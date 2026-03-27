Nhịp điệu sáng tạo Thái Lan - Việt Nam giữa lòng Hà Nội

  • Thứ sáu, 27/3/2026 10:47 (GMT+7)
  • 57 phút trước

Sự kiện kéo dài 3 ngày tại Hoàng thành Thăng Long giới thiệu văn hóa, ẩm thực, nghệ thuật của Thái Lan, đồng thời tôn vinh 50 năm quan hệ hữu nghị hai nước Việt Nam - Thái Lan.

Từ ngày 27 đến 29/3/2026, Đại sứ quán Thái Lan tại Hà Nội tổ chức sự kiện Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Thái Lan - Việt Nam tại Hoàng thành Thăng Long. Đây là dịp đặc biệt tôn vinh tình hữu nghị và hợp tác bền chặt giữa hai quốc gia, đồng thời mở ra không gian trải nghiệm văn hóa, sáng tạo và giao lưu nhân dân.

Sự kiện diễn ra miễn phí cho công chúng từ 10h00 đến 21h00 mỗi ngày, dự kiến thu hút hàng nghìn lượt khách tham quan đến các khu vực triển lãm trải rộng trong Hoàng thành Thăng Long.

Với chủ đề “Cuộc sống sáng tạo - Nhịp điệu sáng tạo”, chương trình tập trung giới thiệu sự phong phú của văn hóa, nghệ thuật và lối sống Thái Lan, đồng thời tạo cơ hội kết nối với các hoạt động tương tác, trải nghiệm trực tiếp.

Những ngày văn hóa Thái Lan năm 2026 sẽ diễn ra với nhiều hoạt động hấp dẫn tại Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội). Ảnh: Facebook/Đại sứ quán Vương quốc Thái Lan tại Hà Nội.

Năm nay, chương trình gồm nhiều hoạt động đa dạng:

  • Trình diễn văn hóa: Khách tham quan sẽ được chiêm ngưỡng các màn biểu diễn nghệ thuật truyền thống Thái Lan và Việt Nam, bao gồm múa, võ thuật Muay Thái và trình diễn trang phục truyền thống. Điểm nhấn là triển lãm “Trung tâm truyền thống Thái Lan: Di sản của Hoàng Thái hậu Sirikit”, giới thiệu các giá trị di sản của trang phục và dệt may Thái Lan.
  • Triển lãm sáng tạo: Không gian 15 hội trường “Songkran” trưng bày sản phẩm thời trang, đồ thủ công, phong cách sống và thiết kế nội thất mang đậm dấu ấn Thái Lan.
  • Ẩm thực Thái Lan: Du khách sẽ được thưởng thức các món ăn đặc trưng, trải nghiệm sự tinh tế trong ẩm thực Thái.
  • Hoạt động tương tác: Workshop thủ công, trò chơi truyền thống, trải nghiệm nghệ thuật sáng tạo cho trẻ em và người lớn.
  • Điểm nhấn đặc biệt: Chiếu phim ngoài trời với hai bộ phim nổi bật “Lira gặp Lira Đảo” và “Người gặp vị quý”, mang đến trải nghiệm đa phương tiện về văn hóa Thái Lan - Việt Nam.

Lễ khai mạc được tổ chức vào lúc 18h30 ngày 27/3 tại sân trước Hoàng thành Thăng Long, với sự tham dự của đại diện cấp cao Chính phủ Thái Lan và Việt Nam. Đây là dịp để chính quyền hai nước khẳng định tầm quan trọng của ngoại giao văn hóa trong thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, văn hóa và xã hội.

Sự kiện Kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Thái Lan - Việt Nam dự kiến đón 3.000 - 4.000 lượt khách mỗi ngày. Sự kiện hứa hẹn sẽ là điểm nhấn văn hóa kết hợp trải nghiệm sáng tạo, mang đến cơ hội giao lưu, học hỏi và hiểu biết lẫn nhau giữa người dân hai nước.

Đặc biệt, “Nhịp đập Thái Lan tại Hà Nội 2026” vừa là biểu tượng cho khát vọng thịnh vượng chung trong kỷ nguyên mới, đồng thời cũng là minh chứng sống động cho tình hữu nghị bền chặt, ngày càng phát triển giữa hai quốc gia suốt 50 năm qua.

Ông Anutin Charnvirakul tái đắc cử Thủ tướng Thái Lan

Ngày 19/3, Hạ viện Thái Lan đã bầu chọn ông Anutin Charnvirakul, lãnh đạo đảng Tự hào Thái Lan (Bhumjaithai), làm Thủ tướng.

15:23 19/3/2026

Phương Linh

  • Thái Lan

    Thái Lan
    • Thủ đô: Bangkok
    • Diện tích: 513.120 km²
    • Dân số: 69,04 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 455,22 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Baht
    • Mã điện thoại: +66
    • Ngôn ngữ: Tiếng Thái

Tân thủ tướng Anutin - chính khách 'nói và làm' của Thái Lan

17:10 5/9/2025 17:10 5/9/2025

Xuất thân từ gia tộc chính trị - kinh doanh giàu thế lực, ông Anutin Charnvirakul vừa được bầu trở thành Thủ tướng thứ 32 của Thái Lan sau cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội, mở ra một giai đoạn chính trị mới của nước này.

Báo Thái Lan: Việt Nam đứng trước cơ hội tốt nhất phát triển đất nước

12:22 22/1/2026 12:22 22/1/2026

Theo báo Thái Lan The Nation, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, khai mạc tại Hà Nội ngày 19/1, sẽ bầu ra đội ngũ lãnh đạo mới, những người được kỳ vọng định hình hướng đi của đất nước trong 5 năm tới, thậm chí là trong hai thập kỷ tới, khi Việt Nam tiến tới dấu mốc kỷ niệm 100 năm ngày thành lập.

