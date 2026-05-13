Ronaldo thất thần

Ronaldo lĩnh xướng hàng công Al Nassr trong trận đấu được xem là “chung kết Saudi Pro League” với Al Hilal rạng sáng 13/5.
Đội bóng áo vàng dẫn trước cho đến tận phút 90+8, trước khi thủ thành Bento của Al Nassr phạm sai lầm dẫn đến bàn thua đáng tiếc. Trận hòa này khiến Al Nassr đánh mất cơ hội đăng quang sớm một vòng đấu ở SPL.
Ngay sau khoảnh khắc mắc sai lầm của Bento, máy quay hướng về Ronaldo. Siêu sao 41 tuổi ôm đầu và lộ rõ vẻ thất vọng trên cabin huấn luyện. Anh ngồi thất thần một lúc sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên rồi mới tiến vào đường hầm với vẻ chán ngán.
Ở trận đấu này, CR7 được thay ra ở phút 83 khi HLV Jorge Jesus muốn đảm bảo sự chắc chắn cho hàng thủ Al Nassr trong thời gian còn lại. Tuy nhiên, ý đồ này đã thất bại.
Trong 83 phút thi đấu trước Al Hilal, Ronaldo không ghi bàn hay có pha kiến tạo nào. Anh tạo ra 1 cơ hội lập công cho đồng đội và chỉ có vỏn vẹn 1 cú sút trúng đích. Siêu sao người Bồ Đào Nha thường xuyên bị các hậu vệ Al Hilal theo sát.
Trên khán đài, hôn thê Georgina Rodríguez cũng có mặt để cổ vũ Ronaldo. Cô lộ rõ vẻ thất vọng khi Al Nassr chưa thể sớm đăng quang tại SPL.
Danh hiệu chính thức đầu tiên ở cấp CLB sau 5 năm vẫn chưa đến với Ronaldo. Ở vòng đấu cuối diễn ra vào ngày 21/5, Al Nassr buộc phải đánh bại Damac trên sân nhà để giành chức vô địch.
