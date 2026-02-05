Ông Zelensky tiết lộ 55.000 binh sĩ thiệt mạng giữa bối cảnh đàm phán

Trong một cuộc phỏng vấn ngày 4/2 với kênh France TV, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nói về số binh sĩ Ukraine thiệt mạng trên chiến trường kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: PAP/TTXVN.

Theo tờ The Kyiv Independent ngày 5/2, Tổng thống Zelensky nói: “Chính thức trên chiến trường, số binh sĩ thiệt mạng, dù là binh sĩ chuyên nghiệp hay những người được huy động, là 55.000”.

Ông nói thêm rằng còn có một số lượng lớn người mà Ukraine coi là mất tích.

Phát biểu của ông Zelensky là bình luận công khai hiếm hoi về tổn thất của Ukraine trên chiến trường. Ukraine phần lớn tránh bình luận về tổn thất của mình trong hai năm đầu khi Nga thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt toàn diện, cho đến khi ông Zelensky thông báo vào tháng 2/2024 rằng 31.000 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng.

Các con số do ông Zelensky đưa ra không bao gồm các binh sĩ Ukraine thiệt mạng trong giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2022, khi xung đột với Nga chủ yếu giới hạn ở miền Đông Ukraine. Theo ước tính của Liên hợp quốc, 4.400 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng trong giai đoạn này.

Trong khi đó, Nga hoàn toàn không công bố số liệu thương vong của mình. Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine ước tính tính đến ngày 4/2, Nga đã mất khoảng 1.243.070 binh sĩ tại Ukraine kể từ ngày 24/2/2022. Các con số này không nêu rõ số người chết hay bị thương.

Theo hãng truyền thông độc lập của Nga Mediazona, các bên đã xác nhận danh tính của 168.142 binh sĩ Nga thiệt mạng tại Ukraine tính đến ngày 1/2.

Trong khi đó, Điện Kremlin tiếp tục yêu cầu Ukraine rút hoàn toàn khỏi các tỉnh Donetsk và Luhansk ở miền Đông, bao gồm cả những phần khu vực mà Nga đã không chiếm được bằng biện pháp quân sự. Ukraine đã bác bỏ điều kiện này. Tổng thống Zelensky nói với France TV: “Không thể có bất kỳ thỏa hiệp nào về vấn đề chủ quyền của chính chúng tôi. Đây là đất của chúng tôi”.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov khẳng định nếu Ukraine vẫn giữ lập trường cứng rắn về các bảo đảm an ninh đang được truyền thông lan truyền tại Abu Dhabi, cuộc đàm phán sẽ không đi đến đâu.

Ông Lavrov nói với hãng tin RT: "Tôi không biết phái đoàn của chúng tôi sẽ nhận được đề nghị gì tại Abu Dhabi. Hôm qua, tôi đã thảo luận với họ về các bảo đảm an ninh mà Tổng thư ký NATO Mark Rutte đề cập tại Quốc hội Ukraine. Nếu đây là những gì người Ukraine mang đến Abu Dhabi, thì đó là một minh chứng nữa cho thấy ông Zelensky không muốn hòa bình".

Ông cũng nhắc lại các tuyên bố của Tổng thống Vladimir Putin rằng Nga đang tìm kiếm giải pháp ngoại giao.

Trước đó, ngày 3/2, ông Mark Rutte cho biết binh sĩ các nước ủng hộ Ukraine sẽ xuất hiện tại Ukraine trên bộ, trên biển và trên không ngay sau khi thỏa thuận hòa bình với Nga được ký kết. Ông nói thêm rằng các thành viên khác của NATO sẽ giúp đỡ theo những cách khác nhau.