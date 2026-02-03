Nga tấn công với quy mô lớn, phá hủy hạ tầng năng lượng Ukraine

Lực lượng Nga đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn trong đêm bằng tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và thiết bị bay không người lái, nhằm vào Kyiv, Kharkiv, Dnipro và một số thành phố khác ở Ukraine.

Hiện trường một vụ tấn công của Nga trong đêm nhằm vào Kiev rạng sáng 3/2. Ảnh: DSNS

Theo tờ The Kyiv Post ngày 3/2, tại Kyiv, Thị trưởng Vitali Klitschko cho biết có hai người bị thương và đã được hỗ trợ y tế tại chỗ. Sau đó, Cảnh sát Quốc gia nói rằng có năm người bị thương tại Kyiv do cuộc tấn công.

Một tòa nhà ở quận Darnytskyi bị tấn công, trong khi các mảnh vỡ rơi xuống đã gây cháy trên mái của một tòa nhà dân cư 26 tầng tại một địa điểm khác. Các đám cháy cũng bùng phát tại các cơ sở kho bãi và đã được khống chế.

Tại quận Dniprovskyi, mảnh vỡ thiết bị bay không người lái đã làm hư hại một số tòa nhà, phá hủy một phần tường ngoài và cửa sổ của một tòa nhà năm tầng, đồng thời làm hư hại mặt tiền và kính của một tòa nhà khác. Mảnh vỡ thiết bị bay không người lái cũng rơi xuống khuôn viên một trường mẫu giáo và các khu vực trống lân cận.

Tại quận Pecherskyi, mảnh vỡ thiết bị bay không người lái rơi xuống khu vực một trạm xăng, làm hư hại tòa nhà, bốn ô tô và đường dây điện.

Tại quận Shevchenkivskyi, một thiết bị bay không người lái đã lao trúng một tòa nhà dân cư 22 tầng ở khu vực tầng 16-17. Lực lượng cứu hộ đã dập tắt đám cháy trên diện tích khoảng 90 m2.

Ông Klitschko cho biết thêm rằng các quận Darnytskyi và Dniprovskyi hiện phần lớn không có nguồn sưởi ấm do hư hại đối với hạ tầng của thủ đô. Tổng cộng có 1.170 tòa nhà cao tầng đang không có nguồn sưởi ấm.

Các công nhân ngành tiện ích và năng lượng đã bắt đầu công tác khôi phục, bao gồm cả tại những tòa nhà đã thiếu nguồn sưởi ấm từ trước cuộc tấn công.

Tại Kharkiv, Thị trưởng Ihor Terekhov cho biết trên Telegram lúc 3 giờ 39 phút sáng rằng các cuộc pháo kích đã kéo dài hơn ba giờ khi lực lượng Nga nhắm vào hạ tầng năng lượng.

Ông viết rằng chính quyền có thể buộc phải xả chất làm mát khỏi hệ thống sưởi của 820 tòa nhà chung cư được cung cấp bởi một trong những nhà máy nhiệt điện lớn nhất của thành phố nhằm ngăn mạng lưới bị đóng băng.

Lãnh đạo cơ quan quân quản Kharkiv (OVA), ông Oleh Syniehubov, thông báo có hai người đã bị thương tại Kharkiv do pháo kích.

Nga cũng đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào khu vực Dnipropetrovsk bằng thiết bị bay không người lái và tên lửa. Tại thành phố Dnipro, một đám cháy đã bùng phát và một cơ sở hạ tầng bị hư hại. Hai ngôi nhà, một tòa nhà ba tầng và một ký túc xá cũng bị ảnh hưởng.

Tại Sumy, Thị trưởng Artem Kobzar cho biết các cuộc pháo kích đã đánh trúng các tòa nhà chung cư ở quận Zarichny.

Konotop thuộc khu vực Sumy cũng hứng chịu hỏa lực. Một ngôi nhà tư nhân đã bị phá hủy, trong khi một trường học và các cơ sở hạ tầng bị hư hại.

Theo OVA, trên 50.000 cư dân tại khu vực Odessa đã bị mất điện sau một cuộc tấn công lớn của Nga. Các tòa nhà dân cư, kho bãi, cơ sở hành chính và ô tô bị hư hại.

Khu vực Vinnytsia hứng chịu một cuộc tấn công trên diện rộng. Các cơ sở hạ tầng trọng yếu bị tấn công trúng, khiến 50 khu dân cư không có điện.

Bộ trưởng Năng lượng Denys Shmyhal cho biết 8 khu vực của Ukraine đã bị Nga tấn công. Theo ông Shmyhal, Nga đã sử dụng nhiều loại tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình, cùng với thiết bị bay không người lái, tấn công các tòa nhà cao tầng và các cơ sở nhiệt điện tại các quận ở Kyiv, Kharkiv và Dnipro.

Tổng thống Volodymyr Zelensky đã phản ứng về cuộc tấn công lớn của Nga, cho biết các nỗ lực khắc phục hậu quả trên khắp Ukraine đang được tiến hành. Ông viết trên Telegram: “Đã có một vụ tấn công có chủ đích nữa nhằm vào các cơ sở năng lượng. Nga đã sử dụng một lượng lớn tên lửa đạn đạo kết hợp với các loại tên lửa khác, tổng cộng hơn 70 tên lửa và 450 thiết bị bay không người lái tấn công”.

Theo Tổng thống Zelensky, các khu vực Sumy, Kharkiv, Kyiv và vùng thủ đô, cùng với các khu vực Dnipro, Odessa và Vinnytsia đã bị tấn công. Tính đến nay, đã xác nhận có chín người bị thương. Các tòa nhà dân cư và hạ tầng năng lượng bị hư hại.

Ông Zelensky nhấn mạnh rằng việc cung cấp kịp thời tên lửa cho các hệ thống phòng không và bảo vệ đời sống bình thường vẫn là những ưu tiên hàng đầu. Ông nói thêm rằng cần phải gây sức ép lên Nga.