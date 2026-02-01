Nga và Ukraine yêu cầu gì ở vòng đàm phán thứ hai

​​Các nhà đàm phán Ukraine và Nga đã bắt đầu vòng đàm phán hòa bình thứ hai do Mỹ dẫn dắt tại Abu Dhabi (UAE), trong bối cảnh Washington đang tìm kiếm lộ trình nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine đã kéo dài gần 4 năm.

Các quan chức UAE, Mỹ, Ukraine và Nga gặp nhau tại Cung điện Al Shati ở Abu Dhabi trong cuộc đàm phán vào ngày 23/1. Ảnh: UAE Presidential Court.

Cuộc đàm phán ba bên kéo dài 2 ngày, bắt đầu từ hôm 4/2.

Bất chấp nỗ lực ngoại giao mới của chính quyền Tổng thống Donald Trump, triển vọng đạt được thỏa thuận hòa bình khả thi vẫn rất mờ mịt, theo Guardian.

Điểm mấu chốt trong cuộc đàm phán nhằm giải quyết xung đột là số phận của lãnh thổ ở miền Đông Ukraine.

"Lập trường của chúng tôi đã được biết rõ. Cho đến khi chính quyền Kyiv đưa ra các quyết định thích hợp, chiến dịch quân sự đặc biệt vẫn tiếp tục", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói.

Điện Kremlin nhiều lần tuyên bố bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải bao gồm việc Ukraine nhượng toàn bộ vùng Donbas ở phía đông, kể cả những khu vực hiện vẫn do Ukraine kiểm soát.

Kyiv đã bác bỏ các điều kiện này, cho rằng xung đột nên được “đóng băng” dọc theo tiền tuyến hiện tại và kiên quyết không rút đơn phương lực lượng của mình.

Nhiều trở ngại lớn khác vẫn tồn tại. Moscow cho biết họ sẽ không chấp nhận sự hiện diện của quân đội châu Âu trên lãnh thổ Ukraine - điều mà Kyiv coi là thiết yếu để có được các bảo đảm an ninh đáng tin cậy.

Phát biểu trước quốc hội Ukraine hôm 3/2, Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho biết các đồng minh châu Âu đã cam kết triển khai lực lượng tới Ukraine sau khi đạt được thỏa thuận - đề xuất mà Nga cho đến nay vẫn thẳng thừng bác bỏ.

Reuters dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ukraine cho hay vòng đàm phán mới chủ yếu tập trung vào các vấn đề quân sự và chính trị.

Phát ngôn viên này cũng nói rằng Ukraine muốn biết về "ý định thực sự" của Mỹ và Nga trong đàm phán hòa bình.

Vòng đàm phán thứ hai ban đầu dự kiến bắt đầu vào hôm 1/2 tại Abu Dhabi, nhưng đã bị hoãn sang do căng thẳng leo thang trong khu vực liên quan đến Iran.

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner - con rể của ông Donald Trump - đã tới Abu Dhabi để tham gia cuộc hòa đàm. Hai nhân vật này ngày càng trở thành gương mặt quen thuộc trong các hoạt động ngoại giao của Washington, liên tục di chuyển giữa các cuộc đàm phán về Trung Đông, khủng hoảng Iran và xung đột Ukraine.

Phái đoàn Ukraine gồm Kyrylo Budanov - cựu lãnh đạo cơ quan tình báo quân sự, hiện đứng đầu Văn phòng Tổng thống và Andrii Hnatov - tổng tham mưu trưởng.

Phái đoàn Nga do Igor Kostyukov, người đứng đầu Cơ quan Tình báo quân sự GRU, dẫn đầu, cùng với các quan chức tình báo cấp cao khác và đặc phái viên Kirill Dmitriev.

Khả năng diễn ra một cuộc gặp giữa ông Vladimir Putin và ông Volodymyr Zelenskyy đã được nhắc tới, song Điện Kremlin cho biết họ chỉ đồng ý nếu nhà lãnh đạo Ukraine sẵn sàng tới Moscow để tiến hành cuộc gặp này.