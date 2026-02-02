Cựu Tổng thống Nga nói về mục tiêu sau khi giành chiến thắng trong xung đột Ukraine

Ông Medvedev cho rằng mục tiêu của việc Nga giành chiến thắng trong chiến dịch quân sự không chỉ dừng lại ở kết quả trước mắt, mà còn nhằm ngăn chặn nguy cơ bùng phát các cuộc xung đột mới trong tương lai.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: POOL/TASS.

Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, cho rằng một chiến thắng quân sự trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine đang dần hiện rõ trên nhiều phương diện.

Nhận định này được ông Medvedev đưa ra trong cuộc trả lời phỏng vấn với các hãng thông tấn TASS (Nga), Reuters (Anh) và dự án truyền thông Wargonzo.

“Rõ ràng, việc đạt được một chiến thắng quân sự có ý nghĩa hết sức quan trọng và điều đó đang thể hiện qua nhiều chỉ dấu cụ thể”, ông Medvedev nói, đồng thời bày tỏ mong muốn các mục tiêu của chiến dịch sớm được hoàn thành. “Tôi mong điều này có thể diễn ra trong thời gian sớm nhất”, ông nhấn mạnh.

Theo ông Medvedev, các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt đã được Tổng thống Nga Vladimir Putin xác định ngay từ đầu và về cơ bản vẫn không thay đổi cho đến nay.

“Những mục tiêu của chiến dịch đã được Tổng thống Putin nêu rõ từ ban đầu. Kể từ đó đến nay, chúng gần như vẫn giữ nguyên. Có một số điểm điều chỉnh nhất định, nhưng nhìn chung, bản chất các mục tiêu vẫn không thay đổi”, ông Medvedev cho biết.

Ông cũng cho rằng mục tiêu của việc Nga giành chiến thắng trong chiến dịch quân sự không chỉ dừng lại ở kết quả trước mắt, mà còn nhằm ngăn chặn nguy cơ bùng phát các cuộc xung đột mới trong tương lai.

Ông giải thích dù chiến thắng quân sự là yếu tố quan trọng, Nga cũng cần tính đến những hệ quả sau đó.

“Không kém phần quan trọng là phải suy nghĩ về giai đoạn tiếp theo. Suy cho cùng, mục tiêu của chiến thắng là nhằm ngăn ngừa các xung đột mới. Điều này là hoàn toàn rõ ràng”, ông nói.

Trong cuộc phỏng vấn với kênh VGTRK hồi năm ngoái, Tổng thống Putin khẳng định mục tiêu cốt lõi của chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine là thiết lập một nền hòa bình lâu dài, bền vững, đồng thời bảo vệ quyền lợi của cộng đồng nói tiếng Nga.

Ông Putin nhấn mạnh Nga có đủ năng lực để hoàn tất chiến dịch và đạt được các mục tiêu đã đề ra. Theo người đứng đầu Điện Kremlin, chiến dịch nhằm loại bỏ những nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng Ukraine, qua đó tạo điều kiện cho hòa bình bền vững và bảo đảm an ninh lâu dài cho Nga.

Tổng thống Putin cho biết mục tiêu này bao gồm cả việc bảo vệ người dân tại các khu vực mà họ coi tiếng Nga là ngôn ngữ mẹ đẻ và xem Nga là quê hương. Ông đồng thời tái khẳng định lập trường nhất quán của Moskva trong việc theo đuổi giải pháp chính trị cho xung đột, với điều kiện các lợi ích mà Nga cho là chính đáng phải được tính đến. Theo ông, đây là con đường duy nhất để đạt được một nền hòa bình ổn định và lâu dài.

Phát biểu của ông Zelensky được đưa ra trong bối cảnh vẫn còn nhiều bất định xung quanh việc liệu các cuộc đàm phán ban đầu, dự kiến diễn ra vào ngày 1/2, có được tiến hành hay không, cũng như việc chúng sẽ được tổ chức theo hình thức song phương giữa Moskva và Kyiv, hay theo khuôn khổ ba bên với sự tham gia của Washington.

“Ukraine sẵn sàng cho một cuộc thảo luận thực chất và chúng tôi quan tâm đến việc bảo đảm rằng kết quả đạt được sẽ đưa các bên tiến gần hơn tới một sự kết thúc thực sự và có phẩm giá cho cuộc chiến”, Tổng thống Zelensky phát biểu ngày 1/2.

Trước đó một ngày, hôm 31/1, đặc phái viên của Tổng thống Putin, ông Kirill Dmitriev, đã có cuộc gặp với các quan chức Mỹ, trong đó có đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff, tại thành phố Miami.

Cuộc đàm phán ba bên đầu tiên giữa Nga, Ukraine và Mỹ, dưới sự dẫn dắt của Washington, đã kết thúc tại Abu Dhabi vào ngày 24/1 sau hai ngày làm việc. Sau khi đàm phán khép lại, Tổng thống Zelensky mô tả các cuộc thảo luận là “mang tính xây dựng” và cho biết sẵn sàng gặp Tổng thống Putin để trao đổi về những vấn đề nhạy cảm nhất, bao gồm lãnh thổ và Nhà máy Điện hạt nhân Zaporizhzhia. Trong khi đó, Điện Kremlin nhận định “vẫn còn rất nhiều việc phải làm” trong tiến trình này.