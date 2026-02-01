Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Nga và Ukraine yêu cầu gì ở vòng đàm phán thứ hai

  • Thứ năm, 5/2/2026 00:09 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

​​Các nhà đàm phán Ukraine và Nga đã bắt đầu vòng đàm phán hòa bình thứ hai do Mỹ dẫn dắt tại Abu Dhabi (UAE), trong bối cảnh Washington đang tìm kiếm lộ trình nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine đã kéo dài gần 4 năm.

Các quan chức UAE, Mỹ, Ukraine và Nga gặp nhau tại Cung điện Al Shati ở Abu Dhabi trong cuộc đàm phán vào ngày 23/1. Ảnh: UAE Presidential Court.

Cuộc đàm phán ba bên kéo dài 2 ngày, bắt đầu từ hôm 4/2.

Bất chấp nỗ lực ngoại giao mới của chính quyền Tổng thống Donald Trump, triển vọng đạt được thỏa thuận hòa bình khả thi vẫn rất mờ mịt, theo Guardian.

Điểm mấu chốt trong cuộc đàm phán nhằm giải quyết xung đột là số phận của lãnh thổ ở miền Đông Ukraine.

"Lập trường của chúng tôi đã được biết rõ. Cho đến khi chính quyền Kyiv đưa ra các quyết định thích hợp, chiến dịch quân sự đặc biệt vẫn tiếp tục", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói.

Điện Kremlin nhiều lần tuyên bố bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải bao gồm việc Ukraine nhượng toàn bộ vùng Donbas ở phía đông, kể cả những khu vực hiện vẫn do Ukraine kiểm soát.

Kyiv đã bác bỏ các điều kiện này, cho rằng xung đột nên được “đóng băng” dọc theo tiền tuyến hiện tại và kiên quyết không rút đơn phương lực lượng của mình.

Nhiều trở ngại lớn khác vẫn tồn tại. Moscow cho biết họ sẽ không chấp nhận sự hiện diện của quân đội châu Âu trên lãnh thổ Ukraine - điều mà Kyiv coi là thiết yếu để có được các bảo đảm an ninh đáng tin cậy.

Phát biểu trước quốc hội Ukraine hôm 3/2, Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho biết các đồng minh châu Âu đã cam kết triển khai lực lượng tới Ukraine sau khi đạt được thỏa thuận - đề xuất mà Nga cho đến nay vẫn thẳng thừng bác bỏ.

Reuters dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ukraine cho hay vòng đàm phán mới chủ yếu tập trung vào các vấn đề quân sự và chính trị.

Phát ngôn viên này cũng nói rằng Ukraine muốn biết về "ý định thực sự" của Mỹ và Nga trong đàm phán hòa bình.

Vòng đàm phán thứ hai ban đầu dự kiến bắt đầu vào hôm 1/2 tại Abu Dhabi, nhưng đã bị hoãn sang do căng thẳng leo thang trong khu vực liên quan đến Iran.

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner - con rể của ông Donald Trump - đã tới Abu Dhabi để tham gia cuộc hòa đàm. Hai nhân vật này ngày càng trở thành gương mặt quen thuộc trong các hoạt động ngoại giao của Washington, liên tục di chuyển giữa các cuộc đàm phán về Trung Đông, khủng hoảng Iran và xung đột Ukraine.

Phái đoàn Ukraine gồm Kyrylo Budanov - cựu lãnh đạo cơ quan tình báo quân sự, hiện đứng đầu Văn phòng Tổng thống và Andrii Hnatov - tổng tham mưu trưởng.

Phái đoàn Nga do Igor Kostyukov, người đứng đầu Cơ quan Tình báo quân sự GRU, dẫn đầu, cùng với các quan chức tình báo cấp cao khác và đặc phái viên Kirill Dmitriev.

Khả năng diễn ra một cuộc gặp giữa ông Vladimir Putin và ông Volodymyr Zelenskyy đã được nhắc tới, song Điện Kremlin cho biết họ chỉ đồng ý nếu nhà lãnh đạo Ukraine sẵn sàng tới Moscow để tiến hành cuộc gặp này.

Những cuốn sách hay về châu Âu

Tri Thức - Znews giới thiệu tới độc giả các cuốn sách hay nên đọc để hiểu thêm về châu Âu, khu vực có bề dày lịch sử được mệnh danh là "lục địa già".

Độc giả có thể xem thêm tại đây.

Giữa vòng vây hạm đội Mỹ, Trung Quốc lên tiếng ủng hộ chủ quyền Iran

Giới chức Iran đã lên án việc EU đưa Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran vào danh sách đen, trong khi đó Trung Quốc cảnh báo bất kỳ hành động phiêu lưu quân sự nào đều sẽ chỉ đẩy khu vực vào vực thẳm khó lường.

06:29 31/1/2026

Cặp đôi quyền lực mới của EU

Trong bối cảnh sự hợp tác truyền thống giữa Pháp và Đức tại châu Âu bắt đầu “hụt hơi”, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đang hướng tới việc bắt tay với Thủ tướng Italy Giorgia Meloni.

05:00 29/1/2026

Minh An

ukraine Donald Trump Mỹ Nga Trung Đông Iran nga mỹ đàm phán xung đột ukraine

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Iran

    Iran
    • Thủ đô: Tehran
    • Diện tích: 1.745.200 km2
    • Dân số: 81,16 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 439,51 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Rial Iran
    • Ngôn ngữ: Tiếng Ba Tư

Đọc tiếp

My va Iran se dam phan hat nhan tai Oman hinh anh

Mỹ và Iran sẽ đàm phán hạt nhân tại Oman

4 giờ trước 21:12 4/2/2026

0

Theo một nhà ngoại giao khu vực, các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Iran dự kiến sẽ diễn ra tại Oman ngày 6/2 trong bối cảnh nguy cơ đối đầu đang gia tăng khi Tổng thống Trump tăng cường lực lượng tại Trung Đông.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý