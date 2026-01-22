Báo Thái Lan: Việt Nam đứng trước cơ hội tốt nhất phát triển đất nước

Theo báo Thái Lan The Nation, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, khai mạc tại Hà Nội ngày 19/1, sẽ bầu ra đội ngũ lãnh đạo mới, những người được kỳ vọng định hình hướng đi của đất nước trong 5 năm tới, thậm chí là trong hai thập kỷ tới, khi Việt Nam tiến tới dấu mốc kỷ niệm 100 năm ngày thành lập.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: TTXVN.

Theo tác giả Krungthep Turakij, Đại hội quan trọng này diễn ra vào thời điểm then chốt đối với một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Nhà báo Damien Cave của New York Times chỉ ra Việt Nam hiện đứng trước cơ hội tốt nhất để đưa đất nước phát triển giàu mạnh trước khi phải đối mặt với vấn đề già hoá dân số.

Trong thời gian diễn ra Đại hội, hơn 1.500 đại biểu đảng từ khắp cả nước sẽ bầu ra Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và các lãnh đạo cấp cao của Nhà nước, đồng thời đề ra các mục tiêu kinh tế và chiến lược phát triển dài hạn cho đất nước.

Các nhà phân tích cho rằng Đại hội Đảng XIV không chỉ đơn thuần là một cuộc chuyển giao lãnh đạo theo chu kỳ, mà còn phát đi những tín hiệu quan trọng về định hướng chính sách tương lai của Việt Nam trong bối cảnh môi trường toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng.

“Đây là một cuộc chuyển giao lãnh đạo diễn ra 5 năm một lần, nhưng lần này đặc biệt quan trọng bởi bối cảnh toàn cầu đã biến đổi mạnh mẽ, nhất là liên quan đến thuế quan và hệ thống kinh tế thế giới”, ông Nguyễn Khắc Giang, nhà nghiên cứu tại Viện ISEAS-Yusof Ishak (Singapore), nhận định.

Trong bài phát biểu tại Đại hội ngày 20/1, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh mục tiêu đạt tăng trưởng GDP từ 10% trở lên trong giai đoạn 2026-2030.

Năm ngoái, Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng GDP đạt 8%, cao thứ hai trong vòng 15 năm. Hiện nay, Việt Nam đang triển khai cuộc cải cách lớn nhất trong bốn thập kỷ, nhằm đẩy nhanh tiến độ thực thi các quy định mới, đồng thời tinh gọn và củng cố bộ máy các bộ, ngành và địa phương.

“Điểm yếu lớn nhất của chúng ta là nhiều chính sách đúng đắn nhưng việc thực thi chưa đạt yêu cầu. Chúng ta phải đối mặt với sự thật và đánh giá tình hình một cách chính xác. Chúng ta phải quyết tâm đổi mới tư duy, cải thiện thể chế và nâng cao năng lực quản trị quốc gia. Chúng ta phải hành động mạnh mẽ, quyết đoán và hiệu quả vì một Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, thịnh vượng, văn minh và hạnh phúc, vững bước tiến tới chủ nghĩa xã hội”, Nikkei Asia dẫn lời Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại phiên khai mạc trước hơn 1.500 đại biểu đảng và các lãnh đạo cấp cao của đất nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết Việt Nam xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực chủ chốt cho tăng trưởng trong tương lai. Ông cũng nêu rõ kỳ vọng đưa Việt Nam trở thành một trung tâm tài chính quốc tế, đồng thời đẩy nhanh phát triển các cảng biển, trung tâm logistics và sân bay, cũng như tăng cường khả năng tự chủ về công nghệ và chuỗi cung ứng, đặc biệt trong các ngành chiến lược.

Ông nhấn mạnh rằng “an ninh trong thời đại hiện đại” không chỉ giới hạn ở biên giới và chủ quyền lãnh thổ, mà còn bao hàm an ninh chính trị, văn hóa, tư tưởng, kinh tế, tài chính, dữ liệu, năng lượng, nguồn nước và an ninh lương thực.

Phó Giáo sư Morragotwong Phumplab, Phó Giám đốc phụ trách nghiên cứu và dịch vụ học thuật tại Đại học Thammasat, nhận định chiến lược kinh tế của Việt Nam tập trung vào việc cân bằng giữa thị trường trong nước và quốc tế, thay vì phụ thuộc quá mức vào bất kỳ một trụ cột nào.

Theo bà, Việt Nam đang nỗ lực nâng cấp nền tảng công nghiệp, chuyển dịch từ mô hình sản xuất theo hợp đồng các mặt hàng cơ bản như may mặc và giày dép sang các lĩnh vực sản xuất công nghệ cao, bao gồm chất bán dẫn và trí tuệ nhân tạo.

Cũng trong bài viết, tác giả Krungthep Turakij đề cập rằng trên bình diện quốc tế, sự ổn định chính trị của Việt Nam mang lại sự yên tâm cho các nhà đầu tư nước ngoài đang tìm kiếm môi trường ổn định.