Indonesia 0-2 Việt Nam: Văn Vĩ, Hai Long tỏa sáng

Chưa đầy 15 phút sau khi bóng lăn, tuyển Việt Nam đã có hai lần làm tung mành lưới Indonesia, bất chấp đối thủ có lợi thế sân nhà.

Ngay cơ hội đầu tiên, tuyển Việt Nam đã có bàn mở tỷ số ở phút thứ 6. Văn Vĩ xâm nhập vùng cấm sau đường chọc khe của Hoàng Đức, trước khi tung cú sút quyết đoán vào góc hẹp, hạ gục thủ môn đội chủ nhà.

Phút 11, Indonesia đáp trả bằng nỗ lực cá nhân của Thom Haye. Dù vậy nỗ lực đưa bóng vào trong của anh không thể thắng hàng thủ lăn xả bên phía tuyển Việt Nam.

Indonesia đẩy quá cao đội hình, để rồi trả giá đắt bằng bàn thua tiếp theo ở phút 14. Hai Long tận dụng tốc độ để thoát xuống, đón đường chuyền của Lê Phạm Thành Long, trước khi tung cú sút lạnh lùng, buộc Nadeo Argawinata vào lưới nhặt bóng lần thứ hai.

Thủ môn Indonesia thêm một lần chủ động bắt bài cú sút vào góc xa nhưng các chân sút của tuyển Việt Nam đều làm ngược lại.

Tuyển Việt Nam khởi đầu như mơ. Ảnh: Minh Chiến.

Phút 27, trọng tài cho trận đấu tạm dừng để đội ngũ y tế vào sân chăm sóc vết đau cho Bùi Hoàng Việt Anh. Ngôi sao của tuyển Việt Nam bị chảy máu sau pha va chạm mạnh với Thom Haye. Vài phút sau, tiền vệ của chủ nhà đã phải nhận thẻ vàng vì vào bóng thô bạo với Hai Long.

Tuyển Việt Nam chịu sức ép khi đối thủ dồn lên ở quãng thời gian cuối hiệp một. Ảnh: Minh Chiến.

Sau 3 lượt trận, Singapore đang tạo ra bất ngờ lớn khi dẫn đầu bảng với 7 điểm. Indonesia đứng ngay phía sau với 6 điểm nhưng mới đá hai trận, còn Việt Nam có 4 điểm. Chính vì thế, cuộc chạm trán này mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng với cả hai.

Dàn sao tuyển Việt Nam khởi động. Ảnh: Minh Chiến.

Indonesia bước vào trận đấu với lợi thế sân nhà và sự tự tin được xây dựng từ những lần đối đầu gần đây. Làn sóng nhập tịch đã giúp đội bóng xứ vạn đảo thay đổi đáng kể sức mạnh, đồng thời tạo ra bước ngoặt trong cán cân đối đầu với Việt Nam. Họ từng đánh bại “Những chiến binh sao vàng” 3-0 ngay tại Mỹ Đình ở vòng loại World Cup 2026.

Nhưng ký ức gần nhất lại thuộc về Việt Nam. Tại giải đấu năm 2024, Indonesia thất bại 0-1 trước thầy trò Kim Sang-sik và phải sớm dừng bước. Vì vậy, trận đấu lần này không chỉ có giá trị về điểm số mà còn là cơ hội để đội chủ nhà đòi lại món nợ.

Indonesia cần chiến thắng để tiến gần tấm vé bán kết, trong khi Việt Nam gần như buộc phải giành trọn 3 điểm để tránh nguy cơ trở thành nhà đương kim vô địch đầu tiên bị loại ngay từ vòng bảng kể từ năm 2014.

Một bên có lợi thế sân nhà, một bên mang trên vai vị thế đương kim vô địch. Pakansari vì thế không chỉ chờ đợi một trận bóng, mà là nơi hai kỳ phùng địch thủ bước vào cuộc chiến thực sự vì quyền tự quyết.

Xuân Son, Hoàng Hên dự bị trong ngày ĐTQG Việt Nam đấu Indonesia.

Cục diện bảng đấu trước giờ bóng lăn.