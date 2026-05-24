Donny van de Beek và cú rơi chưa thấy điểm dừng

Donny van de Beek tiếp tục chạm đáy sự nghiệp khi Girona xuống hạng chỉ một năm sau mùa giải Champions League.

Có những cầu thủ sa sút vì tuổi tác. Có người đánh mất chính mình vì chấn thương. Nhưng Van de Beek giống một trường hợp bị bóng đá bỏ lại giữa lúc đáng ra anh phải bước vào giai đoạn đẹp nhất sự nghiệp.

Rạng sáng 24/5, Girona hòa Elche 1-1 và chính thức xuống hạng khỏi La Liga. Đó không chỉ là cú sốc với đội bóng từng chơi Champions League mùa trước, mà còn là chương buồn tiếp theo trong hành trình của Van de Beek.

Tiền vệ người Hà Lan gần như không để lại dấu ấn mùa này. Anh chỉ thi đấu đúng hai trận trước khi chấn thương gân Achilles khiến mọi thứ sụp đổ. Khi trở lại ở hai vòng cuối, Van de Beek cũng chỉ ngồi dự bị nhìn Girona trượt xuống Segunda Division.

Hình ảnh ấy gợi cảm giác tiếc nuối nhiều hơn thất vọng. Bởi cách đây không lâu, Van de Beek từng là đại diện cho thứ bóng đá hiện đại mà cả châu Âu theo đuổi. Anh di chuyển thông minh, chơi đơn giản nhưng hiệu quả và đặc biệt nguy hiểm trong những pha xâm nhập vòng cấm.

Mùa giải 2018/19 cùng Ajax từng khiến cả châu Âu mê mẩn Van de Beek. Anh là một phần của tập thể trẻ trung đánh bại Real Madrid và Juventus để vào bán kết Champions League. Khi ấy, nhiều người tin tiền vệ Hà Lan đủ sức trở thành ngôi sao lớn tiếp theo của bóng đá châu Âu.

Donny van de Beek từng có thời gian khoác áo Manchester United.

Nhưng thương vụ tới Manchester United năm 2020 đã thay đổi tất cả. Van de Beek chưa bao giờ thực sự thuộc về Old Trafford. Anh không phù hợp với cách chơi của MU, không được trao đủ niềm tin và dần biến thành cái tên tồn tại nhiều hơn trên giấy tờ đội hình thay vì trên sân cỏ.

Điều đáng buồn nhất là Van de Beek không phải mẫu cầu thủ tạo ra ồn ào. Anh không phản ứng mạnh mẽ, không gây tranh cãi và cũng không trở thành tâm điểm truyền thông. Tiền vệ này chỉ âm thầm mất hút qua từng mùa giải.

Girona từng được xem là nơi giúp anh làm lại sự nghiệp. Một đội bóng chơi bóng kỹ thuật, kiểm soát và giàu tính tổ chức dường như phù hợp hoàn hảo với phong cách của Van de Beek. Nhưng rồi Girona sụp đổ trước khi anh kịp hồi sinh.

Đó mới là điều khiến câu chuyện này trở nên nặng nề. Không chỉ Van de Beek thất bại, mà ngay cả đội bóng đặt niềm tin vào anh cũng rơi tự do từ Champions League xuống Segunda Division chỉ sau một năm.

Ở tuổi 29, Van de Beek vẫn chưa quá già để bắt đầu lại. Nhưng bóng đá đỉnh cao đôi khi không chờ ai quá lâu. Và lúc này, cảm giác lớn nhất quanh cái tên Donny van de Beek không còn là kỳ vọng nữa. Đó là tiếc nuối.