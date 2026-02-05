EU thống nhất triển khai khoản 90 tỷ Euro cho Ukraine

Ngày 4/2, các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức thống nhất được các quy tắc triển khai khoản vay 90 tỷ Euro dành cho Ukraine trong hai năm 2026-2027.

Đây cũng là một trong những gói hỗ trợ quy mô lớn nhất mà EU dành cho Ukraine kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt vào năm 2022. Ảnh: Reuters

Bước đi này sẽ tạo cơ sở cho việc cung cấp nguồn tài chính ổn định và lâu dài cho Kyiv thông qua cơ chế phát hành nợ chung của khối.

Trong một thông báo, Hội đồng châu Âu cho biết gói hỗ trợ 90 tỷ euro được phân chia thành hai phần chính. Khoảng 30 tỷ euro sẽ được phân bổ để hỗ trợ ngân sách nhà nước Ukraine, góp phần bảo đảm duy trì các khoản chi tiêu công thiết yếu, trong khi 60 tỷ euro còn lại được sử dụng cho các nhu cầu quốc phòng, bao gồm mua sắm vũ khí, đạn dược và trang thiết bị an ninh.

Việc huy động vốn sẽ do Ủy ban châu Âu (EC) thực hiện bằng cách phát hành trái phiếu chung trên thị trường tài chính, với mục tiêu giải ngân đợt đầu tiên sớm nhất vào tháng 4 tới.

Khoản vay này được đảm bảo bởi ngân sách của EU. Đây là khoản vay với lãi suất 0%. Phần lãi phát sinh từ khoản vay chung này sẽ do các quốc gia thành viên EU chi trả trên tinh thần tự nguyện. Ukraine sẽ không phải hoàn trả khoản tiền này trừ khi Nga thực hiện bồi thường thiệt hại trong tương lai. Đây được xem là một thông điệp chính trị mạnh mẽ khẳng định sự ủng hộ lâu dài của châu Âu.

Việc EU áp dụng cơ chế phát hành nợ chung được xem là một bước đi mang tính lịch sử, thể hiện quyết tâm tăng cường phối hợp tài khóa giữa các nước thành viên để ứng phó với những thách thức an ninh cấp bách. Đây cũng là một trong những gói hỗ trợ quy mô lớn nhất mà EU dành cho Ukraine kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt vào năm 2022, nhằm góp phần ổn định tình hình tài chính và tăng cường năng lực quốc phòng cho nước này.

Trước đó, EU từng cân nhắc phương án sử dụng các tài sản bị phong tỏa của Nga để hỗ trợ Ukraine, song cuối cùng đã lựa chọn hình thức phát hành trái phiếu chung nhằm bảo đảm cơ sở pháp lý vững chắc và duy trì sự đồng thuận chính trị trong nội bộ khối.