Thế giới

TT Zelensky từ chối lời mời đến Nga, đề xuất gặp TT Putin tại Kyiv

  • Thứ sáu, 30/1/2026 20:09 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã từ chối lời mời đến Moscow để đàm phán hòa bình, đồng thời đề nghị gặp gỡ Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Kyiv.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Phát biểu trước báo giới hôm thứ Sáu (30/1), Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, cuộc gặp với nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin tại Moscow là không thể theo đề xuất của phía Nga. Theo ông, một cuộc gặp như vậy tại thủ đô của Nga cũng không khác gì việc tổ chức tại Kyiv. Vì vậy, ông Zelensky mời nhà lãnh đạo Nga đến Kyiv nếu phía Nga chấp thuận.

Ông Zelensky nhấn mạnh, Ukraine đặc biệt coi trọng mục tiêu chấm dứt cuộc xung đột và đang cân nhắc nhiều hình thức đối thoại khác nhau với sự tham gia của các đối tác quốc tế.

"Tôi không biết hình thức nào sẽ mang lại kết quả. Nhưng chắc chắn vẫn sẽ tốt hơn những gì đang diễn ra hiện nay", ông nói.

Trước đó, vào hôm 29/1, cố vấn Tổng thống Nga Yury Ushakov cho biết Tổng thống Zelensky luôn được chào đón tại Moscow nếu muốn hội đàm với Tổng thống Putin. Quan chức này nhấn mạnh, rằng Moscow chưa bao giờ từ chối những liên lạc như vậy và sẵn sàng đảm bảo an toàn cho ông Zelensky để hai nhà lãnh đạo có thể đàm phán.

"Tổng thống của chúng tôi cũng đã nhiều lần nói với các nhà báo, rằng nếu ông Zelensky thực sự sẵn sàng cho một cuộc gặp, thì chúng tôi rất vui lòng mời ông ấy đến Moscow. Chúng tôi sẽ đảm bảo an toàn cho ông ấy và các điều kiện làm việc cần thiết", ông nói.

Cũng trong ngày hôm qua, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết các cuộc đàm phán tiếp theo với Ukraine tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) có thể kéo dài hai ngày.

