Một bàn thắng cứu cả sự nghiệp Tiến Linh

Bàn thắng vào lưới SLNA không chỉ chấm dứt cơn khát kéo dài 14 trận mà còn giúp Nguyễn Tiến Linh giải phóng áp lực lớn nhất sự nghiệp.

Ghi bàn vốn là nhiệm vụ quen thuộc của mọi tiền đạo. Nhưng khoảnh khắc Nguyễn Tiến Linh xé lưới SLNA hôm 10/5 lại khiến cả đội CA TP.HCM vỡ òa như giành chức vô địch, bởi pha lập công ấy không đơn thuần mang ý nghĩa chuyên môn mà còn giúp chân sút này trút bỏ áp lực nặng nề nhất sự nghiệp.

Sự nghiệp chạm đáy

Cho đến trước khi Nguyễn Xuân Son trở thành cầu thủ Việt, Tiến Linh được coi là bất khả xâm phạm ở ĐT Việt Nam. Trong màu áo của CLB Bình Dương và nay là CA TP.HCM, chân sút này cũng được đánh giá là không thể thiếu. Dễ hiểu bởi Tiến Linh là chân sút số 1 của bóng đá Việt Nam và đang ở thời đỉnh cao của sự nghiệp nếu nhìn vào độ tuổi 29 của anh.

Tuy nhiên, Tiến Linh không thể giữ vững vị trí của mình cả trong màu áo của ĐT Việt Nam cũng như CLB. Ở ĐT Việt Nam, chân sút này không được HLV Kim Sang-sik triệu tập cho trận gặp Malaysia hồi tháng 3. Ở CLB, Tiến Linh cũng mất suất đá chính khi sự kiên nhẫn của HLV Lê Huỳnh Đức dành cho anh cạn trước lúc chiếc lược gia này rời đội bóng ngành công an.

Lý do? Tiến Linh trải qua 14 trận đấu không có nổi bàn thắng. Đôi khi, người xem không hiểu vì sao cầu thủ từng nhận giải Quả bóng vàng không thể ghi được bàn cho dù, đó là những tình huống một đối một với cầu môn đối phương. Hay khi thắng được người gác đền bên kia chiến tuyến, Tiến Linh lại trống trải đưa bóng vọt xà.

Người hâm mộ trông chờ Tiến Linh nổ súng đều đặn trở lại.

Nói thế để thấy, Tiến Linh được đồng đội cung cấp bóng rất nhiều trong vai trò của một mũi nhọn chơi cao nhất trên hàng công của CA TP.HCM. Sự thất vọng với chính bản thân mình là điều thấy rõ ở Nguyễn Tiến Linh. Đó là hình ảnh nằm vắt vẻo trên bảng quảng cáo ở sân sau khi bỏ lỡ một cơ hội ăn bàn mười mươi trong 1 trận đấu ở V.League 2025/26.

Hơn cả việc giải tỏa

Nhìn lại hành trình đầy ám ảnh ấy để dễ chia sẻ cho cảm xúc dâng trào đến tột độ của Tiến Linh khi ghi bàn thắng vào lưới SLNA ở vòng 22 V.League 2025/26. Người xem thấy chân sút này tái hiện lại hình ảnh của một chân sút thượng thặng bằng một pha bứt tốc mạnh mẽ, dùng kỹ thuật cá nhân để đi qua một trung vệ, cần biết rằng đó là trung vệ ngoại vốn có thể hình, thể lực và khả năng tranh chấp rất mạnh mẽ.

Và bằng một cú sút ở góc tương đối hẹp, Tiến Linh nhấc bổng áp lực nghìn cân đè nặng lên chính tâm trí, đôi chân của chính mình sau khi làm rung lưới đội bóng xứ Nghệ. Tiến Linh sau đó bộc bạch lời tâm sự như một sự thừa nhận áp lực quá lớn đè nặng lên chính mình.

Anh nói: "Hôm nay có thể ghi bàn, ngày mai có thể lại khó khăn, nhưng ít nhất áp lực lớn nhất trong sự nghiệp của Linh đến lúc này cũng đã được cởi bỏ phần nào". Bên ngoài sân, cả đội CA TP.HCM ôm lấy nhau ăn mừng như thể đội nhà nâng được cúp vô địch.

Sự trở lại của Tiến Linh rất đáng mừng.

Đúng như Tiến Linh thừa nhận "ngày mai có thể không ghi bàn" nhưng trước hết, bàn thắng giải tỏa cơn khát đến 14 trận hạn hán ấy đem lại hy vọng rất lớn cho không chỉ chân sút này mà còn cả HLV Kim và giới mộ điệu bóng đá Việt Nam.

Cần biết rằng Nguyễn Đình Bắc cũng tậm tịt trong một thời gian rất dài nhưng sau khi có được bàn khai thông đôi chân, chân sút của CAHN đã liên tục bùng nổ để vươn lên top đầu của danh sách Vua phá lưới với 10 bàn thắng chỉ trong 6 trận gần nhất.

Biết đâu sau bàn thắng vào lưới SLNA, số pha lập công của Tiến Linh lại nhảy cấp số nhân trong 4 trận còn lại của V.League 2025/26 như hình ảnh của Đình Bắc?