Ông Trump nêu tuyên bố quan trọng về đình chiến Nga - Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã chấp thuận đề nghị của ông về việc không tấn công Kyiv cũng như các thành phố và thị trấn khác của Ukraine trong vòng một tuần.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Ảnh: TTXVN phát

Báo The Kyiv Independent của Ukraine tối 29/1, theo giờ địa phương, cho biết tuy đưa ra tuyên bố nêu trên, nhưng nhà lãnh đạo Mỹ không làm rõ ông đã chuyển đề nghị này tới người đồng cấp Liên bang Nga vào thời điểm nào, bằng cách nào, cũng như lệnh ngừng tấn công được cho là sẽ bắt đầu từ ngày nào.

Phát biểu trong cuộc họp nội các diễn ra vào ngày 29/1, Tổng thống Trump nói: “Tôi đích thân đề nghị Tổng thống Putin không bắn vào Kyiv và các thành phố, thị trấn trong một tuần. Và ông ấy đã đồng ý làm điều đó. Tôi phải nói rằng, điều này rất đáng mừng”, đồng thời nhấn mạnh rằng Ukraine hiện đang phải đối mặt với thời tiết cực kỳ lạnh giá.

Tổng thống Volodymyr Zelensky cảm ơn Tổng thống Trump và gọi phát biểu của ông là “một tuyên bố quan trọng” liên quan đến khả năng bảo đảm an ninh cho Kyiv và các thành phố khác của Ukraine trong giai đoạn mùa đông khắc nghiệt.

Tổng thống Zelenky cho biết thêm các nhóm của Ukraine và Mỹ đã thảo luận vấn đề này trong các cuộc đàm phán ba bên gần đây tại thủ đô Abu Dhabi của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) với Liên bang Nga.

Viết trên nền tảng mạng xã hội X, Tổng thống Zelensky cho biết: “Nguồn cung điện là nền tảng của sự sống. Chúng tôi trân trọng những nỗ lực của các đối tác trong việc giúp bảo vệ sinh mạng”.

Theo The Kyiv Independent, các lực lượng của Liên bang Nga đã tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào Kyiv trong đêm 28/1, đánh dấu một đợt tấn công mới nhất trong chiến dịch của Moskva nhằm đánh sập lưới năng lượng của Ukraine giữa lúc nhiệt độ đóng băng.

Những phát biểu này xuất hiện trong bối cảnh có nhiều đồn đoán rằng Kyiv và Moskva đã đồng ý tạm dừng các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau, dù cả hai bên đều chưa công khai xác nhận các thông tin này hoặc bình luận về tuyên bố của Tổng thống Trump.

Khi được báo The Kyiv Independent hỏi vì sao Liên bang Nga lại đồng ý với lệnh đình chiến, một nguồn tin Ukraine am hiểu vấn đề nói: “Đó là ông Trump. Thử nói ‘không’ với ông ấy xem”.

Nguồn tin này cũng cho biết Liên bang Nga đã bắt đầu tích lũy tên lửa đạn đạo, nối tiếp cảnh báo của Tổng thống Zelensky rằng Moskva đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công lớn khác trong tương lai gần.

Không quân Ukraine báo cáo rằng trong đêm 29/1, các lực lượng của Liên bang Nga đã phóng hơn 100 thiết bị bay không người lái (UAV) tấn công Ukraine, với 18 mục tiêu bị đánh trúng tại nhiều khu vực khác nhau.

Trong suốt mùa đông này, Liên bang Nga đã leo thang các cuộc tấn công nhằm vào lưới điện của Ukraine, gây ra một trong những cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng nhất kể từ khi chiến sự nổ ra và dẫn tới việc ban bố tình trạng khẩn cấp.

Theo các nguồn tin, khả năng tạm dừng các cuộc tấn công của Liên bang Nga với điều kiện Ukraine cũng không tấn công các nhà máy lọc dầu và tàu chở dầu của Liên bang Nga đã được thảo luận trong cuộc họp ba bên tại thủ đô Abu Dhabi của UAE giữa các quan chức Mỹ, Ukraine và Liên bang Nga vào cuối tuần trước.

Các bên không đưa ra thông báo nào về vấn đề này khi bắt đầu chuẩn bị cho vòng đàm phán tiếp theo dự kiến diễn ra vào ngày 1/2, cũng tại UAE.

Tổng thống Các tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) Sheikh Mohamed bin Zayed al-Nahyan (giữa) trong cuộc gặp đại diện phái đoàn Mỹ, Liên bang Nga và Ukraine tham dự cuộc đàm phán ba bên, tại Abu Dhabi, ngày 23/1/2026. Ảnh: Reuters/TTXVN

Trong thời gian các cuộc đàm phán tại Abu Dhabi đang diễn ra, Liên bang Nga đã tiến hành một loạt đòn tấn công bằng gần 400 thiết bị bay không người lái và tên lửa nhằm vào Ukraine, chủ yếu nhắm vào Kyiv.

Các cuộc tấn công tiếp tục trong suốt tuần, với hàng chục người bị thương được ghi nhận tại Odesa trong đêm 27/1, và một đoàn tàu chở khách bị trúng đòn trong một cuộc tấn công gây chết người tại tỉnh Kharkiv vào cuối ngày hôm đó.

Liên bang Nga tiến hành các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào Ukraine hằng ngày, nhưng các đợt tấn công quy mô lớn kết hợp giữa thiết bị bay không người lái và tên lửa thường chỉ diễn ra một hoặc hai lần mỗi tuần.

Bất chấp các đợt tấn công liên tục của Liên bang Nga, các quan chức Mỹ vẫn bày tỏ sự lạc quan về tiến triển của các cuộc đàm phán hòa bình.

Ông Steve Witkoff, đặc phái viên của Tổng thống Trump - người đóng vai trò then chốt trong nỗ lực tiếp cận Moskva của Washington - cho rằng Ukraine tin rằng các cuộc đàm phán đã đạt được nhiều bước tiến hơn kể từ các cuộc gặp tại Geneva hồi tháng 11/2025 so với toàn bộ giai đoạn kể từ khi chiến tranh toàn diện bùng nổ.

Trong cuộc họp nội các, ông Witkoff nói với Tổng thống Trump rằng các cơ chế bảo đảm an ninh và một kế hoạch thịnh vượng với Ukraine “về cơ bản đã hoàn tất”, và rằng Kyiv cùng Moskva hiện đang thảo luận về một “thỏa thuận đất đai”.

Dù đặc phái viên này không nêu rõ “thỏa thuận đất đai” có ý nghĩa gì, vấn đề lãnh thổ vẫn là nút thắt then chốt trong các cuộc đàm phán.

Liên bang Nga yêu cầu Ukraine rút hoàn toàn khỏi khu vực Donbass có tầm quan trọng chiến lược, bao gồm các tỉnh Donetsk và Luhansk ở miền Đông.

Kyiv, hiện vẫn kiểm soát khoảng một phần tư tỉnh Donetsk và một số vị trí tại tỉnh Luhansk, đã nhiều lần bác bỏ yêu cầu này, thay vào đó kêu gọi một lệnh ngừng bắn dọc theo tuyến mặt trận hiện tại.

Trước đó, Mỹ đã đề xuất các phương án thỏa hiệp về vấn đề này, bao gồm việc thiết lập một khu phi quân sự tại khu vực trên.