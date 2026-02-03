Tổng thư ký NATO công bố kế hoạch hậu chiến trước Quốc hội Ukraine

Phát biểu trước Quốc hội Ukraine ngày 3/2, Tổng thư ký NATO Mark Rutte cam kết sẽ lập tức triển khai lực lượng bộ binh, không quân và hải quân hỗ trợ Ukraine ngay sau khi đạt được thỏa thuận hòa bình.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte cùng với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy. Ảnh: NATO

Ngày 3/2, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte đã có chuyến thăm Kyiv. Người đứng đầu Liên minh đã bắt đầu bài phát biểu của mình tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 15 của Quốc hội Ukraine.

Ông Rutte tuyên bố ngay sau khi thỏa thuận hòa bình được ký kết, Ukraine sẽ lập tức nhận được sự hỗ trợ về bộ binh, không quân và hải quân từ các quốc gia đồng minh, theo RBC.

Tổng thư ký Rutte khẳng định: "Mục tiêu không chỉ là chấm dứt chiến tranh hiện tại, mà còn bảo đảm một nền hòa bình bền vững cho tương lai Ukraine".

Ngoài lực lượng quân sự vốn có, ông Rutte nhấn mạnh Ukraine cần sự bảo trợ mạnh mẽ từ các đồng minh. Mỹ, châu Âu và Canada đã xác nhận sẵn sàng cung cấp các cam kết an ninh cần thiết để Kyiv tự tin đàm phán hòa bình với Nga. Các bước tiến cụ thể về những đảm bảo này đã được liên minh thảo luận và thông qua tại hội nghị Paris tháng trước.

"Để chấm dứt cuộc chiến khốc liệt này, Ukraine sẽ phải đối mặt với những lựa chọn khó khăn. Tuy nhiên, các bạn cần được đảm bảo tuyệt đối rằng những hy sinh và mất mát sẽ không lặp lại. Hòa bình phải bền vững, thay vì những tờ giấy ký kết đơn thuần", ông Rutte nhấn mạnh.