal còn thời hạn đến năm 2028, nhưng với những diễn biến hiện tại, khả năng anh sớm rời Trung Đông để trở lại môi trường bóng đá đỉnh cao châu Âu ngày càng rõ ràng.

Minh Nghi

