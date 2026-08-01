Điểm sáng hiếm hoi của tuyển Việt Nam

Màn trình diễn trong trận tuyển Việt Nam hoà Singapore tại lượt 3 bảng A ASEAN Cup 2026 giúp Nguyễn Hoàng Đức nhận danh hiệu cầu thủ năng nổ nhất trận.

Ban tổ chức ASEAN Cup 2026 trao danh hiệu cầu thủ năng nổ nhất trận cho Nguyễn Hoàng Đức sau trận tuyển Việt Nam hoà 0-0 Singapore tại lượt ba bảng A. Ở trận trước, khi các "Chiến binh sao vàng" thắng tuyển Timor-Leste 7-0 trên sân Chonburi, Thái Lan tối 24/7, Đỗ Hoàng Hên là chủ nhân của giải thưởng này.

Bản đồ nhiệt của Hoàng Đức trận tuyển Việt Nam 0-0 Singapore tại lượt hai bảng A ASEAN Cup 2026. Ảnh: ASEAN United FC.

Bản đồ nhiệt cho thấy Hoàng Đức hoạt động rộng, có mặt ở gần như mọi điểm nóng trên sân, tích cực hỗ trợ cả tấn công lẫn phòng ngự và chơi không biết mệt mỏi trước tuyển Singapore. Khi tuyển Việt Nam có bóng, cầu thủ quê Hải Phòng thường chơi ở phần sân bên phải. Nhưng khi thầy trò HLV Kim Sang-sik không có bóng, Hoàng Đức hay lùi về tranh chấp và bọc lót ở phần sân bên trái.

Trên sân Mỹ Đình tối 31/7, tiền vệ 28 tuổi chơi trọn vẹn 90 phút và được Sofascore chấm điểm cao nhất trong số 4 tiền vệ đá chính (7,0).

Hoàng Đức đứng thứ nhì tuyển Việt Nam về số đường chuyền chính xác (49, chỉ sau con số 52 của Phạm Xuân Mạnh), đạt tỷ lệ 92%, trong đó có 29 đường chuyền diễn ra ở phần sân đối phương và số đường chuyền tạo cơ hội dứt điểm (3, bằng Nguyễn Quang Hải và chỉ kém con số 4 của Đỗ Hoàng Hên).

Trong khâu tấn công, ngôi sao thuộc biên chế CLB Ninh Bình có 1/1 cú sút chạm xà ngang. Về phòng thủ, Hoàng Đức có 2/3 pha tắc bóng thành công, 2 lần chặn cú sút của đối thủ, 7 lần thu hồi bóng và 3/6 lần thắng tranh chấp tay đôi.

Trong ngày tuyển Việt Nam không thắng đối thủ dưới cơ trên sân nhà, màn thể hiện này cho thấy tinh thần chiến đấu của Hoàng Đức là điểm sáng hiếm hoi.

Xếp hạng bảng A ASEAN Cup 2026 sau trận tuyển Việt Nam 0-0 Singapore. Đồ họa: ASEAN United FC.

Highlights Việt Nam 0-0 Singapore Tối 31/7, Việt Nam hòa Singapore 0-0 ở lượt trận thứ ba bảng A ASEAN Cup 2026.

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