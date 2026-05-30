Anh Đức về làm HLV trưởng Thanh Hóa

  • Thứ bảy, 30/5/2026 17:21 (GMT+7)
Cựu tuyển thủ Nguyễn Anh Đức trở thành HLV trưởng CLB Thanh Hóa từ vòng 25 V.League 2025/26.

Cựu tuyển thủ Nguyễn Anh Đức dẫn dắt Thanh Hóa thay HLV Mai Xuân Hợp. Ảnh: CLB Becamex TP.HCM.

Ngày 29/5, CLB Đông Á Thanh Hóa đã làm thủ tục thay đổi chức danh HLV trưởng. Theo đó, ông Mai Xuân Hợp xuống làm trợ lý, còn HLV trưởng là ông Nguyễn Anh Đức.

Nguyễn Anh Đức sinh năm 1985, từng khoác áo CLB Becamex Bình Dương (tiền thân của CLB Becamex TP.HCM) và từng làm huấn luyện viên đội bóng này ở mùa 2024/25 và 2025/26. Trong sự nghiệp thi đấu, Anh Đức chưa từng tuyên bố giải nghệ. Anh chính thức chuyển sang công tác huấn luyện lần đầu ở CLB Long An, sau đó là Trường Tươi Bình Phước (cũ).

Cựu tuyển thủ Việt Nam cũng từng làm trợ lý cho HLV Park Hang-seo ở đội tuyển Việt Nam. Anh đã có chứng chỉ huấn luyện viên bằng Pro do Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) cấp.

Thông tin HLV Anh Đức đến CLB Thanh Hóa gây bất ngờ. Thời điểm này, V.League chỉ còn hai vòng nữa là khép lại. Đội bóng xứ thanh đang có 25 điểm trên bảng xếp hạng. Thanh Hóa chưa chính thức trụ hạng nhưng có lợi thế lớn, hơn vị trí phải đá play-off của CLB Đà Nẵng 5 điểm. Hai vòng cuối, Thanh Hóa lần lượt gặp Ninh Bình và chính Đà Nẵng.

Mùa giải năm nay, Thanh Hóa đã hai lần thay HLV trưởng. Đầu tiên, ông Choi Won Kwon (Hàn Quốc) rời đi để trợ lý Mai Xuân Hợp cầm cương sau 10 vòng đầu tiên.

Trong khi đó, đội bóng cũ của tân HLV Anh Đức, Becamex TP.HCM, cũng đang chạy đua trụ hạng với chính Đà Nẵng. Họ đang có 21 điểm, nhiều hơn đối thủ chỉ 1 điểm trước vòng 25.

VFF nhận sai, đình chỉ trọng tài làm ảnh hưởng cuộc đua trụ hạng

Trọng tài Trần Ngọc Nhớ sẽ không được làm nhiệm vụ vì có quyết định sai trong trận đấu giữa Thể Công Viettel và PVF-CAND ở vòng 24 V.League hôm 22/5.

12:37 27/5/2026

HLV giàu thành tích nhất lịch sử V.League gia nhập Ninh Bình

Sáng 24/5, HLV Chu Đình Nghiêm chính thức chia tay Hải Phòng, gia nhập CLB Ninh Bình trong bối cảnh V.League 2025/26 chỉ còn hai vòng đấu.

11:23 26/5/2026

Đội bét bảng V.League tạo địa chấn

Tối 23/5, Đà Nẵng có trận đấu quả cảm tại vòng 24 V.League 2025/26 khi đánh bại Hải Phòng với tỷ số 2-0 trên sân nhà, qua đó tiếp tục nuôi cơ hội trụ hạng mong manh.

20:31 23/5/2026

Minh Hằng

    Nguyễn Anh Đức là một cầu thủ bóng đá, hiện thi đấu cho Câu lạc bộ bóng đá Bình Dương. Vị trí sở trường của anh là tiền đạo. Năm 2015 anh được trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2015 sau khi giúp Becamex Bình Dương đoạt cú đúp V-League và Cúp Quốc gia. Năm 2017 anh giành được giải Quả bóng bạc Việt Nam.

    • Ngày sinh: 14/10/1985
    • Nơi sinh: Bình Dương
    • Chiều cao: 1.84 m

Công Phượng, Xuân Trường về lại V.League

33 phút trước 18:23 30/5/2026

Xuân Trường, Công Phượng ghi bàn trong chiến thắng 3-0 trước Long An, giúp CLB Trường Tươi Đồng Nai thăng hạng V.League sớm một vòng đấu ở giải Hạng Nhất Quốc gia 2025/26.

Arne Slot rời Liverpool

39 phút trước 18:18 30/5/2026

Ngày 30/5, HLV Arne Slot và Liverpool đi đến quyết định chia tay ngay lập tức sau cuộc đánh giá tổng kết mùa giải 2025/26.

