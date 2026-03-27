Nhịp điệu sáng tạo Thái Lan - Việt Nam giữa lòng Hà Nội

Sự kiện kéo dài 3 ngày tại Hoàng thành Thăng Long giới thiệu văn hóa, ẩm thực, nghệ thuật của Thái Lan, đồng thời tôn vinh 50 năm quan hệ hữu nghị hai nước Việt Nam - Thái Lan.

Từ ngày 27 đến 29/3/2026, Đại sứ quán Thái Lan tại Hà Nội tổ chức sự kiện Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Thái Lan - Việt Nam tại Hoàng thành Thăng Long. Đây là dịp đặc biệt tôn vinh tình hữu nghị và hợp tác bền chặt giữa hai quốc gia, đồng thời mở ra không gian trải nghiệm văn hóa, sáng tạo và giao lưu nhân dân.

Sự kiện diễn ra miễn phí cho công chúng từ 10h00 đến 21h00 mỗi ngày, dự kiến thu hút hàng nghìn lượt khách tham quan đến các khu vực triển lãm trải rộng trong Hoàng thành Thăng Long.

Với chủ đề “Cuộc sống sáng tạo - Nhịp điệu sáng tạo”, chương trình tập trung giới thiệu sự phong phú của văn hóa, nghệ thuật và lối sống Thái Lan, đồng thời tạo cơ hội kết nối với các hoạt động tương tác, trải nghiệm trực tiếp.

Những ngày văn hóa Thái Lan năm 2026 sẽ diễn ra với nhiều hoạt động hấp dẫn tại Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội). Ảnh: Facebook/Đại sứ quán Vương quốc Thái Lan tại Hà Nội.

Năm nay, chương trình gồm nhiều hoạt động đa dạng:

Trình diễn văn hóa : Khách tham quan sẽ được chiêm ngưỡng các màn biểu diễn nghệ thuật truyền thống Thái Lan và Việt Nam, bao gồm múa, võ thuật Muay Thái và trình diễn trang phục truyền thống. Điểm nhấn là triển lãm “Trung tâm truyền thống Thái Lan: Di sản của Hoàng Thái hậu Sirikit”, giới thiệu các giá trị di sản của trang phục và dệt may Thái Lan.

Triển lãm sáng tạo : Không gian 15 hội trường "Songkran" trưng bày sản phẩm thời trang, đồ thủ công, phong cách sống và thiết kế nội thất mang đậm dấu ấn Thái Lan.

Ẩm thực Thái Lan : Du khách sẽ được thưởng thức các món ăn đặc trưng, trải nghiệm sự tinh tế trong ẩm thực Thái.

Hoạt động tương tác : Workshop thủ công, trò chơi truyền thống, trải nghiệm nghệ thuật sáng tạo cho trẻ em và người lớn.

Điểm nhấn đặc biệt: Chiếu phim ngoài trời với hai bộ phim nổi bật "Lira gặp Lira Đảo" và "Người gặp vị quý", mang đến trải nghiệm đa phương tiện về văn hóa Thái Lan - Việt Nam.

Lễ khai mạc được tổ chức vào lúc 18h30 ngày 27/3 tại sân trước Hoàng thành Thăng Long, với sự tham dự của đại diện cấp cao Chính phủ Thái Lan và Việt Nam. Đây là dịp để chính quyền hai nước khẳng định tầm quan trọng của ngoại giao văn hóa trong thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, văn hóa và xã hội.

Sự kiện Kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Thái Lan - Việt Nam dự kiến đón 3.000 - 4.000 lượt khách mỗi ngày. Sự kiện hứa hẹn sẽ là điểm nhấn văn hóa kết hợp trải nghiệm sáng tạo, mang đến cơ hội giao lưu, học hỏi và hiểu biết lẫn nhau giữa người dân hai nước.

Đặc biệt, “Nhịp đập Thái Lan tại Hà Nội 2026” vừa là biểu tượng cho khát vọng thịnh vượng chung trong kỷ nguyên mới, đồng thời cũng là minh chứng sống động cho tình hữu nghị bền chặt, ngày càng phát triển giữa hai quốc gia suốt 50 năm qua.