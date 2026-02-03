Nga cảnh báo về quân đội nước ngoài tại Ukraine

Bộ Ngoại giao Nga cho biết Moskva sẽ coi hoạt động triển khai bất kỳ lực lượng quân sự hay cơ sở hạ tầng quân sự nước ngoài nào trên lãnh thổ Ukraine là hành động can thiệp từ bên ngoài và xem đó là các mục tiêu hợp pháp.

Theo đài Sputnik, tuyên bố trên được Bộ Ngoại giao Nga đưa ra khi trả lời câu hỏi của báo chí bên lề cuộc họp báo của Ngoại trưởng Sergey Lavrov.

Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh rằng mọi đề xuất liên quan đến giải pháp hòa bình cho xung đột Ukraine đều cần được xem xét kỹ lưỡng, nhằm bảo đảm phù hợp với lợi ích và lập trường của Nga.

Theo cơ quan này, ngày 12/1, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo đã gửi thêm một số đề xuất tới phía Mỹ. Tuy nhiên, Kyiv vẫn chưa từ bỏ ý định quy trách nhiệm cho Nga về việc tiến trình đàm phán bị gián đoạn.

“Nhận thức rõ điều đó, chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ ra những động thái ngoại giao của Kyiv cũng như các bên hậu thuẫn họ”, Bộ Ngoại giao Nga cho biết.

Cơ quan này nhấn mạnh rằng mọi đề xuất đều cần được đánh giá về mức độ chấp nhận đối với Nga, cũng như mức độ phù hợp với các mục tiêu và nhiệm vụ của chiến dịch quân sự đặc biệt.

Bộ Ngoại giao Nga cũng khẳng định mọi nỗ lực đàm phán dựa trên các tối hậu thư là điều phi lý và chắc chắn sẽ không mang lại kết quả.

Theo quan điểm của Nga, việc giải quyết xung đột Ukraine là không thể nếu không khôi phục đầy đủ các quyền của Giáo hội Chính thống Ukraine, cũng như quyền lợi của hàng giáo sĩ và các tín đồ.

Ngoài ra, Nga bày tỏ sự cảm ơn đối với Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) vì những nỗ lực thúc đẩy giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột. Theo Bộ Ngoại giao Nga, ít nhất 4.000 người đã được trả tự do trong các cuộc trao đổi tù binh do UAE làm trung gian.

“Chúng tôi trân trọng thiện chí và mong muốn chân thành của các đối tác UAE trong việc hỗ trợ giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine. Trên tinh thần đó, chúng tôi đánh giá cao sự tham gia của UAE trong các hoạt động do Brazil và Trung Quốc khởi xướng trong khuôn khổ Nhóm Bạn hữu vì Hòa bình về Khủng hoảng Ukraine tại Liên hợp quốc”, Bộ Ngoại giao Nga cho biết.

Cơ quan này cũng thông tin rằng kể từ mùa hè năm ngoái, Nga đã bàn giao cho Ukraine khoảng 12.000 thi thể binh sĩ thiệt mạng, trong khi chỉ nhận lại khoảng 200 thi thể binh sĩ Nga trong các đợt trao đổi.

Ông Peskov nhấn mạnh lập trường của Moskva trong việc giải quyết tình hình tại Ukraine là nhất quán, đồng thời khẳng định Nga vẫn sẵn sàng tham gia đối thoại. Theo người phát ngôn Điện Kremlin, Tổng thống Zelensky đã đề xuất việc liên lạc và Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng điều này có thể được thực hiện tại Moskva. Lập trường này, theo ông Peskov, đến nay không thay đổi.

Ông cũng cho biết các cuộc trao đổi đang được triển khai thông qua các nhóm làm việc và Nga sẵn sàng tiếp tục tiến trình này nhằm hướng tới một giải pháp cho vấn đề Ukraine. Tuy nhiên, khi được hỏi về khả năng đạt được tiến triển cụ thể, ông Peskov nhận định việc giải quyết xung đột là một quá trình phức tạp và đa chiều.

Theo ông, có những vấn đề mà các bên có thể dễ dàng tìm được tiếng nói chung, song cũng có những nội dung gặp nhiều khó khăn trong việc đạt được đồng thuận. Ông cho rằng hiện tại vẫn chưa thể thiết lập được sự hòa giải.

Trước đó, cuộc đàm phán hòa bình ba bên đầu tiên giữa Ukraine, Nga và Mỹ, diễn ra trong hai ngày 23-24/1 tại thủ đô Abu Dhabi, đã kết thúc trong bầu không khí được mô tả là “mang tính xây dựng”.