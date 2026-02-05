Nga cảnh báo NATO triển khai binh sĩ tới Ukraine

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cảnh báo Moskva sẽ coi việc các quốc gia châu Âu thuộc NATO triển khai binh sĩ tới Ukraine trong trường hợp đạt được thỏa thuận ngừng bắn là hành động can thiệp quân sự.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: IRNA

Theo đài RT, phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 4/2, bà Zakharova cho rằng các động thái chuẩn bị của “liên minh tự nguyện” nhằm điều động lực lượng do Anh và Pháp dẫn đầu tới Ukraine rõ ràng là kế hoạch can thiệp quân sự nước ngoài. Bà nhấn mạnh rằng điều này hoàn toàn không thể chấp nhận đối với Moskva.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga tái khẳng định việc triển khai lực lượng phương Tây trên lãnh thổ Ukraine, dưới bất kỳ danh nghĩa nào, đều sẽ bị Nga xem là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia, đồng thời tuyên bố những lực lượng này sẽ bị Moskva coi là mục tiêu quân sự hợp pháp.

Những phát biểu trên được đưa ra sau khi ông Mark Rutte, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngày 3/2 cho biết một số đồng minh châu Âu đã tuyên bố sẽ triển khai lực lượng sau khi đạt được một thỏa thuận. Theo ông Rutte, lực lượng này có thể bao gồm binh sĩ trên bộ, máy bay trên không và tàu chiến trên Biển Đen, đồng thời cho biết Mỹ sẽ đóng vai trò bảo đảm.

Trong thời gian qua, các nước ủng hộ Kyiv đã nhiều lần cân nhắc khả năng triển khai binh sĩ tới Ukraine. Đầu tháng 1, Pháp và Anh đã ký tuyên bố ý định với Kyiv về việc thành lập “Lực lượng đa quốc gia vì Ukraine” do châu Âu dẫn dắt, trong đó có kế hoạch xây dựng các “trung tâm quân sự” nhằm hỗ trợ huấn luyện và tái thiết năng lực sau khi đạt được lệnh ngừng bắn.

Vào thời điểm đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết riêng Paris có thể điều động khoảng 6.000 binh sĩ, dự kiến được bố trí ở khu vực cách xa tiền tuyến.

Tuy nhiên, đầu tháng này, báo Financial Times đưa tin Anh và Pháp đang tỏ ra dè dặt trong việc triển khai quân đội tới Ukraine nếu không nhận được sự hậu thuẫn chắc chắn từ Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã loại trừ khả năng gửi bộ binh Mỹ tới Ukraine, song để ngỏ việc Washington có thể cung cấp các hình thức hỗ trợ khác, đồng thời nhấn mạnh rằng các thành viên châu Âu thuộc NATO cần gánh phần lớn trách nhiệm.