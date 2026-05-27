VFF nhận sai, đình chỉ trọng tài làm ảnh hưởng cuộc đua trụ hạng

  • Thứ tư, 27/5/2026 12:37 (GMT+7)
Trọng tài Trần Ngọc Nhớ sẽ không được làm nhiệm vụ vì có quyết định sai trong trận đấu giữa Thể Công Viettel và PVF-CAND ở vòng 24 V.League hôm 22/5.

Sáng 27/5, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) ra công văn trả lời Thể Công - Viettel, liên quan đến tình huống gây tranh cãi trong trận đấu gặp PVF-CAND tại vòng 24 V.League 2025/26 trên sân Hàng Đẫy.

Ở phút 20, Hà Văn Việt có pha đi bóng rồi bất ngờ ngã trong vùng cấm Thể Công - Viettel. Sau đó, trọng tài Trần Ngọc Nhớ cho PVF-CAND hưởng quả phạt đền. Từ khoảng cách 11 m, Reynolds mở tỷ số trận đấu. Thể Công - Viettel sau đó gỡ hòa, tỷ số chung cuộc của trận đấu này là 1-1.

Trọng tài Trần Ngọc Nhớ không được làm nhiệm vụ ở vòng 25. Ảnh: Thể Công - Viettel.

Qua quá trình đánh giá chuyên môn, VFF kết luận quyết định thổi phạt đền của trọng tài chính Trần Ngọc Nhớ là chưa chính xác, đồng thời đưa ra hình thức xử lý. Cụ thể, VFF sẽ tạm dừng phân công nhiệm vụ đối với trọng tài này theo đúng quy định, hướng dẫn của các tổ chức bóng đá quốc tế cũng như các quy chế hiện hành của VFF. Cơ quan này cũng nhấn mạnh cam kết sẽ tiếp tục theo sát công tác trọng tài nhằm bảo đảm tính trung thực, khách quan và chất lượng chuyên môn của giải đấu.

Quyết định của Trần Ngọc Nhớ đã gây ảnh hưởng đến cuộc đua trụ hạng. V.League hiện chỉ còn hai vòng nữa là khép lại, cuộc đua trụ hạng đang rất nóng bỏng khi có 4 cái tên rơi vào vòng xoáy nguy hiểm gồm HAGL (23 điểm), Becamex TP.HCM (21 điểm), CLB Đà Nẵng (20 điểm) và PVF-CAND (18 điểm).

Giữa bối cảnh ấy, 1 điểm có được trước đội nhì bảng Thể Công - Viettel cũng rất giá trị với thầy trò HLV Trần Tiến Đại.

Hoàng Nguyên

