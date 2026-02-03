Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Tổng thư ký NATO công bố kế hoạch hậu chiến trước Quốc hội Ukraine

  • Thứ ba, 3/2/2026 22:58 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Phát biểu trước Quốc hội Ukraine ngày 3/2, Tổng thư ký NATO Mark Rutte cam kết sẽ lập tức triển khai lực lượng bộ binh, không quân và hải quân hỗ trợ Ukraine ngay sau khi đạt được thỏa thuận hòa bình.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte cùng với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy. Ảnh: NATO

Ngày 3/2, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte đã có chuyến thăm Kyiv. Người đứng đầu Liên minh đã bắt đầu bài phát biểu của mình tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 15 của Quốc hội Ukraine.

Ông Rutte tuyên bố ngay sau khi thỏa thuận hòa bình được ký kết, Ukraine sẽ lập tức nhận được sự hỗ trợ về bộ binh, không quân và hải quân từ các quốc gia đồng minh, theo RBC.

Tổng thư ký Rutte khẳng định: "Mục tiêu không chỉ là chấm dứt chiến tranh hiện tại, mà còn bảo đảm một nền hòa bình bền vững cho tương lai Ukraine".

Ngoài lực lượng quân sự vốn có, ông Rutte nhấn mạnh Ukraine cần sự bảo trợ mạnh mẽ từ các đồng minh. Mỹ, châu Âu và Canada đã xác nhận sẵn sàng cung cấp các cam kết an ninh cần thiết để Kyiv tự tin đàm phán hòa bình với Nga. Các bước tiến cụ thể về những đảm bảo này đã được liên minh thảo luận và thông qua tại hội nghị Paris tháng trước.

"Để chấm dứt cuộc chiến khốc liệt này, Ukraine sẽ phải đối mặt với những lựa chọn khó khăn. Tuy nhiên, các bạn cần được đảm bảo tuyệt đối rằng những hy sinh và mất mát sẽ không lặp lại. Hòa bình phải bền vững, thay vì những tờ giấy ký kết đơn thuần", ông Rutte nhấn mạnh.

Những cuốn sách hay về châu Âu

Tri Thức - Znews giới thiệu tới độc giả các cuốn sách hay nên đọc để hiểu thêm về châu Âu, khu vực có bề dày lịch sử được mệnh danh là "lục địa già".

Độc giả có thể xem thêm tại đây.

Minh Anh

Ukraine NATO Mỹ Nga Canada NATO Ukraine Nga Mark Rutte

  • NATO

    NATO

    Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (viết tắt: NATO) là một liên minh quân sự dựa trên Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương được ký kết vào ngày 4 tháng 4 năm 1949 bao gồm Mỹ và một số nước ở châu Âu (các nước 2 bên bờ Đại Tây Dương). Những năm đầu tiên thành lập, NATO chỉ là một liên minh chính trị. Tuy nhiên, do cuộc chiến tranh Triều Tiên tác động, một tổ chức quân sự hợp nhất đã được thành lập.

    Bạn có biết: Trên danh nghĩa, NATO là liên minh phòng thủ trong đó các nước thành viên thực hiện phòng thủ chung khi bị tấn công bởi bên ngoài. Thực tế, NATO cũng tổ chức nhiều cuộc tấn công nhằm vào các quốc gia khác dù các quốc gia này chưa hề xâm phạm đến các thành viên như cuộc tấn công Nam Tư năm 1999, Afghanistan năm 2001...

    • Thành lập: 4/4/1949
    • Trụ sở chính: Bruxelles (Bỉ)
    • Số nước thành viên: 28

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Canada

    Canada
    • Thủ đô: Ottawa
    • Diện tích: 9.984.700 km2
    • Dân số: 36,71 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 1.653 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Đô la Canada
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh và tiếng Pháp

Đọc tiếp

Nga canh bao ve quan doi nuoc ngoai tai Ukraine hinh anh

Nga cảnh báo về quân đội nước ngoài tại Ukraine

13 giờ trước 11:05 3/2/2026

0

Bộ Ngoại giao Nga cho biết Moskva sẽ coi hoạt động triển khai bất kỳ lực lượng quân sự hay cơ sở hạ tầng quân sự nước ngoài nào trên lãnh thổ Ukraine là hành động can thiệp từ bên ngoài và xem đó là các mục tiêu hợp pháp.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý