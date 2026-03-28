Sắc màu Việt - Thái bừng sáng giữa di sản nghìn năm

Ngày 27/3, Lễ khai mạc lễ hội “Nhịp đập Thái Lan tại Hà Nội 2026” đã được tổ chức tại Hoàng thành Thăng Long với sự tham dự của đại diện cấp cao Chính phủ Thái Lan và Việt Nam. Với chủ đề “Cuộc sống Sáng tạo - Nhịp đập Sáng tạo”, sự kiện dịp để chính quyền hai nước khẳng định tầm quan trọng của ngoại giao văn hóa trong thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, văn hóa và xã hội, đồng thời góp phần kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan.
Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam, bà Urawadee Sriphiromaya, phát biểu chào mừng và khai mạc sự kiện. Bà Sriphiromaya cho biết việc tiếp tục tổ chức sự kiện tại Hoàng thành Thăng Long - Di sản Thế giới được UNESCO công nhận và là cái nôi của văn hóa và tinh thần Việt Nam trong hơn 1.000 năm qua - càng làm nổi bật ý nghĩa kết nối văn hóa trong dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao, đồng thời khẳng định vị thế của Hà Nội như một trung tâm giao lưu quốc tế năng động.
Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông phát biểu tại lễ khai mạc. Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhấn mạnh, việc Việt Nam và Thái Lan nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào tháng 5/2025 đã mở ra giai đoạn hợp tác mới, sâu rộng trên nhiều lĩnh vực. Trong đó, giao lưu văn hóa, thể thao, du lịch và kết nối nhân dân tiếp tục đóng vai trò cầu nối bền chặt, củng cố tình hữu nghị giữa hai dân tộc.
Ngoài ra, lễ khai mạc có sự hiện diện của Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan; Ngài Saadi Salama, Đại sứ Palestine, Trưởng Đoàn ngoại giao tại Việt Nam cùng những người đứng đầu các cơ quan đại diện ngoại giao và Tổ chức quốc tế tại Việt Nam.
Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc. Theo Thứ trưởng Tạ Quang Đông, lễ hội “Nhịp đập Thái Lan tại Hà Nội 2026” không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng mà còn là nhịp cầu tăng cường hiểu biết, gắn kết cộng đồng hai nước, qua đó khẳng định quyết tâm chung trong việc thúc đẩy quan hệ song phương phát triển vì lợi ích thiết thực của người dân, cũng như đóng góp vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng khu vực.
Người đứng đầu các cơ quan đại diện ngoại giao và Tổ chức quốc tế tại Việt Nam, các cựu đại sứ Việt Nam tại Thái Lan cùng đại diện cộng đồng người Thái và các đối tác, doanh nghiệp lên sân khấu để cùng lưu giữ những khoảnh khắc kết nối và chia sẻ tại lễ hội “Nhịp đập Thái Lan tại Hà Nội 2026”.
Chương trình nghệ thuật đặc biệt kết hợp vẻ đẹp tinh túy của hai nền văn hóa Việt Nam và Thái Lan qua màn trình diễn trang phục truyền thống của hai quốc gia tại lễ khai mạc.
Ngoài ra, lễ hội năm nay mang đến chuỗi hoạt động sôi động như trình diễn nghệ thuật với tổ hợp múa của miền Bắc, miền Trung, miền Nam và vùng Đông Bắc (Isan) của Thái Lan; màn biểu diễn võ thuật Muay Thái;...
Trong khuôn khổ lễ hội, công chúng Thủ đô và du khách có cơ hội trải nghiệm không gian văn hóa đậm bản sắc Thái Lan với chuỗi hoạt động phong phú: thưởng thức ẩm thực truyền thống, khám phá sản phẩm sáng tạo, tham gia trò chơi dân gian, thưởng lãm nghệ thuật truyền thống - đương đại và hòa mình vào không khí lễ hội Songkran, Loy Krathong.
Sự kiện cũng mang đến triển lãm “Trang phục truyền thống Thái Lan: Di sản của Hoàng Thái hậu Sirikit”, giới thiệu vẻ đẹp và giá trị di sản của trang phục truyền thống và dệt may Thái Lan.
Bên cạnh đó, khu ẩm thực Thái phong phú cùng các workshop thủ công và trò chơi truyền thống tạo nên điểm nhấn tương tác hấp dẫn. Đặc biệt, hoạt động chiếu phim ngoài trời với các tác phẩm nổi bật cùng trình chiếu đa phương tiện về quan hệ Việt Nam - Thái Lan góp phần làm nổi bật chiều sâu hợp tác văn hóa và kinh tế giữa hai quốc gia.