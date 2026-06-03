Van de Beek thành gánh nặng lớn của Girona

Chấn thương kéo dài cùng mức lương khổng lồ đẩy Donny Van de Beek vào tình thế bấp bênh, khiến Girona đau đầu tìm lối thoát trong kỳ chuyển nhượng hè 2026.

Van de Beek là bài toán khó với Girona.

Girona hiện phải xử lý hàng loạt hồ sơ liên quan đến chuyển nhượng, gia hạn hợp đồng và cho mượn cầu thủ. Trong số đó, trường hợp của Van de Beek được xem là phức tạp bậc nhất khi khả năng ở lại lẫn ra đi đều tồn tại nhiều rào cản.

Tiền vệ người Hà Lan gia nhập Girona vào hè 2024 từ MU với mức phí chỉ 500.000 euro, nhưng đi kèm là bản hợp đồng có thời hạn đến năm 2028 cùng mức lương thuộc nhóm cao nhất đội bóng. Đây được xem là canh bạc của Girona dành cho cầu thủ từng được đánh giá rất cao sau những màn trình diễn ấn tượng trong màu áo Ajax.

Ở mùa đầu tiên tại sân Montilivi, Van de Beek phần nào đáp lại kỳ vọng khi ra sân 26 trận tại La Liga. Tuy nhiên, mọi thứ nhanh chóng đảo chiều khi anh dính chấn thương nghiêm trọng ở gân Achilles. Vấn đề khiến cựu sao MU gần như phải nghỉ thi đấu trọn vẹn mùa vừa qua. Anh chỉ xuất hiện trong 2 trận đầu mùa và mới trở lại danh sách đăng ký thi đấu ở những vòng cuối.

Tình trạng thể lực cùng mức đãi ngộ cao đang khiến tương lai của Van de Beek rơi vào thế bế tắc. Girona vừa xuống hạng Segunda Division, trong khi việc giữ một cầu thủ nhận lương cao nhưng không đóng vai trò trụ cột là lựa chọn thiếu hợp lý về mặt tài chính.

Dù vậy, tìm kiếm đối tác chuyển nhượng cũng không dễ dàng. Ngoài mức lương lớn, việc Van de Beek nghỉ thi đấu gần một năm khiến các đội bóng không mặn mà. Khi mùa giải mới đến gần, giải quyết tương lai của tiền vệ 28 tuổi trở thành nhiệm vụ cấp thiết đối với Girona.