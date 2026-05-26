Chủ tịch Kanchanaburi: Ông Park Hang-seo sợ vợ

Không chỉ dốc nhiều tiền để có được cái gật đầu từ HLV Park Hang-seo, chủ tịch Kanchanaburi Power FC còn phải thuyết phục bà Choi Sang-a, phu nhân của nhà cầm quân người Hàn Quốc.

Sáng 26/5, Chủ tịch Kanchanaburi Power FC, ông Prawat Kithammakunnit, có chia sẻ cực kỳ thú vị trên mạng xã hội. Ông viết: "Thuyết phục HLV Park Hang-seo thật không dễ dàng. Người khó tính nhất là vợ ổng. Bà ấy lo lắng rất nhiều thứ. Vậy là chúng tôi phải ngồi nói chuyện rất lâu để thuyết phục bà ấy. Hãy tin tưởng vợ các bạn nhé. Các cầu thủ sợ HLV Park, còn ông ấy thì sợ vợ. Vợ HLV Park cũng sẽ đến Kanchanaburi. Người dân nơi đây chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho vợ chồng thầy".

Ông Prawat Kithammakunnit (giữa) tiết lộ những điều thú vị trong quá trình thuyết phục HLV Park Hang-seo sang Thái Lan làm việc. Ảnh: FBNV.



Sự đồng ý của bà Choi Sang-a là yếu tố rất quan trọng để HLV Park Hang-seo nhận lời đến Thái Lan. Trong khoảng thời gian nhà cầm quân này làm việc ở Việt Nam, bà thường xuyên góp mặt trong những dịp quan trọng. Ở chung kết lượt về AFF Cup 2022 với Thái Lan, diễn ra tại sân Thammasat (trận cuối cùng của HLV Park Hang-seo cùng đội tuyển Việt Nam), bà cũng đến tận nơi để cổ vũ, động viên chồng.

Trước đó, HLV Park Hang-seo chia sẻ: "Tôi chọn Thái Lan vì đây vẫn là một thử thách chưa hoàn thành. Tầm nhìn dài hạn và sự chân thành của Kanchanaburi Power với bóng đá đã khơi lại đam mê trong tôi. Tôi muốn chứng minh rằng tuổi tác không bao giờ là rào cản với những giấc mơ và thử thách mới".

Truyền thông xứ Chùa Vàng cho biết ông Prawat Kithammakunnit là bác sĩ, chính trị gia, có tiềm lực tài chính mạnh và cực kỳ yêu bóng đá. Chủ tịch Kanchanaburi Power sẽ đầu tư dài hạn, phát triển đào tạo trẻ cho đội bóng quê hương và HLV Park Hang-seo là "kiến trúc sư" trưởng trong kế hoạch này.