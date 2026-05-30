Anh Đức về làm HLV trưởng Thanh Hóa

Cựu tuyển thủ Nguyễn Anh Đức trở thành HLV trưởng CLB Thanh Hóa từ vòng 25 V.League 2025/26.

Cựu tuyển thủ Nguyễn Anh Đức dẫn dắt Thanh Hóa thay HLV Mai Xuân Hợp. Ảnh: CLB Becamex TP.HCM.

Ngày 29/5, CLB Đông Á Thanh Hóa đã làm thủ tục thay đổi chức danh HLV trưởng. Theo đó, ông Mai Xuân Hợp xuống làm trợ lý, còn HLV trưởng là ông Nguyễn Anh Đức.

Nguyễn Anh Đức sinh năm 1985, từng khoác áo CLB Becamex Bình Dương (tiền thân của CLB Becamex TP.HCM) và từng làm huấn luyện viên đội bóng này ở mùa 2024/25 và 2025/26. Trong sự nghiệp thi đấu, Anh Đức chưa từng tuyên bố giải nghệ. Anh chính thức chuyển sang công tác huấn luyện lần đầu ở CLB Long An, sau đó là Trường Tươi Bình Phước (cũ).

Cựu tuyển thủ Việt Nam cũng từng làm trợ lý cho HLV Park Hang-seo ở đội tuyển Việt Nam. Anh đã có chứng chỉ huấn luyện viên bằng Pro do Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) cấp.

Thông tin HLV Anh Đức đến CLB Thanh Hóa gây bất ngờ. Thời điểm này, V.League chỉ còn hai vòng nữa là khép lại. Đội bóng xứ thanh đang có 25 điểm trên bảng xếp hạng. Thanh Hóa chưa chính thức trụ hạng nhưng có lợi thế lớn, hơn vị trí phải đá play-off của CLB Đà Nẵng 5 điểm. Hai vòng cuối, Thanh Hóa lần lượt gặp Ninh Bình và chính Đà Nẵng.

Mùa giải năm nay, Thanh Hóa đã hai lần thay HLV trưởng. Đầu tiên, ông Choi Won Kwon (Hàn Quốc) rời đi để trợ lý Mai Xuân Hợp cầm cương sau 10 vòng đầu tiên.

Trong khi đó, đội bóng cũ của tân HLV Anh Đức, Becamex TP.HCM, cũng đang chạy đua trụ hạng với chính Đà Nẵng. Họ đang có 21 điểm, nhiều hơn đối thủ chỉ 1 điểm trước vòng 25.