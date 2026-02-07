Mỹ gây sức ép buộc Ukraine sớm tổ chức bầu cử

Các nhà đàm phán Mỹ đang gia tăng sức ép, thúc giục Ukraine tổ chức bầu cử quốc gia trong thời gian sớm nhất, trong bối cảnh Washington được cho là “đang rất sốt ruột” với tiến trình này.

Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tổ chức bầu cử kể từ khi nhiệm kỳ 5 năm của ông chính thức kết thúc vào tháng 5/2024.

Trong thời gian dài, ông Zelensky khẳng định việc tiến hành bầu cử là bất khả thi dưới tình trạng thiết quân luật. Tuy nhiên, đến tháng 12/2025, nhà lãnh đạo Ukraine cho biết luật pháp trong nước có thể được sửa đổi để mở đường cho việc bỏ phiếu.

Reuters dẫn lời ba nguồn thạo tin cho hay, trong các cuộc gặp gần đây tại Abu Dhabi và Miami, phái đoàn Mỹ - do đặc phái viên Steve Witkoff dẫn đầu, cùng Jared Kushner, con rể của Tổng thống Trump - đã hối thúc các quan chức Ukraine nhanh chóng tổ chức bầu cử.

Không chỉ dừng lại ở đó, Mỹ và Ukraine còn thảo luận khả năng tiến hành bầu cử song song với một cuộc trưng cầu dân ý về thỏa thuận hòa bình tiềm năng với Nga, dự kiến vào tháng 5 tới. Tuy nhiên, nhiều nguồn tin cho rằng mốc thời gian do phía Mỹ đề xuất là “thiếu thực tế”.

“Mỹ đang rất vội vàng”, một nguồn tin nói với Reuters.

Một nguồn khác cho biết hiện vẫn “chưa có tiến triển nào” về vấn đề lãnh thổ - điểm mấu chốt và gây tranh cãi lớn nhất giữa Moscow và Kyiv.

Về phía Nga, Điện Kremlin tuyên bố không còn coi ông Zelensky là nhà lãnh đạo hợp pháp của Ukraine, cho rằng tình trạng pháp lý này có thể gây trở ngại cho việc ký kết một thỏa thuận hòa bình. Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng 12 từng nói Moscow sẵn sàng xem xét việc kiềm chế các đòn tấn công sâu vào lãnh thổ Ukraine trong ngày diễn ra bầu cử.

Cùng thời điểm đó, Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine sẽ cần tối đa ba tháng để tổ chức bầu cử, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu phải có các bảo đảm an ninh từ Mỹ.

Uy tín chính trị của ông Zelensky cũng bị ảnh hưởng bởi hàng loạt bê bối tham nhũng gây chấn động, dẫn đến việc hai bộ trưởng từ chức cùng sự ra đi của Chánh văn phòng lâu năm Andrey Yermak, RT cho biết.

Theo các cuộc thăm dò gần đây, mức ủng hộ dành cho ông Zelensky đạt 62%, thấp hơn cựu Tổng tư lệnh quân đội Valery Zaluzhny (72%) và Kirill Budanov (70%). Ông Budanov, nguyên lãnh đạo tình báo quân sự, đã thay thế ông Yermak giữ chức Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine từ tháng trước.