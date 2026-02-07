Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Mỹ ấn định hạn chót buộc Nga và Ukraine chốt thỏa thuận

  • Thứ bảy, 7/2/2026 17:39 (GMT+7)
  • 57 phút trước

Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết Mỹ đã đặt ra hạn chót vào tháng 6/2026 để Ukraine và Nga đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài.

Phát biểu với báo chí, ông Zelensky nói rằng, nếu các bên không đáp ứng được thời hạn này, chính quyền Tổng thống Donald Trump có thể sẽ gia tăng sức ép đối với cả Kyiv và Moscow nhằm buộc hai bên đạt được thỏa thuận. Theo ông, Washington mong muốn chiến sự kết thúc vào đầu mùa hè năm nay và đang thúc đẩy một lộ trình đàm phán với các mốc thời gian cụ thể.

"Phía Mỹ đề xuất chấm dứt xung đột vào đầu mùa hè và sẵn sàng gây áp lực theo đúng lịch trình đó. Họ muốn mọi việc được hoàn tất trước tháng 6/2026 với một kế hoạch rõ ràng cho toàn bộ tiến trình", ông Zelensky nói.

Ông Zelenskyy cũng cho biết, Mỹ đã đề xuất tổ chức vòng đàm phán ba bên tiếp theo vào tuần tới, lần đầu tiên diễn ra trên lãnh thổ Mỹ, nhiều khả năng tại Miami. “Chúng tôi đã xác nhận sẽ tham gia", ông khẳng đinh.

Hạn chót mới được đưa ra sau vòng đàm phán ba bên do Mỹ làm trung gian tại Abu Dhabi, vốn không đạt được đột phá khi các bên tiếp tục giữ lập trường đối lập. Nga đang gây sức ép buộc Ukraine rút quân khỏi vùng Donbass, nơi giao tranh vẫn diễn ra ác liệt - một điều kiện mà Kyiv khẳng định sẽ không bao giờ chấp nhận.

Những cuốn sách hay về châu Âu

Tri Thức - Znews giới thiệu tới độc giả các cuốn sách hay nên đọc để hiểu thêm về châu Âu, khu vực có bề dày lịch sử được mệnh danh là "lục địa già".

Độc giả có thể xem thêm tại đây.

https://vov.vn/the-gioi/my-an-dinh-thoi-han-chot-buoc-nga-va-ukraine-chot-thoa-thuan-post1267484.vov

VOV

Ukraine Donald Trump Mỹ Nga Zelensky Mỹ Nga Ukraine chốt thỏa thuận

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Đọc tiếp

My gay suc ep buoc Ukraine som to chuc bau cu hinh anh

Mỹ gây sức ép buộc Ukraine sớm tổ chức bầu cử

4 giờ trước 14:57 7/2/2026

0

Các nhà đàm phán Mỹ đang gia tăng sức ép, thúc giục Ukraine tổ chức bầu cử quốc gia trong thời gian sớm nhất, trong bối cảnh Washington được cho là “đang rất sốt ruột” với tiến trình này.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý