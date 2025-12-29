Chi tiết cuộc điện đàm giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Trump

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhất trí thúc đẩy một nền hòa bình lâu dài thay vì một lệnh ngừng bắn tạm thời.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 28/12 (giờ địa phương) đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin để trao đổi hàng loạt vấn đề liên quan đến tiến trình hòa đàm Ukraine, trước thềm cuộc gặp dự kiến giữa ông Trump và Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky tại bang Florida. Thông tin được ông Yury Ushakov, trợ lý chính sách đối ngoại của Điện Kremlin, xác nhận, RT cho biết.

Theo ông Ushakov, hai tổng thống đã có cuộc trao đổi “thân thiện, thiện chí và mang tính công việc”, kéo dài 1 giờ 15 phút, trong đó cả hai bày tỏ mối quan tâm chung đối với việc đạt được một giải pháp hòa bình bền vững cho xung đột tại Ukraine.

Tổng thống Putin nhấn mạnh tầm quan trọng của việc dựa trên những thỏa thuận đã đạt được tại hội nghị thượng đỉnh Anchorage hồi đầu năm nay. Lãnh đạo Nga và Mỹ cũng thống nhất quan điểm rằng đề xuất ngừng bắn tạm thời do Ukraine cùng các nước châu Âu hậu thuẫn “chỉ khiến xung đột kéo dài và làm gia tăng nguy cơ tái bùng phát giao tranh”, theo đại diện Điện Kremlin.

Trong cuộc trao đổi, Tổng thống Putin đồng ý với đề xuất của ông Trump về việc tiếp tục thúc đẩy tiến trình giải quyết khủng hoảng thông qua việc thành lập hai “nhóm công tác”, tập trung vào các vấn đề an ninh và kinh tế.

Trước đó cùng ngày, trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump mô tả cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga là “rất hiệu quả”.

Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí sẽ tiếp tục liên lạc sau khi Tổng thống Mỹ có cuộc gặp với Tổng thống Zelensky.

Hôm 26/12, ông Zelensky nói với Axios rằng ông kỳ vọng các cuộc thảo luận sắp tới sẽ đạt được một khuôn khổ hòa bình. Theo kế hoạch được tiết lộ, Nga sẽ phải chấp thuận ngừng bắn trước khi tiến tới bất kỳ thỏa thuận hòa bình lâu dài nào.

Tuy nhiên, Moscow từ lâu đã bác bỏ ý tưởng ngừng bắn tạm thời, cho rằng mọi thỏa thuận không mang tính toàn diện đều tạo điều kiện để quân đội Ukraine tái vũ trang và củng cố lực lượng.

Đầu tuần này, Tổng thống Zelensky cũng công bố đề xuất hòa bình mới gồm 20 điểm, khẳng định đã thảo luận với các quan chức Mỹ. Phía Nga nhanh chóng bác bỏ kế hoạch này, cho rằng đây là phương án “không thể khởi động”, hoàn toàn khác với nội dung đang được Nga và Mỹ trao đổi.

Trong cuộc họp với các tướng lĩnh cấp cao hôm 27/12, Tổng thống Putin cho biết một số “nhân vật hiểu biết” ở phương Tây đang đưa ra cho Kyiv những điều kiện hòa bình “tương đối hợp lý”, bao gồm bảo đảm an ninh, chương trình phục hồi kinh tế và lộ trình bình thường hóa quan hệ với Nga.

Tuy nhiên, theo ông, Ukraine hiện vẫn “chưa vội” tìm kiếm một giải pháp hòa bình, dù các điều khoản được đánh giá là thuận lợi. Tổng thống Nga cảnh báo rằng nếu chính quyền Ukraine tiếp tục né tránh con đường hòa bình, Nga sẽ đạt được các mục tiêu của mình bằng biện pháp quân sự trên chiến trường.